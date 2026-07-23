Acțiunile ServiceNow au înregistrat o creștere de 7% după publicarea rezultatelor financiare 🔼 Este sectorul software pe cale să-și revină?

Acțiunile ServiceNow (NOW.US) înregistrează o creștere de aproximativ 7% în tranzacțiile de după închiderea bursei, în urma publicării rezultatelor financiare ale companiei pentru al doilea trimestru, care au depășit așteptările Wall Street atât în ceea ce privește veniturile, cât și profitul. Compania și-a revizuit în sus, pentru a doua oară în acest an, previziunile privind veniturile din abonamente pentru întregul an, indicând o cerere puternică și continuă pentru software-ul său bazat pe inteligență artificială. Rezultatele contribuie la calmarea îngrijorărilor investitorilor cu privire la așa-numita „SaaSpocalypse” — ideea că AI generativă ar putea reduce cererea pentru software-ul SaaS tradițional.

Aspecte cheie:

Veniturile au crescut la 3,99 miliarde de dolari, depășind așteptările de 3,93 miliarde de dolari, în timp ce profitul pe acțiune ajustat (EPS) s-a situat la 0,90 dolari, față de estimarea consensuală de 0,86 dolari.

ServiceNow și-a revizuit în creștere previziunile privind veniturile din abonamente pentru 2026 la 15,755–15,770 miliarde de dolari și a anunțat că valoarea anuală a contractelor (AI ACV) pentru produsele sale de AI a depășit deja 1 miliard de dolari.

Acțiunile ServiceNow au înregistrat o creștere de aproximativ 7% în tranzacțiile după închiderea bursei, în urma publicării raportului, revenind peste pragul de 100 de dolari.

AI rămâne principalul motor de creștere al companiei

ServiceNow continuă să-și extindă platforma de AI pentru întreprinderi prin implementarea agenților de AI în fluxurile de lucru din domeniile IT, securitate cibernetică, CRM și resurse umane. Compania a raportat că valoarea anuală a contractelor pentru AI (AI ACV) a depășit deja 1 miliard de dolari, atingând acest prag înaintea obiectivelor sale interne. Conducerea se așteaptă acum ca valoarea contractuală anuală a AI (AI ACV) să depășească 1,5 miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2026, în timp ce se estimează că produsele de AI vor reprezenta aproximativ 30% din valoarea totală anuală a contractelor până în 2030. Compania își extinde, de asemenea, produse precum AI Control Tower și specialiștii autonomi în ITSM bazat pe AI, care pot rezolva deja 80-85% din solicitările de servicii fără intervenție umană.

ServiceNow își majorează din nou previziunile

Este pentru a doua oară în acest an când ServiceNow își majorează previziunile privind veniturile din abonamente. Conducerea se așteaptă acum ca veniturile din abonamente pentru 2026 să se situeze între 15,755 și 15,770 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 21% la curs valutar constant. Veniturile din abonamente din al doilea trimestru au crescut cu 23% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 3,88 miliarde de dolari, în timp ce obligațiile de performanță rămase (RPO) totale au crescut cu 22%, la 29 miliarde de dolari. În același timp, compania și-a menținut previziunile privind marja operațională pentru întregul an la 31,5% și marja fluxului de numerar liber la 35%.

AI-ul pentru întreprinderi continuă să contrazică narațiunea „Apocalipsei SaaS”

CEO-ul Bill McDermott a declarat că societatea nu s-a confruntat cu cicluri de vânzări mai lungi în segmentul întreprinderilor, în ciuda creșterii cheltuielilor corporative pentru infrastructura de AI. Potrivit conducerii, clienții caută din ce în ce mai mult soluții de AI care să automatizeze procesele de afaceri, mai degrabă decât să ofere pur și simplu acces la modele lingvistice, consolidând poziția ServiceNow ca platformă pentru întreprinderi care conectează AI-ul cu operațiunile zilnice. Compania continuă să-și aprofundeze parteneriatele cu Microsoft, NVIDIA și Accenture, extinzându-și în același timp platforma în urma achizițiilor Moveworks și Armis. Conducerea a recunoscut, de asemenea, că o parte din performanța excepțional de puternică din al doilea trimestru a reflectat recunoașterea anticipată a unor venituri provenite de la clienți ai guvernului federal al SUA, deși a subliniat că principalul factor a rămas cererea robustă pentru platforma sa de AI.

ServiceNow demonstrează că AI începe să genereze randamente măsurabile

Poate că cea mai importantă concluzie din conferința privind rezultatele financiare este că ServiceNow nu vinde doar acces la modele de AI, ci soluții complete pentru întreprinderi care automatizează activitatea și oferă rezultate de afaceri măsurabile. Specialiștii săi în AI pentru ITSM pot rezolva deja 80-85% din solicitările de servicii fără intervenție umană, reducând timpul de finalizare de la până la două zile la aproximativ 20 de minute, în timp ce numărul clienților care utilizează agenții AI în producție a crescut de nouă ori în ultimele nouă luni. Acest lucru se traduce direct în monetizare: valoarea anuală a contractelor de AI a depășit deja 1 miliard de dolari, compania vizează peste 1,5 miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2026, iar noile sale produse native de AI generează creșteri de preț de 20-30%. Conducerea a subliniat că clienții plătesc pentru rezultate, nu pentru simple „token-uri”, un model care ar putea contribui la protejarea marjelor de profit, consolidând în același timp avantajul competitiv al ServiceNow față de furnizorii care oferă doar modele de AI sau instrumente de AI independente.

Cotația acțiunilor ServiceNow (Interval D1)

Acțiunile ServiceNow înregistrează o creștere în urma publicării rezultatelor financiare, dar se tranzacționează încă cu aproximativ 60% sub maximele istorice. Chiar și presupunând că acțiunile se vor deschide la un preț apropiat de 105 dolari pe acțiune, ar mai fi nevoie de o creștere de aproximativ 20% pentru a recupera media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200, linia roșie).

Sursă: xStation5