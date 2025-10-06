AMD crește pe valul acordului cu OpenAI. Tranzacțiile din premarket arată o creștere de 25% a acțiunilor.

AMD a semnat un acord cu OpenAI pentru furnizarea de cipuri Instinct MI450, crescând astfel cota sa pe piața AI.

AMD a semnat un acord cu OpenAI pentru furnizarea de cipuri Instinct MI450, crescând astfel cota sa pe piața AI.

Acordul dintre AMD și OpenAI este un moment crucial nu numai pentru companie, ci și pentru întreaga piață a inteligenței artificiale. Prin furnizarea de cipuri Instinct MI450 puternice, cu o capacitate totală de 6 gigawați, AMD demonstrează că este gata să concureze cu Nvidia, actualul lider în industria cipurilor AI. Această colaborare va permite AMD să își crească semnificativ cota de piață în segmentul infrastructurii AI, care se află în creștere rapidă, accelerând în același timp dezvoltarea de soluții AI avansate la nivel mondial.

În plus, AMD a emis mandate OpenAI pentru până la 160 de milioane de acțiuni, care vor fi activate la atingerea anumitor obiective tehnice și financiare.

Posibilitatea ca OpenAI să achiziționeze acțiuni în condiții preferențiale indică în mod clar că acest parteneriat are un caracter strategic și pe termen lung, cu potențiale beneficii reciproce. Pentru AMD, acest lucru înseamnă perspectiva unei creșteri substanțiale a veniturilor, mai ales că valoarea tranzacției ar putea ajunge la zeci de miliarde de dolari anual. Colaborarea cu un lider în domeniul AI confirmă că AMD nu numai că dezvoltă tehnologii avansate, dar este, de asemenea, capabilă să construiască în mod eficient relații strategice de afaceri la nivel înalt.

Sam Altman, cofondator și CEO al OpenAI, a subliniat că parteneriatul cu AMD este crucial pentru creșterea puterii de calcul necesare pentru a debloca pe deplin potențialul inteligenței artificiale. Acest acord se înscrie în tendința mai largă de extindere a infrastructurii AI la nivel mondial, unde companiile investesc masiv în dezvoltarea tehnologiilor AI generative. De exemplu, Nvidia a anunțat recent planuri de a investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI pentru a dezvolta în comun centre de date bazate pe sistemele lor.

În contextul pieței semiconductorilor, această tranzacție ar putea schimba echilibrul de putere, mai ales având în vedere cererea crescândă de cipuri AI determinată de dezvoltarea inteligenței artificiale generative și aplicarea pe scară largă a acestor tehnologii în diverse sectoare economice. Pentru investitori, acesta este un semn clar că AMD își extinde în mod dinamic portofoliul și are potențialul de a concura în mod eficient pe piața globală, ceea ce ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra rezultatelor financiare ale companiei în următorii ani.

Mai mult, de la începutul anului, acțiunile AMD au câștigat aproximativ 20% din valoare, depășind indicii de referință precum S&P 500 și NASDAQ. Prețul acțiunilor companiei rămâne într-o tendință ascendentă puternică, confirmând și mai mult interesul crescând al investitorilor și optimismul cu privire la viitorul companiei.

Acest acord nu este doar un succes pentru AMD, ci și un pas important către o piață a semiconductorilor mai competitivă și mai inovatoare, în care parteneriatele strategice joacă un rol cheie. Merită să urmărim evoluția acestei colaborări și modul în care va influența viitorul sectorului AI.