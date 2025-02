Alphabet câștigă 2%, atingând un nou maxim istoric înaintea publicării raportului de câștiguri 📈

Alphabet Inc. (GOOGL.US) urmează să raporteze câștigurile sale extrem de așteptate pentru Q4 2024 după închiderea sesiunii de astăzi, sentimentul investitorilor fiind covârșitor de optimist. Acțiunile au crescut cu peste 42% de la an la an, atingând recent niveluri record, iar analiștii rămân optimiști cu privire la creșterea continuă a publicității, a serviciilor cloud și a inovațiilor în domeniul AI. Investitorii așteaptă să vadă „monetizarea inteligenței artificiale” în activitatea principală de publicitate digitală a Alphabet, cu impact pozitiv asupra câștigurilor nete, similar cu Meta Platforms (META.US). Raportul de câștiguri va fi un motor de sentiment major pentru sectorul tehnologic în general, în special în urma rezultatelor puternice de la Meta și a concurenței AI în curs cu Microsoft (MSFT) și Amazon (AMZN). În cazul în care monetizarea AI și veniturile din cloud îndeplinesc sau depășesc așteptările, Alphabet ar putea să-și extindă impulsul ascendent. De asemenea, sectorul anunțurilor digitale ar putea fi în centrul atenției, ca o zonă cheie de monetizare destul de „rapidă” a AI. Cu toate acestea, orice semn de încetinire a creșterii publicității sau de creștere a costurilor AI ar putea declanșa o retragere. Cu inteligența artificială, cloud-ul și activitățile de publicitate ale Google, Alphabet își va continua ascensiunea - sau îngrijorările legate de costurile inteligenței artificiale vor afecta sentimentul investitorilor? Investitorii așteaptă, de asemenea, comentariile companiei cu privire la riscurile sale juridice legate de China și Europa. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Așteptări privind rezultatele Alphabet din trimestrul al patrulea Venituri: Se așteaptă să ajungă la 96,6 miliarde de dolari , marcând o creștere anuală de 12% .

Profitul pe acțiune (EPS): Analiștii estimează 2,12 dolari pe acțiune , un salt de 29% față de 1,64 dolari anul trecut.

Venit net: Prognozat la 26,2 miliarde de dolari , în creștere semnificativă de la 20,7 miliarde de dolari în urmă cu un an.

Venituri din publicitate și YouTube: Investitorii au în vedere o creștere continuă a cheltuielilor publicitare , în special pe YouTube, care a depășit 50 de miliarde de dolari în venituri anuale din publicitate și abonamente în ultimul trimestru.

Cloud Computing: Google Cloud rămâne un motor de creștere, în competiție acerbă cu AWS și Azure , și este de așteptat să ofere un alt trimestru de expansiune a veniturilor cu două cifre. Factorul AI: Avantaj competitiv sau creștere a costurilor? Transformarea AI în curs de desfășurare a Alphabet este atât un motor de creștere, cât și o preocupare legată de costuri . Lansarea Gemini 2.0 , cel mai avansat model AI al Google de până acum, poziționează compania ca lider în domeniul AI generativ. Obiectivul ambițios al directorului general Sundar Pichai de a ajunge la 500 de milioane de utilizatori Gemini până în 2025 evidențiază impulsul agresiv al companiei în domeniul serviciilor bazate pe inteligența artificială.

Cu toate acestea, apariția start-up-ului chinez DeepSeek - care oferă AI de înaltă performanță la costuri mai mici - a stârnit îngrijorări cu privire la eficiența capitalului Alphabet și a cheltuielilor în cursa pentru AI . În timp ce investițiile în AI alimentează creșterea pe termen lung, investitorii vor fi atenți la comentariile conducerii privind marjele de profit și controlul costurilor.

Wall Street este în mare parte optimist , cu 15 din 19 analiști evaluând GOOGL la "cumpărare ” și un preț țintă mediu de 219 USD , ceea ce implică o creștere de 7% față de nivelurile actuale. De asemenea, Jefferies menține o țintă de 235 de dolari , citând recuperarea puternică a veniturilor din publicitate și cererea robustă de cloud. Alphabet a depășit așteptările privind câștigurile în ultimele patru trimestre , ducând adesea la creșteri ale acțiunilor după raportarea rezultatelor. Alphabet (GOOGL.US) Acțiunile Alphabet fluctuează în jurul celui mai ridicat nivel din toate timpurile, în creștere cu 2% înainte de publicarea raportul de câștiguri de astăzi;. Sursa: xStation5

