Acțiunile Southwest Airlines scad deoarece Elliott Investment Management intensifică lupta pentru procură 📉

Acțiunile Southwest Airlines (LUV.US) au scăzut astăzi cu 1,26% în urma veștii că investitorul activist Elliott Investment Management a solicitat oficial o adunare specială a acționarilor, intensificându-și demersul pentru schimbări semnificative la compania aeriană. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Elliott, care a acumulat o participație de 11% la Southwest, încearcă să înlocuiască opt membri actuali ai consiliului de administrație cu proprii săi candidați. Această mișcare marchează prima luptă prin procură a Elliott în SUA din 2017 și prima sa cerere de convocare a unei adunări speciale a acționarilor de la înființarea firmei în 1977. Investitorul activist a propus o listă de opt candidați la funcția de director, inclusiv veterani din industrie precum Michael Cawley, fost director general adjunct al Ryanair, și David Cush, fost director general al Virgin America. Elliott a solicitat ca adunarea specială să aibă loc la 10 decembrie 2024. Această escaladare are loc în ciuda eforturilor recente ale Southwest de a liniști investitorii. În septembrie, compania aeriană a anunțat plecarea a șase membri ai consiliului de administrație, inclusiv a președintelui Gary Kelly, și și-a redus numărul de membri ai consiliului de la 15 la 12. Southwest a dezvăluit, de asemenea, planuri de creștere a profitului operațional cu 4 miliarde de dolari până în 2027 și a anunțat modificări ale politicii sale privind scaunele și ale strategiei sale internaționale. Cu toate acestea, Elliott susține că aceste măsuri sunt insuficiente. Firma a criticat conducerea Southwest, în special pe CEO-ul Bob Jordan, citând anii de subperformanță comparativ cu colegii din industrie. În ultimii trei ani, acțiunile Southwest au scăzut cu aproximativ 40%, sub performanțele unor rivali precum Delta Air Lines și United Airlines. Reacția negativă de astăzi a pieței sugerează că investitorii sunt îngrijorați de potențialul unei lupte prelungite și perturbatoare a consiliului de administrație. Există, de asemenea, temeri că lupta pentru procură ar putea distrage atenția conducerii de la implementarea îmbunătățirilor operaționale și a inițiativelor strategice necesare. Pe măsură ce situația evoluează, investitorii vor urmări îndeaproape reacția Southwest și orice impact potențial asupra operațiunilor și strategiei pe termen lung a companiei aeriene. Rezultatul acestei lupte pentru procură ar putea avea implicații semnificative pentru direcția și conducerea viitoare a Southwest. Prețul se apropie de suportul de retragere Fibonacci de 50%, care a fost un nivel puternic atât în mișcarea ascendentă, cât și în cea descendentă. RSI este pe marginea divergenței descendente, cu nivelul 52,9 confirmând tendința descendentă. MACD a dat astăzi un semnal de vânzare, ceea ce ar putea oferi urșilor un avantaj. Pentru tauri, nivelul cheie este retragerea Fibonacci de 61,8%. Taurii vor recâștiga controlul dacă prețul rămâne pentru mai multe zile de tranzacționare peste 30,76 $. În caz contrar, urșii ar putea fi la conducere. Sursa: xStation

