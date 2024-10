Alphabet raportează rezultate excelente pentru Q3 2024 📈

Alphabet (GOOGL.US) s-a confruntat cu o provocare foarte dificil─â, date fiind a╚Ötept─ârile ridicate stabilite de pia╚Ť─â. Cu toate acestea, compania a reu╚Öit s─â raporteze rezultate solide pentru trimestrul al treilea, dep─â╚Öind previziunile consensuale ale pie╚Ťei ├«n domenii-cheie, men╚Ťin├ónd astfel o dinamic─â robust─â de cre╚Ötere a veniturilor. Segmentul Cloud, ├«n special, a furnizat o surpriz─â pozitiv─â ╚Öi continu─â s─â fie cea mai atent urm─ârit─â component─â a veniturilor companiei. ├Än timpul tranzac╚Ťion─ârii dup─â ├«nchiderea ╚Öedin╚Ťei, ac╚Ťiunile companiei au crescut cu peste 4% ca reac╚Ťie ini╚Ťial─â la rezultate. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Compania a ob╚Ťinut venituri de 88,27 miliarde de dolari, reprezent├ónd o rat─â de cre╚Ötere de 15,1% ╚Öi cu 2,11% mai mare dec├ót cea prognozat─â. Chiar ╚Öi dup─â ajustarea pl─â╚Ťilor c─âtre partenerii care direc╚Ťioneaz─â clien╚Ťii c─âtre mediul Google, veniturile au r─âmas puternice, la 74,6 miliarde de dolari (comparativ cu previziunile de 72,9 miliarde de dolari). De asemenea, compania a men╚Ťinut o disciplin─â excelent─â ├«n ceea ce prive╚Öte costurile, ceea ce a dus la o cre╚Ötere anual─â de 33,7% a profitului opera╚Ťional la 28,52 miliarde de dolari (fa╚Ť─â de 26,67 miliarde de dolari ├«n anul precedent). Aceasta s-a tradus ├«ntr-o marj─â opera╚Ťional─â record de 32%. Acesta marcheaz─â al treilea trimestru consecutiv ├«n care compania a men╚Ťinut o marj─â opera╚Ťional─â de peste 30%. Alphabet a ├«nregistrat, de asemenea, performan╚Ťe excep╚Ťionale la nivelul EPS ajustat, care pentru Q3 2024 s-a ridicat la 2,12 USD, dep─â╚Öind semnificativ previziunile de 1,84 USD. Date cheie pentru Q3 2024 (├«n miliarde de dolari, cu excep╚Ťia c├ó╚Ötigurilor pe ac╚Ťiune ajustate). Surs─â: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. ├Än ceea ce prive╚Öte segmentele individuale, compania a furnizat o dinamic─â solid─â a v├ónz─ârilor ├«n domeniile sale principale. Men╚Ťinerea unor rate ridicate de cre╚Ötere ├«n segmentele bazate pe venituri din publicitate (├«n special segmentele YouTube ╚Öi Google Search) a permis companiei s─â atenueze una dintre cele mai mari ├«ngrijor─âri pe care investitorii le-ar fi putut avea cu privire la rezultatele din acest trimestru. Inteligen╚Ťa artificial─â este unul dintre principalii factori de cre╚Ötere ai companiei, iar odat─â cu dezvoltarea tot mai accentuat─â a inteligen╚Ťei artificiale generative, exist─â un poten╚Ťial semnificativ de generare de venituri ├«n segmentul de pia╚Ť─â emblematic al companiei, c─âutarea. Cu toate acestea, Alphabet a demonstrat c─â solu╚Ťiile sale bazate pe inteligen╚Ťa artificial─â, care ├«mbun─ât─â╚Ťesc c─âutarea ╚Öi utilizarea tehnologiilor companiei, nu numai c─â ├«mbun─ât─â╚Ťesc experien╚Ťa clien╚Ťilor, dar ╚Öi sus╚Ťin rate ridicate de cre╚Ötere a veniturilor, de dou─â cifre. Directorul general al Alphabet a anun╚Ťat c─â societatea se afl─â ├«nc─â la ├«nceputul c─âl─âtoriei sale de a introduce mai multe solu╚Ťii noi ╚Öi ├«mbun─ât─â╚Ťiri ├«n acest segment crucial. Defalcarea veniturilor pe segmente. Surs─â: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Pentru segmentul YouTube, valoarea total─â din publicitate ╚Öi abonamente ├«n ultimele patru trimestre a dep─â╚Öit 50 de miliarde de dolari pentru prima dat─â ├«n istorie. Acest segment, ├«n special ├«n domenii precum YouTube Music Premium, YouTube TV ╚Öi NFL Sunday Ticket, conduce cre╚Öterea veniturilor din abonamente. ├Än segmentul Google Cloud, compania ╚Öi-a accelerat semnificativ cre╚Öterea veniturilor la aproape 35% de la an la an. Aceast─â cifr─â este cu mult peste previziuni ╚Öi indic─â consolidarea pozi╚Ťiei Alphabet pe o pia╚Ť─â ├«n care concureaz─â puternic cu Amazon ╚Öi Microsoft. Venitul opera╚Ťional defalcat pe segmente. Surs─â: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. ├Än concluzie, rezultatele companiei pentru Q3 2024 indic─â nu numai men╚Ťinerea unei dinamici puternice de cre╚Ötere ├«n segmentele-cheie, ci ╚Öi dezvoltarea dinamic─â a companiei pe pia╚Ťa AI, care evolueaz─â rapid. Acest lucru se traduce prin men╚Ťinerea de c─âtre Alphabet a unei pozi╚Ťii de lider ├«n cursa tehnologic─â. Ac╚Ťiunile companiei s-au apreciat cu peste 4% ├«n timpul tranzac╚Ťiilor de dup─â ├«nchiderea sesiunii. Cu toate acestea, schimbarea este ├«nc─â mai mic─â dec├ót cea care a fost estimat─â de pia╚Ťa op╚Ťiunilor ├«n timpul sesiunii care a precedat publicarea c├ó╚Ötigurilor. Modificarea implicit─â indic─â un nivel de 180 USD. Surs─â: xStation 5

