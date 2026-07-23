AI determină evoluția pieței: accentul se pune pe rezultatele companiilor

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Ieri a fost cea mai bună zi din luna iulie pentru Nasdaq 100, în ciuda escaladării conflictului dintre Statele Unite și Iran. Indicele a avansat cu 1,9%, impulsionat de îmbunătățirea încrederii investitorilor față de companiile legate de ecosistemul extins al inteligenței artificiale (AI). În prezent, se află la mai puțin de 5% distanță de maximul istoric atins în iunie.

Impactul sectoarelor asupra performanței indicelui Nasdaq 100

Sursa: XTB Research

Printre cei mai mari câștigători de marți s-au numărat companiile din sectoarele semiconductori, memorie DRAM și neo-cloud. Indicele Philadelphia Semiconductor (SOX) a crescut ieri cu aproximativ 5%. Nebius, Sandisk, Micron, Teradyne și Seagate au înregistrat creșteri de peste 10%.

Componente remarcabile ale indicelui Nasdaq 100

Sursa: XTB Research

Susținerea a venit, printre alți factori, datorită unui raport foarte optimist al analiștilor de la Bank of America, care au inclus Micron în Lista US 1, un portofoliu de titluri în care se concentrează cele mai puternice convingeri ale acestora în materie de investiții.

În ultimele zile s-a vorbit mult și despre popularitatea crescândă a modelelor de inteligență artificială open-source din China, care stimulează cererea de memorii de mare viteză. Chiar și modelele cu acces la API la prețuri foarte mici necesită cantități uriașe de memorie HBM și DRAM.

Prețurile petrolului continuă să crească

Toate acestea se petrec într-un context de escaladare continuă a conflictului dintre Statele Unite și Iran. A avut loc deja a unsprezecea noapte consecutivă de bombardamente. Deși mediatorii (Qatar, Egipt și Pakistan) intenționau să prezinte ieri ambelor părți o propunere de încetare a focului pe o perioadă de zece zile, prețurile petrolului și ale gazului natural lichefiat (GNL) au continuat să crească.

Barilul de Brent depășește deja 94 de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de peste 10% față de săptămâna trecută.

Rândul giganților

Fără îndoială, ne aflăm în fața celei mai intense zile a săptămânii în ceea ce privește publicarea rezultatelor celor mai mari companii americane. Atenția pieței se va concentra, în mod firesc, asupra marilor nume: Tesla, Google, AT&T și IBM. Evoluția acestora ar putea influența semnificativ indicii din care fac parte (inclusiv Nasdaq 100) și sentimentul general al pieței.

Tesla tocmai a încheiat un trimestru cu cifre record privind livrările. Întrebarea pe care și-o pun investitorii este: cât de mult au avut de suferit marjele? Piața vrea să știe dacă reducerile de prețuri și costurile menite să stimuleze cererea au afectat în mod semnificativ profitabilitatea afacerii.

La fel de importante, dacă nu chiar mai importante, vor fi comentariile lui Elon Musk cu privire la viitorul companiei, precum progresele înregistrate în dezvoltarea modelului low-cost al Tesla sau evoluția vehiculelor autonome.

În cazul Google, atenția se va concentra pe determinarea faptului dacă cheltuielile uriașe pentru inteligența artificială încep deja să genereze rezultate. În primul trimestru, portofoliul de comenzi pentru serviciile cloud a crescut la 46 de miliarde de dolari. Investitorii doresc să se asigure că această creștere nu a fost un eveniment izolat, ci o tendință durabilă determinată de implementarea soluțiilor bazate pe AI.

Acest aspect este deosebit de relevant, deoarece compania și-a majorat recent prognoza privind investițiile de capital (CAPEX) pentru acest an, situând-o într-un interval cuprins între 180.000 și 190 de miliarde de dolari. Wall Street va analiza dacă aceste investiții sporite se traduc într-o creștere a veniturilor.

Cotația Nasdaq 100

În prezent, piața se află într-o fază de corecție după o puternică creștere care a durat de la sfârșitul lunii martie până la începutul lunii iunie. Indicele se situează în jurul valorii de 29.100 de puncte, testând niveluri cheie de suport, precum media mobilă pe 50 de zile (EMA 50) și retracția Fibonacci de 23,6%.

Indicatorul RSI (14) sugerează un ușor avantaj pentru vânzători, situându-se în prezent sub nivelul neutru de 50 (la 45,7). MACD se află, de asemenea, în zona de scădere, deși trebuie remarcat faptul că barele sale încep să arate o ușoară stabilizare.

Menținerea nivelurilor actuale în jurul mediei mobile pe 50 de zile va fi esențială pentru o revenire rapidă la tendința ascendentă. Dacă vânzătorii reușesc să ducă prețul definitiv la niveluri mai scăzute, următorul suport natural ar fi media mobilă pe 100 de perioade, în jurul valorii de 28.300 de puncte.

Sursa: xStation 5