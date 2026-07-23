Petrolul crește cu 5% și depășește 95 USD, pe fondul intensificării tensiunilor dintre SUA și Iran

Aspecte esențiale Prețul petrolului depășește 95 de dolari, după o creștere de peste 5%, ca urmare a escaladării conflictului dintre Statele Unite și Iran.

Piața se teme de noi perturbări ale aprovizionării globale, iar unele companii iau deja în calcul un preț al petrolului Brent peste 100 de dolari, în cazul în care tensiunile geopolitice vor continua să crească.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Prețul petrolului înregistrează o creștere puternică de aproape 5%, iar Brentul revine la tranzacționarea peste 95 de dolari pe baril, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimele aproape șase săptămâni. Piața își îndreaptă din nou atenția către Orientul Mijlociu, după ce Statele Unite și Iranul au exclus posibilitatea începerii negocierilor și au intensificat amenințările militare, în timp ce perturbările transportului maritim continuă pe două dintre principalele rute energetice ale lumii. Escaladarea conflictului a determinat o creștere a prețului petrolului Brent cu aproximativ 30% de la începutul lunii iulie, reflectând teama tot mai mare a investitorilor că oferta globală de țiței ar putea fi afectată dacă situația continuă să se deterioreze. De ce crește prețul petrolului? Principalul factor declanșator al creșterii prețurilor petrolului a fost intensificarea conflictului dintre Statele Unite și Iran. Președintele Donald Trump a amenințat din nou cu noi atacuri asupra instalațiilor nucleare iraniene, în timp ce Teheranul a exclus negocierile directe între cele două țări. În același timp, armata SUA își continuă operațiunile militare în regiune, iar rebelii Houthi, susținuți de Iran, și-au intensificat amenințările la adresa traficului maritim din Marea Roșie. Trump a mai declarat că, în opinia sa, Iranul „ar fi putut” să transfere componente esențiale pentru construirea unei arme nucleare către o instalație îngropată adânc sub Kolang Gazla, cunoscută sub numele de Peak Mountain, în centrul Iranului, și că în curând vor începe bombardamentele în acea zonă. Preocuparea pieței se concentrează, de asemenea, asupra Strâmtorii Ormuz, pe unde trece aproximativ o cincime din petrolul mondial. În ultimele zile, mai multe petroliere au fost atacate, iar traficul maritim s-a redus considerabil, crescând riscul unor noi perturbări în aprovizionarea globală cu energie. Poate prețul petrolului să depășească 100 de dolari? Piața începe să ia în calcul scenarii din ce în ce mai optimiste pentru petrolul brut. Reducerea stocurilor strategice din Statele Unite, care se află la cele mai scăzute niveluri din 1983, împreună cu scăderea traficului maritim în Orientul Mijlociu, cererea mai redusă din partea Chinei și capacitatea de rafinare mai mică decât se aștepta determină creșterea prețurilor. Principalii indicatori au înregistrat o revenire în ultimele zile, ceea ce indică o îngrijorare crescândă cu privire la aprovizionare. Cele mai apropiate diferențe de preț atât pentru Brent, cât și pentru WTI sunt cotate într-o structură optimistă de backwardation de peste 3 dolari pe baril, un fenomen total neobișnuit pe piață și care reflectă actuala penurie de ofertă de pe piață. Deși scenariul principal rămâne acela al unui preț stabilizat al petrolului odată cu diminuarea tensiunilor geopolitice, mai multe firme de investiții consideră că un conflict prelungit ar putea readuce prețul Brent peste 100 de dolari. Goldman Sachs ia chiar în calcul un scenariu de până la 120 de dolari pe baril, în cazul în care întreruperile din Strâmtoarea Ormuz vor continua în următoarele câteva luni.

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