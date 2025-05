Acțiunile Super Micro Computer au crescut ca urmare a unei tranzacții de 20 de miliarde de dolari cu Arabia Saudită și a acoperirii analiștilor

Acțiunile Super Micro Computer (SMCI.US) au crescut cu 15% până la 44,7 dolari, extinzând creșterea de 16% de marți, ca urmare a unei serii de evoluții pozitive pentru producătorul de servere AI. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Ascensiunea semnificativă a fost alimentată în principal de un parteneriat multianual de 20 de miliarde de dolari anunțat recent cu compania de centre de date din Arabia Saudită DataVolt. Acordul vizează „livrarea rapidă a platformelor GPU ultradense și a sistemelor rack pentru campusurile hiperscale AI ale DataVolt din Regatul Arabiei Saudite și SUA”, potrivit unei declarații a companiilor. „Suntem încântați să ne asociem cu DataVolt și să continuăm extinderea eforturilor noastre de producție în Statele Unite”, a declarat președintele și directorul executiv al Super Micro, Charles Liang. Acordul intervine în contextul vizitei de patru zile a președintelui Trump în Orientul Mijlociu, în timpul căreia acesta a obținut acorduri în valoare de 300 de miliarde de dolari cu Arabia Saudită numai în prima zi, având planuri de a dubla această sumă în termen de patru ani. În aceeași ordine de idei, mai mulți giganți tehnologici, printre care Google, Oracle, Salesforce, AMD, Uber Technologies și DataVolt, au anunțat că intenționează să investească 80 de miliarde de dolari în „tehnologii transformative de ultimă oră” în ambele țări. Adăugând la impulsul Super Micro, analiștii Raymond James au inițiat marți acoperirea acțiunilor cu un rating “outperform” și un obiectiv de preț de 41 de dolari, descriind compania ca „un lider de piață în infrastructura optimizată pentru AI” cu „prețuri competitive” în comparație cu colegii. Analiștii au recunoscut că, în timp ce tarifele și tranzițiile tehnologice prezintă provocări pe termen mediu, ei consideră că AI este un motor secular pe termen lung pentru companie. SMCI (interval zilnic) Acțiunea se tranzacționează peste nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% și a depășit media mobilă de 200 de zile, semnalând un nou impuls crescător. Taurii vor încerca probabil să retesteze maximele din acest an în jurul valorii de 57 USD. În schimb, dacă prețul nu reușește să se mențină peste media mobilă de 200 de zile, urșii pot încerca să îl împingă mai jos spre media mobilă de 30 de zile, cu o țintă potențială în jurul valorii de 33,70 USD.

