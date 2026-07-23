Comentariu despre piața valutară: Dolarul se depreciază față de petrol. BCE în fața dilemei stagflaționiste

- Petrolul se scumpește, dolarul se depreciază: Tensiunile din Orientul Mijlociu au determinat creșterea prețurilor petrolului, slăbind poziția dolarului ca monedă de refugiu pe termen scurt.
- Decizia cheie a BCE: Piața se așteaptă la o pauză în creșterea ratelor dobânzilor, dar semnalele „hawkish” ale lui Lagarde ar putea susține euro în perspectiva lunii septembrie.
- Avantajul pe termen lung al dolarului: Prețurile ridicate la energie afectează mai mult balanța comercială a Europei decât pe cea a SUA, favorizând moneda americană pe termen mediu.
- Petrolul se scumpește, dolarul se depreciază: Tensiunile din Orientul Mijlociu au determinat creșterea prețurilor petrolului, slăbind poziția dolarului ca monedă de refugiu pe termen scurt.
- Decizia cheie a BCE: Piața se așteaptă la o pauză în creșterea ratelor dobânzilor, dar semnalele „hawkish” ale lui Lagarde ar putea susține euro în perspectiva lunii septembrie.
- Avantajul pe termen lung al dolarului: Prețurile ridicate la energie afectează mai mult balanța comercială a Europei decât pe cea a SUA, favorizând moneda americană pe termen mediu.
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Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu agită din nou piața materiilor prime, care testează cele mai ridicate niveluri din ultimele aproape două luni. În același timp, însă, asistăm la o schimbare clară pe piața valutară, unde dolarul nu mai pare la fel de puternic ca la începutul conflictului. Oare dolarul începe să-și piardă statutul de refugiu sigur? Euro, pe de altă parte, pare destul de puternic înaintea deciziei de astăzi a BCE, care ar putea prezenta perspectivele politicii monetare pentru lunile următoare, deși șansele unei mișcări concrete astăzi sunt destul de mici.
Anomalia dolarului: petrolul în creștere puternică, iar cursul de schimb al dolarului în scădere
Ultimele zile, și în special sesiunea de astăzi, aduc la suprafață ultimele dependențe de pe piețele financiare. Țițeiul Brent continuă să crească puternic, iar la contractul din septembrie înregistrăm deja prețuri de peste 97 de dolari pe baril, ceea ce înseamnă că ne apropiem cu pași mari de pragul de trei cifre. Creșterea prețurilor la petrol este rezultatul extinderii amplorii întregului conflict din Orientul Mijlociu. Acum nu numai că Strâmtoarea Ormuz este închisă, dar ar putea apărea și o perturbare puternică a transportului prin Strâmtoarea Bab el-Mandab, pe care navele cisternă saudite o traversează în direcția Asiei.
În condiții normale de piață, o creștere bruscă a prețurilor la energie, combinată cu riscul geopolitic, ar stimula cererea de dolar, atât ca activ de refugiu, cât și din cauza așteptărilor crescânde ale pieței privind majorările ratei dobânzii. Astăzi, însă, am observat o slăbiciune evidentă a dolarului. Ieri, la rândul său, aurul a ieșit din tendința descendentă care dura de mai multe săptămâni. Acest lucru ar putea fi legat de punerea sub semnul întrebării a statutului monedei americane. În al doilea rând, investitorii vor vinde acțiuni după rezultatele de ieri ale companiilor din sectorul tehnologic, în ciuda rapoartelor foarte bune, ceea ce este legat de temerile că investițiile excesive nu vor aduce creșterea așteptată în viitor.
Cu toate acestea, dacă situația geopolitică s-ar agrava și mai mult, dolarul ar deveni, cel mai probabil, din nou singura alternativă pentru piață, iar investitorii încearcă, în acest moment, să privească spre viitor. Va fi acesta și cazul comunicatului de astăzi al BCE?
Decizia BCE: pauză în iulie, dar ce se va întâmpla în septembrie?
Evenimentul principal al zilei rămâne ședința Băncii Centrale Europene. Scenariul de bază presupune că ratele dobânzilor vor rămâne neschimbate la ședința de astăzi. O încetinire clară a inflației în Zona Euro în luna iunie (o scădere a indicatorului principal la 2,8% YoY și a celui de bază la 2,4% YoY) a oferit aripii „dovish” a Consiliului guvernatorilor un argument puternic pentru oprirea ciclului.
Pe de altă parte, recenta creștere uriașă a prețurilor petrolului brut și ale gazului TTF peste nivelul de 60 EUR/MWh ar putea aduce o surpriză: nu neapărat din partea ratelor dobânzilor, ci probabil din partea retoricii „hawkish”. Ținând cont de anunțurile președintei BCE, Christine Lagarde, de la forumul de la Sintra, precum și de declarațiile de orientare „hawkish” ale membrilor Consiliului (de exemplu, Isabel Schnabel), piața consideră că pauza de astăzi reprezintă doar o scurtă oprire înainte de ultima majorare a ratei dobânzii din septembrie. Cu toate acestea, însăși Lagarde a indicat că orientările au reprezentat o greșeală în trecut, astfel încât nu se poate exclude ca BCE să decidă să facă un pas înainte și să opteze pentru o majorare astăzi, mai degrabă decât peste câteva săptămâni. Aceasta ar reprezenta o schimbare semnificativă a politicii actuale a BCE, care ar putea duce la aprecierea monedei euro. Cu toate acestea, trebuie reținut faptul că probabilitatea unei astfel de mișcări este încă redusă, deoarece BCE nu este responsabilă doar pentru o singură economie, ci, practic, pentru întreaga Europă.
Rezumat și cursurile de schimb actuale
EURUSD crește în această dimineață și se situează în jurul valorii de 1,1423. Cu toate acestea, situația rămâne dinamică, iar dolarul începe încet să recupereze pierderile anterioare. Cu toate acestea, dacă Christine Lagarde își menține poziția „hawkish” și sugerează o măsură în septembrie, euro ar putea păstra un avantaj față de dolar.
Pe termen lung, însă, ieșirea dolarului din rolul de activ de refugiu s-ar putea dovedi a fi temporară. Prețurile ridicate și persistente ale resurselor energetice afectează balanța comercială a Europei mult mai puternic decât pe cea a Statelor Unite, care sunt autosuficiente din punct de vedere energetic, ceea ce ar putea promova din nou moneda americană pe termen mediu.
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