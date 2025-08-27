Acțiunile Nvidia scad cu 2% după raportul privind veniturile📉Vânzările în segmentul centrelor de date ușor sub așteptări

Acțiunile Nvidia au scăzut cu aproape 3% în tranzacțiile după închiderea sesiunii de pe Wall Street, în urma rezultatelor trimestriale care au ratat ușor așteptările pieței în segmentul centrelor de date (AI). Compania a raportat venituri de 46,7 miliarde de dolari față de previziunile de 46,3 miliarde de dolari , cu vânzări ale centrelor de date de 41,1 miliarde de dolari , comparativ cu așteptările de 41,29 miliarde de dolari .

Câștigul pe acțiune a fost de 1,05 dolari , peste estimarea consensuală de 1,01 dolari, cu un venit net total de 26,42 miliarde de dolari .

Pentru al treilea trimestru, Nvidia prognozează venituri de aproximativ 54 miliarde de dolari , cu o marjă de eroare de aproximativ 2% în ambele direcții.

În trimestrul al doilea, compania a exclus din rezultatele raportate vânzările de cipuri H20 către clienții chinezi. Consiliul de administrație a aprobat, de asemenea, un program suplimentar de răscumpărare de acțiuni în valoare de 60 de miliarde de dolari și a declarat un dividend în numerar de 0,01 dolari pe acțiune, plătibil la 2 octombrie. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Raportul financiar al Nvidia pentru trimestrul al doilea al anului fiscal 2026 Sursa: Nvidia Contractele futures pe Nasdaq 100 (US100) înregistrează o ușoară scădere după raportul Nvidia, investitorii reacționând la vânzările sub așteptări ale centrelor de date. Sursa: xStation5 Prognoza Nvidia Se estimează că veniturile vor fi de 54 miliarde de dolari, dar compania nu a luat în calcul livrările către China pentru semestrul al doilea. Marjele brute GAAP și non-GAAP sunt estimate la 73,3% și, respectiv, 73,5%, plus sau minus 50 de puncte de bază (încheind anul cu marje brute non-GAAP în intervalul de 70%).

Cheltuielile operaționale sunt estimate la aproximativ 5,9 miliarde de dolari și, respectiv, 4,2 miliarde de dolari. Creșterea cheltuielilor operaționale pentru întregul an fiscal 2026 este estimată la peste 30%.

Alte venituri și cheltuieli sunt estimate la un venit de aproximativ 500 de milioane de dolari, excluzând câștigurile și pierderile din titluri de capital netranzacționabile și deținute public. Segmentarea activității Nvidia Centre de date Venituri: 41,1 miliarde de dolari , +5% trimestru la trimestru, +56% an la an (motor principal de creștere).

Extinderea adoptării platformei Blackwell de către marile întreprinderi globale (Disney, TSMC, SAP, Hyundai, Foxconn, Lilly).

Prezență consolidată în Europa , colaborând cu Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie pentru a construi infrastructura industrială de AI și inițiative suverane LLM.

Consolidarea expansiunii DGX Cloud în Europa și colaborări în domeniul supercomputerelor AI (SUA, Germania, Marea Britanie, Japonia).

Performanță record în benchmark-urile MLPerf ; introducerea formatului NVFP4 pentru LLM-urile de nouă generație.

Parteneriate în domeniul sănătății și științei: colaborări cu Novo Nordisk, Ansys, DCAI în domeniul descoperirii de medicamente și al algoritmilor cuantici. Jocuri și PC-uri cu AI Venituri: 4,3 miliarde de dolari , +14% față de trimestrul anterior, +49% față de anul precedent.

Lansarea GeForce RTX 5060 (alimentat de Blackwell) , cel mai rapid GPU x60 din istorie.

Extinderea DLSS 4 la peste 175 de titluri, cu adoptarea în viitoarele jocuri de succes.

Promovarea jocurilor în cloud: actualizarea GeForce NOW Blackwell cu Install-to-Play, dublarea bibliotecii de jocuri la peste 4.500.

Parteneriat cu OpenAI pentru modele open-weight optimizate pentru GPU-urile RTX, permițând o inferență locală mai rapidă pentru dezvoltatori. Vizualizare profesională Venituri: 601 milioane de dolari , +18% față de trimestrul anterior, +32% față de anul precedent.

Lansări noi de GPU: RTX PRO 4000 SFF Edition și RTX PRO 2000 Blackwell .

Extinderea parteneriatului cu Siemens pentru a stimula digitalizarea fabricilor inteligente.

Lansarea noilor biblioteci și SDK-uri Omniverse pentru dezvoltarea AI fizică. Automotive și robotică Venituri: 586 milioane USD , +3% față de trimestrul anterior, +69% față de anul precedent.

Producție la scară largă a platformei NVIDIA DRIVE AV pentru transport inteligent.

Livrare de cipuri NVIDIA DRIVE AGX Thor ; lansare de kituri și module pentru dezvoltatori pentru robotică (Jetson AGX Thor).

Anunțarea platformei de siguranță Halos pentru robotică și a modelelor de bază Cosmos pentru accelerarea soluțiilor de robotică.

Câștigarea pentru a doua oară consecutiv a Autonomous Grand Challenge pentru conducere end-to-end la scară largă. Segmentul centrelor de date rămâne în mod clar motorul creșterii, dar segmentul de jocuri a înregistrat o creștere puternică datorită impulsului dat de RTX 5060 și adoptării PC-urilor cu AI. Vizualizarea profesională și sectorul auto/robotica au înregistrat o creștere puternică de două cifre, evidențiind diversificarea în sisteme industriale, de simulare și autonome. NVDA.US (interval zilnic) Sursa: xStation5

