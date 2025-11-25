Alibaba după publicarea rezultatelor financiare: Strategia divergentă va da roade?

Mai puțini bani pentru o creștere mai mare în comparație cu „hyperscalerii” din SUA

Aspecte esențiale Creșterea veniturilor depășește așteptările

Profitabilitatea are de suferit din cauza investițiilor în marketing

Vor compensa AI și Cloud creșterea peste așteptări performanța slabă a activității de bază?

Alibaba (BABA.US), la fel ca Amazon (AMZN.US), a fost o forță motrice în comerțul electronic pentru cea mai mare parte a operațiunilor sale. Cu toate acestea, în ultimele trimestre, ambele companii sunt asociate din ce în ce mai mult cu AI și Cloud de către investitori, chiar dacă activitatea lor principală rămâne în primul rând vânzările online. Alibaba, cunoscută sub numele de „Amazonul chinezesc”, a publicat ieri rezultate care au fost primite cu entuziasm de piață. Compania a înregistrat o creștere de peste 4% înainte de deschiderea tranzacționării la bursa americană. Acest lucru este deosebit de semnificativ în ultimele săptămâni, deoarece sentimentul față de companiile de AI și tehnologie s-a deteriorat semnificativ, așa că merită să examinăm modul în care strategia Alibaba atrage investitorii. Veniturile au surprins pozitiv, ajungând la 247 miliarde de yuani, comparativ cu așteptările de 243 miliarde. Aceasta reprezintă o creștere de 5% față de anul precedent, cu o creștere a „vânzărilor comparabile” de până la 15%.

Cu toate acestea, compania nu a reușit să îndeplinească așteptările privind EPS, care s-a dovedit a fi semnificativ mai mic decât cel estimat de ~5,7, situându-se la 4,36. Profitul operațional a scăzut cu până la 85%, iar EBITDA ajustat a scăzut cu 78%. Dezamăgirea privind profitabilitatea companiei provine din doi factori principali. În primul rând, compania, fiind una dintre forțele motrice în cursa Chinei pentru AI, investește sume enorme de bani în infrastructură și cercetare. Pe baza fluxurilor de numerar, creșterea cheltuielilor pentru AI poate fi estimată la peste 85%. Un alt factor care contribuie la profitul relativ slab este reprezentat de costurile de marketing și vânzări. Compania desfășoară o campanie intensivă de marketing, îmbunătățind calitatea experienței clienților, și un sistem de subvenții menit să capteze o cotă de piață mai mare. Cu toate acestea, veniturile nu trebuie luate în considerare doar din punct de vedere al dimensiunii totale. Alibaba are un avantaj semnificativ față de Amazon, care este cea mai comparabilă companie din SUA, în ceea ce privește rata de creștere a veniturilor și profiturilor din Cloud și AI, în special dacă se iau în considerare costurile suportate. Veniturile Alibaba din Cloud Intelligence au crescut cu 34%, EBITDA ajustat a crescut cu 35%, menținând în același timp o marjă de 35%. Un aspect pozitiv pentru companie este că, în ciuda cheltuielilor de capital semnificativ mai mici pentru investiții și a sarcinilor financiare asumate de companie, aceasta înregistrează o creștere în acest segment mai rapidă decât Amazon. Alibaba are deficiențe în operațiunile „de bază” - gigantul chinez obține marje și venituri semnificativ mai mici din activitățile operaționale, ceea ce înseamnă că, în cazul eșecului sau al întârzierilor în segmentul cloud și AI, nu dispune de o rezervă de siguranță. În ciuda unor puncte mai puțin pozitive din raportul de rezultate al companiei, investitorii par să acorde Alibaba și strategiei sale un nou vot de încredere. BABA.US (Interval D1) Sursa: xStation 5

