AI determină evoluția pieței: accentul se pune pe rezultatele companiilor

- Indicele Nasdaq 100 a încheiat ieri cea mai bună zi din luna iulie, datorită îmbunătățirii încrederii investitorilor față de companiile din domeniul AI
- Printre cei mai mari câștigători de marți s-au numărat companiile din sectoarele semiconductorilor, memoriilor DRAM și „neo-cloud”
- Tesla, Google, AT&T și IBM își vor prezenta astăzi rezultatele și ar putea influența evoluția indicelui
- Indicele Nasdaq 100 a încheiat ieri cea mai bună zi din luna iulie, datorită îmbunătățirii încrederii investitorilor față de companiile din domeniul AI
- Printre cei mai mari câștigători de marți s-au numărat companiile din sectoarele semiconductorilor, memoriilor DRAM și „neo-cloud”
- Tesla, Google, AT&T și IBM își vor prezenta astăzi rezultatele și ar putea influența evoluția indicelui
Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!
Ieri a fost cea mai bună zi din luna iulie pentru Nasdaq 100, în ciuda escaladării conflictului dintre Statele Unite și Iran. Indicele a avansat cu 1,9%, impulsionat de îmbunătățirea încrederii investitorilor față de companiile legate de ecosistemul extins al inteligenței artificiale (AI). În prezent, se află la mai puțin de 5% distanță de maximul istoric atins în iunie.
Impactul sectoarelor asupra performanței indicelui Nasdaq 100
Sursa: XTB Research
Printre cei mai mari câștigători de marți s-au numărat companiile din sectoarele semiconductori, memorie DRAM și neo-cloud. Indicele Philadelphia Semiconductor (SOX) a crescut ieri cu aproximativ 5%. Nebius, Sandisk, Micron, Teradyne și Seagate au înregistrat creșteri de peste 10%.
Componente remarcabile ale indicelui Nasdaq 100
Sursa: XTB Research
Susținerea a venit, printre alți factori, datorită unui raport foarte optimist al analiștilor de la Bank of America, care au inclus Micron în Lista US 1, un portofoliu de titluri în care se concentrează cele mai puternice convingeri ale acestora în materie de investiții.
În ultimele zile s-a vorbit mult și despre popularitatea crescândă a modelelor de inteligență artificială open-source din China, care stimulează cererea de memorii de mare viteză. Chiar și modelele cu acces la API la prețuri foarte mici necesită cantități uriașe de memorie HBM și DRAM.
Prețurile petrolului continuă să crească
Toate acestea se petrec într-un context de escaladare continuă a conflictului dintre Statele Unite și Iran. A avut loc deja a unsprezecea noapte consecutivă de bombardamente. Deși mediatorii (Qatar, Egipt și Pakistan) intenționau să prezinte ieri ambelor părți o propunere de încetare a focului pe o perioadă de zece zile, prețurile petrolului și ale gazului natural lichefiat (GNL) au continuat să crească.
Barilul de Brent depășește deja 94 de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de peste 10% față de săptămâna trecută.
Rândul giganților
Fără îndoială, ne aflăm în fața celei mai intense zile a săptămânii în ceea ce privește publicarea rezultatelor celor mai mari companii americane. Atenția pieței se va concentra, în mod firesc, asupra marilor nume: Tesla, Google, AT&T și IBM. Evoluția acestora ar putea influența semnificativ indicii din care fac parte (inclusiv Nasdaq 100) și sentimentul general al pieței.
Tesla tocmai a încheiat un trimestru cu cifre record privind livrările. Întrebarea pe care și-o pun investitorii este: cât de mult au avut de suferit marjele? Piața vrea să știe dacă reducerile de prețuri și costurile menite să stimuleze cererea au afectat în mod semnificativ profitabilitatea afacerii.
La fel de importante, dacă nu chiar mai importante, vor fi comentariile lui Elon Musk cu privire la viitorul companiei, precum progresele înregistrate în dezvoltarea modelului low-cost al Tesla sau evoluția vehiculelor autonome.
În cazul Google, atenția se va concentra pe determinarea faptului dacă cheltuielile uriașe pentru inteligența artificială încep deja să genereze rezultate. În primul trimestru, portofoliul de comenzi pentru serviciile cloud a crescut la 46 de miliarde de dolari. Investitorii doresc să se asigure că această creștere nu a fost un eveniment izolat, ci o tendință durabilă determinată de implementarea soluțiilor bazate pe AI.
Acest aspect este deosebit de relevant, deoarece compania și-a majorat recent prognoza privind investițiile de capital (CAPEX) pentru acest an, situând-o într-un interval cuprins între 180.000 și 190 de miliarde de dolari. Wall Street va analiza dacă aceste investiții sporite se traduc într-o creștere a veniturilor.
Cotația Nasdaq 100
În prezent, piața se află într-o fază de corecție după o puternică creștere care a durat de la sfârșitul lunii martie până la începutul lunii iunie. Indicele se situează în jurul valorii de 29.100 de puncte, testând niveluri cheie de suport, precum media mobilă pe 50 de zile (EMA 50) și retracția Fibonacci de 23,6%.
Indicatorul RSI (14) sugerează un ușor avantaj pentru vânzători, situându-se în prezent sub nivelul neutru de 50 (la 45,7). MACD se află, de asemenea, în zona de scădere, deși trebuie remarcat faptul că barele sale încep să arate o ușoară stabilizare.
Menținerea nivelurilor actuale în jurul mediei mobile pe 50 de zile va fi esențială pentru o revenire rapidă la tendința ascendentă. Dacă vânzătorii reușesc să ducă prețul definitiv la niveluri mai scăzute, următorul suport natural ar fi media mobilă pe 100 de perioade, în jurul valorii de 28.300 de puncte.
Sursa: xStation 5
Petrolul crește cu 5% și depășește 95 USD, pe fondul intensificării tensiunilor dintre SUA și Iran
Sinteza piețelor: Investițiile în AI își pierd din “strălucire”?🚩 Alphabet și Tesla afectează piețele globale (23.07.2026)
Comentariu despre piața valutară: Dolarul se depreciază față de petrol. BCE în fața dilemei stagflaționiste
Prețul petrolului crește cu peste 3% 🛢️
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."