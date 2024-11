Alegeri în SUA: Ultimele sondaje și perspectivele pieței

Pe măsură ce votarea continuă în Statele Unite, primele rezultate semnificative în ceea ce privește voturile electorale sunt așteptate în jurul a 02:00 ora României. Să examinăm sondajele recente și condițiile actuale de pe piață. Cursă strânsă, casele de pariuri îl favorizează pe Trump Situația rămâne similară cu cea din ultimele săptămâni, majoritatea sondajelor indicând o cursă foarte strânsă. Comparativ cu alegerile anterioare, actuala competiție prezidențială pare remarcabil de strânsă. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sondajele Real Clear Politics indică o luptă strânsă. De la jumătatea lunii octombrie, sprijinul lui Harris a scăzut, în timp ce sprijinul lui Trump a crescut, deși diferența rămâne în marja de eroare. Sursa: Bloomberg Finance LP Datele de la Polymarket arată o diferență semnificativă între Trump și Harris, utilizatorii prezicând peste 60% șanse de victorie pentru Trump. Sursa: Bloomberg Finance LP Datele de înaltă frecvență ale PredictIt indică, de asemenea, o competiție strânsă între Trump și Harris. Sursa: Bloomberg Finance LP Condițiile pieței Perechea EURUSD se tranzacționează la niveluri foarte ridicate, recuperarea fiind în curs de desfășurare de câteva zile, în ciuda randamentelor ridicate din SUA. Deși Trump este teoretic mai bun pentru dolar, EURUSD pare să se retragă din acest scenariu. Cu toate acestea, din perspectiva sfârșitului de septembrie, EURUSD rămâne destul de scăzut. Wall Street pare bullish, revenind după scăderile post NFP de vineri. Acțiunile Trump Media și Tesla sunt în creștere, posibil legate de probabilitatea ridicată de victorie a lui Trump. Din punct de vedere istoric, S&P 500 a câștigat atât după alegerile lui Trump, cât și după cele ale lui Biden în 2016 și, respectiv, 2020 (deși cea din urmă a coincis cu redresarea Covid).

Volatilitatea pieței aurului este minimă. Dacă aurul nu depășește 2.755 de dolari pe uncie, se poate dezvolta o formațiune Head and Shoulders. Alegerile anterioare au înregistrat retrageri ale aurului în următoarele 20-30 de ședințe din cauza riscului și a marcării profitului. În prezent, aurul a crescut cu peste 30% pe an, un fenomen văzut ultima dată la sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 1980. Incertitudinea de pe piață prevalează Predicțiile contradictorii ale sondajelor și ale caselor de pariuri alimentează incertitudinea pieței. O victorie a lui Harris ar putea declanșa o mai mare volatilitate. Piața de opțiuni USDJPY, de obicei cea mai lichidă pereche în noaptea alegerilor, indică o volatilitate potențială mai mare decât în timpul alegerilor din 2016 și 2020. . Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Rezultatele din noaptea alegerilor: Un joc al așteptării? Votul se termină la ore diferite în fiecare stat, secțiile de votare din principalele state se închid la 02:00, 02:30, 03:00, 04:00 și 05:00 ora României. Exit-poll-urile și rezultatele parțiale vor fi disponibile după aceste ore. Cu toate acestea, unele state, precum Pennsylvania, pot începe numărarea voturilor (inclusiv a buletinelor de vot primite prin corespondență) numai după închiderea urnelor. În cazul unor marje înguste în sondajele la ieșirea de la urne, stabilirea rezultatelor în fiecare stat în noaptea alegerilor poate fi dificilă. Reamintim că, în 2020, în state precum Georgia și Pennsylvania au avut loc curse foarte strânse între Biden și Trump. Rezultatul ar putea fi decis din nou de doar câteva mii de alegători americani. Orele de închidere ale secțiilor de votare din SUA. Sursa: Green Papers, XTB Rezultatele din state cruciale precum Georgia, Michigan și mai ales Pennsylvania ar putea să nu fie disponibile în seara alegerilor. Sursa: The Washington Post

