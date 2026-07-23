Prețul petrolului crește cu peste 3% 🛢️

Primul atac direct al militanților Houthi, susținuți de Iran, asupra petrolierelor saudite din regiunea Mării Roșii a declanșat o reacție imediată din partea piețelor financiare. Temerile privind escaladarea conflictului și potențialele represalii din partea SUA au împins prețurile materiilor prime la cele mai ridicate niveluri din ultimele luni, în timp ce dolarul s-a depreciat. Petrolul Brent la cel mai ridicat nivel din iunie Situația din jurul rutei maritime cheie din Strâmtoarea Bab al-Mandab se agravează rapid. Informațiile despre atacul asupra a două nave saudite au dus la o nouă creștere de ~3% a prețurilor petrolului Brent, depășind nivelul de 97 de dolari pe baril pentru contractul din septembrie pentru prima dată din iunie. În urma reînnoirii contractelor pe platforma xStation, petrolul Brent se tranzacționează în prezent la aproape 92 de dolari pe baril pentru contractul din octombrie. Evoluția prețului țițeiului Brent reflectă reînnoirea contractelor futures. Sursă: XTB Riscul geopolitic: Aceasta este prima lovitură îndreptată direct împotriva transporturilor comerciale de petrol din această regiune, ceea ce crește semnificativ probabilitatea unor acțiuni de represalii din partea Statelor Unite.

Presiunea asupra ofertei: Piața a început să prețuiască rapid riscul întreruperilor lanțului de aprovizionare prin Marea Roșie și Canalul Suez. Merită menționat faptul că acesta este în prezent principalul canal de aprovizionare către Asia. Petrolul Brent continuă să crească după reînnoirea contractelor futures, deși ieri s-a înregistrat o reacție la media pe 100 de perioade. Următoarea rezistență importantă este zona cuprinsă între 96 și 98 de dolari pe baril. Sursă: xStation5 Își pierde oare dolarul statutul de „activ de refugiu”? Pe piața valutară s-a înregistrat o reacție surprinzătoare. În ciuda intensificării tensiunilor geopolitice, indicele dolarului pierde până la 0,2%. Spre deosebire de faza inițială a conflictului, investitorii nu mai tratează în prezent moneda americană ca fiind prima alegere în perioadele de criză. Dolarul australian conduce creșterile: Dolarul australian (AUD) a câștigat astăzi până la 0,3% , impulsionat de datele foarte solide privind piața muncii locale din luna iunie.

Euro în creștere: Moneda comună (EUR) câștigă aproape 0,2% în așteptarea deciziei de astăzi a Băncii Centrale Europene (BCE). Optimismul asiatic vs. rezultatele slabe ale marilor companii tech Starea de spirit pe piețele bursiere globale este profund divizată: Creștere puternică în Asia: Majoritatea indicilor asiatici au crescut, în frunte cu Kospi din Coreea de Sud, care a înregistrat astăzi o revenire de peste 4% .

Presiune în Occident: Contractele futures pe indicii din SUA și Europa înregistrează scăderi. Principala povară s-a dovedit a fi publicarea rezultatelor financiare ale companiilor americane. Alphabet a prezentat rezultate fenomenale, în special în ceea ce privește creșterea veniturilor din serviciile cloud, în timp ce piața se teme de creșterea cheltuielilor de capital (CAPEX).

Vânzări masive în sectorul tehnologic: Acțiunile unor giganți precum Alphabet, Tesla, IBM și Texas Instruments au înregistrat pierderi în tranzacțiile după închiderea bursei, ceea ce a răcit efectiv sentimentul investitorilor.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."