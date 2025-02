Acțiunile Vishay Intertechnology și Powell Industries cresc cu 7% pe fondul investițiilor în infrastructură din SUA

Acțiunile Vishay Intertechnology (VSH.US), o companie americană specializată în componente pasive (rezistențe, condensatoare, inductoare) și semiconductori (MOSFET-uri, diode, tranzistori de putere) importante pentru sistemele de alimentare ale serverelor AI, conversia energiei și infrastructura de rețea, au crescut cu peste 7% astăzi, în urma raportului său privind rezultatele din Q4 2024. În comentariul său privind rezultatele, CEO-ul companiei, Joel Smejkal, a evidențiat un raport pozitiv între valoarea contabilă și valoarea facturilor, un aflux puternic de comenzi pentru proiecte de infrastructură pentru rețele inteligente și primele livrări de servere AI ale companiei. Vishay a anunțat, de asemenea, un plan de restructurare în 2024, care include închiderea a trei fabrici de producție, inclusiv o fabrică din Shanghai, China, până la sfârșitul anului 2026.

Compania a raportat venituri de 714,7 milioane de dolari, cu o pierdere pe acțiune GAAP de (- 0,49 dolari) și un câștig ajustat pe acțiune de 0 dolari. Cu toate acestea, au existat semne de creștere, inclusiv primul raport contabilitate-factură pozitiv în nouă trimestre, la 1,01 (0,99 pentru semiconductori, 1,03 pentru componente pasive) și un portofoliu de comenzi de 4,4 luni - deși încă sub media istorică a companiei de 5-6 luni.

Cheltuielile de capital pentru 2024 au totalizat 320,1 milioane de dolari. Conducerea a oferit orientări pentru primul trimestru din 2025, estimând venituri de 710 milioane de dolari, cu o variație posibilă de ±20 milioane de dolari, și o marjă brută de aproximativ 19%.

În ciuda indicatorilor pozitivi, rezultatele trimestrului al patrulea au fost ușor mai slabe comparativ cu trimestrul al treilea. Cu toate acestea, cheltuielile de capital substanțiale ale Vishay, de 320,1 milioane de dolari în 2024, reflectă un angajament puternic față de extinderea capacității și progresul tehnologic, în special în ceea ce privește e-mobility și infrastructura AI. Acest nivel de investiții, care se ridică la aproximativ 11% din veniturile anuale, este semnificativ mai mare decât media de 7-8% din industrie. Discrepanța dintre raportul dintre valoarea contabilă și valoarea facturilor între segmentul semiconductori (0,99) și cel al componentelor pasive (1,03) sugerează o redresare inegală între segmentele de produse. Componentele pasive prezintă un ritm de creștere mai puternic, ceea ce corespunde ciclului tipic al pieței, în care acest segment tinde să conducă redresarea sectorului semiconductorilor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation5 Acțiunile Powell Industries (POWL.US) s-au apreciat cu 7% astăzi, după ce Consiliul de Administrație a declarat un dividend trimestrial pe acțiuni ordinare de 0,2675 dolari pe acțiune. Dividendul va fi plătit pe 19 martie 2025 acționarilor înregistrați la închiderea activității pe 19 februarie 2025. Powell Industries, cu sediul în Houston, proiectează, produce și deservește echipamente și sisteme personalizate pentru distribuția, controlul și monitorizarea energiei electrice. Piețele de desfacere ale companiei variază de la clienți industriali mari, cum ar fi companiile de utilități, producătorii de petrol și gaze, rafinăriile, instalațiile petrochimice, producătorii de celuloză și hârtie până la mine și chiar căi ferate. În ultimii ani, compania a înregistrat o creștere fără precedent. Acțiunile companiei au crescut cu aproape 100% de la an la an și cu aproape 600% în ultimii cinci ani.

