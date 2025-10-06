AMD crește pe valul acordului cu OpenAI. Tranzacțiile din premarket arată o creștere de 25% a acțiunilor.

- AMD a semnat un acord cu OpenAI pentru furnizarea de cipuri Instinct MI450, crescând astfel cota sa pe piața AI.
- OpenAI poate achiziționa până la 160 de milioane de acțiuni AMD, subliniind natura strategică a parteneriatului.
- AMD a semnat un acord cu OpenAI pentru furnizarea de cipuri Instinct MI450, crescând astfel cota sa pe piața AI.
- OpenAI poate achiziționa până la 160 de milioane de acțiuni AMD, subliniind natura strategică a parteneriatului.
Acordul dintre AMD și OpenAI este un moment crucial nu numai pentru companie, ci și pentru întreaga piață a inteligenței artificiale. Prin furnizarea de cipuri Instinct MI450 puternice, cu o capacitate totală de 6 gigawați, AMD demonstrează că este gata să concureze cu Nvidia, actualul lider în industria cipurilor AI. Această colaborare va permite AMD să își crească semnificativ cota de piață în segmentul infrastructurii AI, care se află în creștere rapidă, accelerând în același timp dezvoltarea de soluții AI avansate la nivel mondial.
În plus, AMD a emis mandate OpenAI pentru până la 160 de milioane de acțiuni, care vor fi activate la atingerea anumitor obiective tehnice și financiare.
Posibilitatea ca OpenAI să achiziționeze acțiuni în condiții preferențiale indică în mod clar că acest parteneriat are un caracter strategic și pe termen lung, cu potențiale beneficii reciproce. Pentru AMD, acest lucru înseamnă perspectiva unei creșteri substanțiale a veniturilor, mai ales că valoarea tranzacției ar putea ajunge la zeci de miliarde de dolari anual. Colaborarea cu un lider în domeniul AI confirmă că AMD nu numai că dezvoltă tehnologii avansate, dar este, de asemenea, capabilă să construiască în mod eficient relații strategice de afaceri la nivel înalt.
Sam Altman, cofondator și CEO al OpenAI, a subliniat că parteneriatul cu AMD este crucial pentru creșterea puterii de calcul necesare pentru a debloca pe deplin potențialul inteligenței artificiale. Acest acord se înscrie în tendința mai largă de extindere a infrastructurii AI la nivel mondial, unde companiile investesc masiv în dezvoltarea tehnologiilor AI generative. De exemplu, Nvidia a anunțat recent planuri de a investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI pentru a dezvolta în comun centre de date bazate pe sistemele lor.
În contextul pieței semiconductorilor, această tranzacție ar putea schimba echilibrul de putere, mai ales având în vedere cererea crescândă de cipuri AI determinată de dezvoltarea inteligenței artificiale generative și aplicarea pe scară largă a acestor tehnologii în diverse sectoare economice. Pentru investitori, acesta este un semn clar că AMD își extinde în mod dinamic portofoliul și are potențialul de a concura în mod eficient pe piața globală, ceea ce ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra rezultatelor financiare ale companiei în următorii ani.
Mai mult, de la începutul anului, acțiunile AMD au câștigat aproximativ 20% din valoare, depășind indicii de referință precum S&P 500 și NASDAQ. Prețul acțiunilor companiei rămâne într-o tendință ascendentă puternică, confirmând și mai mult interesul crescând al investitorilor și optimismul cu privire la viitorul companiei.
Acest acord nu este doar un succes pentru AMD, ci și un pas important către o piață a semiconductorilor mai competitivă și mai inovatoare, în care parteneriatele strategice joacă un rol cheie. Merită să urmărim evoluția acestei colaborări și modul în care va influența viitorul sectorului AI.
Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street nu se teme de închiderea guvernului 📈💲
Graficul zilei: EURUSD (08.10.2025)
NZDUSD la minimul ultimelor 6 luni după reducerea neașteptată a ratei dobânzii de către RBNZ ✂️
Oficialii FOMC prevăd schimbări structurale determinate de AI; Kashkari și Miran susțin două reduceri ale ratei dobânzii în acest an 🔎
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."