Acțiunile scad pe fondul prelungirii noii faze a conflictului cu Iranul, iar Tesla nu reușește să impresioneze cu planurile sale privind AI

Acțiunile din Asia și piețele futures din Europa și SUA au fost zguduite de știrea că SUA au interceptat trei petroliere iraniene în apele asiatice și le redirecționează departe de pozițiile din apropierea Indiei, Malaeziei și Sri Lankăi. Este pentru prima dată când blocada navală a SUA se extinde dincolo de Strâmtoarea Ormuz, iar acest lucru survine după ce două nave container au fost oprite de forțele iraniene în timp ce încercau să traverseze strâmtoarea. Acest lucru va complica în mod evident negocierile de pace și afectează direct fluxul de petrol și comerțul la nivel mondial.

Prețul țițeiului Brent a revenit peste 100 de dolari pe baril și se tranzacționează în prezent la peste 103 dolari. Creșterea bruscă a prețului petrolului afectează acțiunile globale, acțiunile asiatice sunt într-o mare de roșu, iar piețele futures indică pierderi suplimentare pentru Europa, iar acțiunile americane sunt pe cale să se retragă de la recentele lor maxime istorice. Deși există un armistițiu între Iran și SUA, pare tot mai puțin probabil ca negocierile de pace să aibă loc în viitorul apropiat. JD Vance, vicepreședintele SUA, nu s-a angajat să participe la negocieri, iar oficialii iranieni le-au calificat drept o pierdere de timp.

Nu există un calendar pentru încheierea războiului

Conflictul dintre Iran și SUA se concentrează acum pe comerț și pe controlul Strâmtorii Ormuz. Acest lucru sugerează că prețurile petrolului vor rămâne ridicate și face dificilă menținerea nivelurilor record de către indicii bursieri. Înainte de apariția știrilor privind interceptarea de către SUA a unor petroliere în apele asiatice, indicele Nikkei și indicele sud-coreean Kospi au atins ambele niveluri record, urmând exemplul SUA, după ce S&P 500 și Nasdaq făcuseră același lucru mai devreme, miercuri. Piețele au tranzacționat pe fondul optimismului că armistițiul SUA va rezista și că Strâmtoarea Ormuz se va redeschide; pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul săptămânii, acest optimism ar putea fi pe terminate. Situația din Strâmtoarea Ormuz nu este sustenabilă, iar dacă nu se înregistrează nicio îmbunătățire până la sfârșitul săptămânii, volatilitatea ar putea crește din nou.

Tesla își mărește cheltuielile pentru AI

De asemenea, Tesla va fi în centrul atenției astăzi, după ce a raportat rezultatele financiare pentru primul trimestru și a depășit așteptările privind veniturile și profitul net. Veniturile au fost de 22,38 miliarde de dolari, în creștere cu 15% față de aceeași perioadă a anului trecut și mai mari decât previziunile analiștilor de 22,2 miliarde de dolari. Profitul net a fost mai puternic decât se aștepta, la 1,45 miliarde de dolari. Atenția s-a concentrat pe angajamentele privind cheltuielile de capital. În al patrulea trimestru, Tesla a declarat că cheltuielile de capital vor fi de 20 de miliarde de dolari, dar mulți analiști s-au îndoit că acest lucru va fi suficient pentru a finanța planurile lui Elon Musk pentru Optimus și tehnologia fără șofer. Într-adevăr, nu a fost, iar compania a majorat cheltuielile de capital la 25 de miliarde de dolari pentru a se concentra pe AI.

Afacerile cu vehicule electrice ale Tesla continuă să se confrunte cu dificultăți

Acțiunile Tesla au înregistrat inițial o creștere de 4% pe fondul raportului privind rezultatele financiare, dar au pierdut toate câștigurile și au încheiat tranzacționarea în scădere cu 1%, după creșterea cheltuielilor de capital. Principalele detalii ale raportului sugerează că afacerea principală cu automobile continuă să se confrunte cu dificultăți, întrucât se confruntă cu o concurență acerbă din China. Răspunsul său la această concurență suplimentară este de a produce versiuni mai accesibile ale Model Y și Model 3. Deși vânzările au crescut la nivel global în acest trimestru, cu 6,3% față de anul trecut, acesta a fost totuși al doilea cel mai slab trimestru din punct de vedere al vânzărilor din 2022 și sugerează că există încă o umbră aruncată de incursiunea lui Musk în politică, care a îndepărtat consumatorii de brand, chiar dacă creșterea vânzărilor în Europa a început să se redreseze.

Raportul a conținut și vești bune: abonamentele pentru tehnologia sa de conducere autonomă au crescut cu 16% față de anul trecut, ajungând la 1,28 milioane, ceea ce indică faptul că planul pe termen lung al lui Musk de a se îndepărta de vânzările efective de vehicule și de a se orienta către tehnologia de conducere autonomă ar putea da roade. Compania își extinde, de asemenea, serviciul Robotaxi în California și Texas și intenționează să se extindă în alte orașe din SUA în cursul acestui an, inclusiv Phoenix, Miami și Las Vegas. Fluxul liber de numerar a fost pozitiv anul trecut, depășind așteptările analiștilor, care credeau că va fi negativ; cu toate acestea, creșterea cheltuielilor de capital înseamnă că fluxul liber de numerar va fi negativ pentru restul anului 2026.

Deși robotaxiurile sunt considerate un motor cheie al veniturilor viitoare, compania trebuie în continuare să genereze cea mai mare parte a veniturilor din afacerea sa cu vehicule electrice, iar acesta este punctul slab și motivul pentru care Tesla rămâne în urma celorlalte companii din grupul „Magnificent 7”, după cum se poate observa în graficul de mai jos.

Planurile privind Optimus nu impresionează analiștii

Au existat și alte aspecte ale rezultatelor din primul trimestru care ar putea alarma investitorii, iar Elon Musk nu a reușit încă să convingă analiștii că marile sale planuri vor atinge termenele ambițioase stabilite. De exemplu, se așteaptă ca planurile de transformare a fabricii companiei din Fremont, California, pentru a produce roboți umanoizi Optimus să înceapă în acest trimestru, iar Musk a declarat că prima generație a acestor roboți va ajunge la 1 milion de unități. Cu toate acestea, nu este clar dacă există o cerere pentru acești roboți și dacă fabrica poate produce Optimus la această scară. În loc să prezinte o analiză detaliată a lui Optimus acum, Musk a spus că ar prefera să dezvăluie umanoidul mai aproape de începerea producției, ceea ce înseamnă că analiștii rămân cu puține detalii despre caracteristicile sale, iar acest lucru face dificilă evaluarea prețului acțiunilor Tesla. Acesta este unul dintre motivele pentru care prețul acțiunilor a erodat câștigurile anterioare și a scăzut cu 1% în timp ce Musk vorbea.

Au existat, de asemenea, vești slabe pentru divizia de baterii, care a fost crucială pentru veniturile Tesla în ultimii ani. Veniturile acesteia au scăzut cu 12% față de anul trecut, ajungând la 2,4 miliarde de dolari, ceea ce este, de asemenea, un semn că o concurență mai mare ar putea afecta vânzările.

Geopolitica nu susține visurile lui Musk

Per ansamblu, Tesla este cea mai slabă performantă dintre cele 7 companii din „Magnificent 7” în acest an, iar prețul acțiunilor sale este mai mic cu 15% de la începutul anului. Nu credem că va recupera decalajul în curând, mai ales că acest raport de rezultate a lăsat mai multe întrebări fără răspuns, iar situația geopolitică generală nu favorizează asumarea de riscuri sau marile visuri ale lui Elon Musk.