🚩Acțiunile „meme” ale Avis Budget se prăbușesc, după ce panica a pus capăt creșterii de 600%

Acțiunile companiei de închirieri auto Avis Budget (CAR.US) au parcurs un ciclu complet de euforie și prăbușire a pieței în doar câteva zile, ilustrând cât de repede se poate inversa dinamica speculativă. Mișcarea a început cu o presiune agresivă asupra pozițiilor short, urmată aproape imediat de o revenire bruscă la niveluri de evaluare mai raționale. Acțiunile sunt acum în ușoară creștere, încercând să se stabilizeze după panica observată în ultimele două sesiuni. Deja apar comparații cu episoade legate de acțiunile „meme” precum GameStop, iar paralelele par cel puțin parțial justificate. Capitalizarea de piață actuală a companiei se ridică la aproximativ 8 miliarde USD.

Puncte cheie:

creștere maximă de 600% (de la <100 USD la >700 USD)

scădere de peste 70% în două zile după atingerea maximului

profituri ale vânzătorilor în lipsă într-o singură zi: aprox. 2,8 miliarde USD

interesul de vânzare în lipsă atingând ~64% din free float

volatilitate implicită a opțiunilor: 235%

Punctul de plecare: ofertă limitată și presiune crescândă asupra vânzătorilor în lipsă

Povestea a început cu o structură de piață foarte specifică. Avis Budget a combinat un interes ridicat pentru vânzarea în lipsă cu un free float foarte limitat. În practică, acest lucru a însemnat că un număr mare de investitori erau poziționați pentru scăderi, în timp ce oferta reală de acțiuni disponibile pentru cumpărare a rămas limitată. Acest dezechilibru a creat condiții ideale pentru o mișcare ascendentă bruscă. Chiar și o cerere moderată putea declanșa reacții de preț exagerate din cauza ofertei limitate structural.

Concentrarea proprietății ca catalizator cheie

Un factor critic din spatele mișcării a fost structura de proprietate a companiei. Două fonduri speculative controlau împreună peste 70% din acțiuni, restricționând semnificativ free float-ul. În astfel de condiții, schimbări relativ mici ale cererii se pot traduce în oscilații de preț disproporționat de mari. Un catalizator suplimentar a venit din partea Pentwater Capital, care a dezvăluit o poziție mare, pe care piața a interpretat-o ca un semnal de susținere instituțională.

Short squeeze: un mecanism de autoîntărire

Pe măsură ce prețul acțiunilor a crescut, s-a instalat o dinamică clasică de short squeeze. Investitorii care pariau pe scăderi au fost obligați să-și închidă pozițiile, răscumpărând acțiuni la prețuri din ce în ce mai mari. Fiecare răscumpărare forțată a generat o cerere suplimentară, împingând prețul și mai sus. La vârf, interesul short a urcat la aproximativ 64% din free float, amplificând efectul. Concluzia este simplă: prețul a crescut nu din cauza îmbunătățirii fundamentelor, ci pentru că structura pieței i-a obligat pe participanți să cumpere.