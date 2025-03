Acțiunile Puma scad cu 22%, la minimul ultimilor 10 ani, după o orientare și un dividend dezamăgitor📉

Acțiunile Puma (PUM.DE) continuă să scadă astăzi, atingând niveluri care nu au mai fost văzute din 2015. Vânzările și previziunile companiei indică o perioadă dificilă în viitor, în timpul căreia se poate confrunta cu o presiune asupra marjelor. Pentru a doua oară în șapte săptămâni, compania a dezamăgit investitorii cu rezultate mai slabe decât cele așteptate. Aceasta prognozează acum încă un an de creștere lentă, citând tarifele comerciale, volatilitatea valutară și tensiunile geopolitice. Se așteaptă ca profitul ajustat înainte de dobânzi și impozite (EBIT) pentru 2025 să se situeze între 520 și 600 de milioane de euro, sub consensul pieței de 674 de milioane de euro. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Alte mărci de îmbrăcăminte, cum ar fi Adidas și Nike, se confruntă, de asemenea, cu provocări, dar Puma pare să fie cel mai slab performer dintre acestea. Analiștii devin din ce în ce mai pesimiști cu privire la capacitatea Puma de a spori atractivitatea mărcii și de a promova cu succes modelele cheie de adidași care urmează să fie lansate în acest an. Compania se confruntă cu vânzări slabe pe piața chineză, în timp ce vânzările sale din SUA ar putea genera profituri mai mici din cauza impactului potențial al tarifelor, care ar putea crește probabil prețurile Puma pe piața americană. Rezultate financiare Vânzări totale: 2,29 miliarde EUR , în conformitate cu previziunile de 2,29 miliarde EUR ( vânzări mai mari de încălțăminte, vânzări mai mici de îmbrăcăminte )

Vânzări EMEA: 796,5 milioane EUR față de previziunile de 759,4 milioane EUR

Vânzări în America: 986,3 milioane EUR față de previziunile de 992 milioane EUR

Vânzări APAC: 506,6 milioane EUR față de previziunile de 536,8 milioane EUR

Creșterea vânzărilor ajustată în funcție de monedă: +9,8% de la an la an față de previziunile de +9,87 Creștere regională anuală a vânzărilor: EMEA: +14,6% YoY față de +12,1% prognoză

America: +6,5% în ritm anual față de prognoza de +4,67

APAC: +9,5% YoY față de +13,8% prognoză Marje și profitabilitate: Marja brută: 47,3% față de 47,4% prognoză

EBIT: 109 milioane EUR față de previziunile de 109 milioane EUR

Dividend pe acțiune: 0,61 0,61 euro față de previziunile de 0,76 euro Puma se așteaptă ca vânzările sale să crească la o rată de o cifră din prima jumatate a intervalului de un digit de la an la an. În februarie 2025, compania a lansat programul "NextLevel ”, vizând o marjă EBIT de 8,5% până în 2027. Punerea în aplicare a acestei inițiative va costa aproximativ 75 de milioane de euro în acest an, dar compania se așteaptă să genereze economii totale de costuri de 100 de milioane de euro, conducând în cele din urmă la un profit suplimentar de aproximativ 25 de milioane de euro. Acțiunile Puma (PUM.DE) Acțiunile se tranzacționează în prezent cu aproximativ 60% sub media mobilă exponențială de 200 de sesiuni (EMA200, linia roșie), atingând niveluri văzute ultima dată la începutul anilor 2015 și 2016. Sursa: xStation5 Cu Forward PE aproape de 10 și PE actual la 15, evaluarea pentru Puma pare să fie aproape neutră, având în vedere creșterea gradului de îndatorare, vânzările slabe și perspectivele de rentabilitate. Marja netă este ușor pozitivă, cu toate acestea, dacă tarifele din SUA vor fi aplicate, iar vânzările pe piața APAC vor încetini în continuare, nu putem exclude presiunea asupra rentabilității și marja netă negativă în 2025. ROIC este în continuă scădere.

Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

