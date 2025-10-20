Prezentare generală a industriei de apărare din SUA - A atins apogeul?

Rezultatele semnificativ peste sau sub așteptări pot semnala schimbări geopolitice și modificări ale priorităților fiscale și externe ale SUA.

Cererea globală rămâne la un nivel foarte ridicat, însă problemele legate de lanțul de aprovizionare și costurile materiilor prime afectează marjele de profit.

Industria americană de apărare intră într-un nou sezon de raportare a rezultatelor financiare, cu un portofoliu record de comenzi, dar cu o capacitate de producție limitată.

Aspecte esențiale Industria americană de apărare intră într-un nou sezon de raportare a rezultatelor financiare, cu un portofoliu record de comenzi, dar cu o capacitate de producție limitată.

Europa și Orientul Mijlociu își diversifică încet sursele de armament

Cererea este puternică, dar nu fără limitări Sectorul industriei de apărare americane se află încă într-o perioadă de boom excepțional, determinat de evenimentele geopolitice din ultimii ani. De la izbucnirea războiului din Ucraina în 2022, prețurile acțiunilor companiilor precum Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX, GE Aerospace și, parțial, Texas Instruments au crescut în mod evident, reflectând o creștere bruscă a cererii globale de echipamente militare. Corporațiile americane nu au înregistrat o creștere la fel de rapidă ca și concurenții lor europeni, dar au menținut baze financiare foarte solide și portofolii de comenzi record. Situația operațională a companiilor este bună, dar nu atât de bună pe cât ar putea fi. Piața rămâne într-un dezechilibru structural. Cererea depășește oferta, deoarece capacitățile de producție ale multor companii sunt încă limitate de deficiențele lanțului de aprovizionare, de lipsa componentelor și de dificultățile de personal. Un exemplu este RTX, care se confruntă de luni de zile cu probleme legate de motorul GTF instalat în avioanele de pasageri Airbus. Constrângeri similare afectează GE Aerospace, care, deși beneficiază de un număr record de inspecții și servicii pentru motoarele LEAP, nu este încă în măsură să satisfacă pe deplin cererea companiilor aeriene și a producătorilor. În același timp, programele de modernizare militară consumă resurse din ce în ce mai mari. Lockheed Martin raportează un portofoliu record de comenzi de aproximativ 170 de miliarde de dolari, RTX peste 230 de miliarde de dolari, iar Northrop Grumman crește investițiile în dezvoltarea bombardierului strategic B-21 Raider. Cererea din partea țărilor NATO, Orientului Mijlociu și regiunii Indo-Pacific rămâne la niveluri istorice ridicate. GE Aerospace și RTX dețin o cotă semnificativă în segmentele civile legate de aviația comercială, în timp ce Texas Instruments este în primul rând un producător de componente analogice și semiconductori utilizați în electronica industrială, în industria auto și în sistemele de apărare, dar nu depinde de comenzile militare. Acest lucru înseamnă că rezultatele lor nu reflectă întotdeauna în mod direct starea întregului sector al apărării, ci mai degrabă starea generală a industriei tehnologiei avansate din SUA. Eroziunea credibilității În plus, factorul politic nu poate fi trecut cu vederea. Politica externă ineficientă și nesigură a Statelor Unite din ultimii ani, în special în timpul președinției lui Donald Trump, a slăbit încrederea unor aliați. Europa discută deschis despre necesitatea de a deveni independentă de echipamentele americane și de a-și construi propria industrie de apărare. Uniunea Europeană a adoptat un plan conform căruia cel puțin jumătate din achizițiile de arme ar trebui să fie efectuate în cadrul Comunității până la sfârșitul deceniului. Totuși, acest lucru nu înseamnă o inversare bruscă a tendinței. În datele privind exporturile, cota Statelor Unite în livrările globale de arme a crescut la peste patruzeci la sută în ultimii ani. Importurile europene de arme au crescut cu mai mult de jumătate, iar majoritatea acestora provin în continuare din SUA. Acest lucru arată că vorbim despre un proces de diversificare lentă, dar hotărâtă, și nu despre o retragere bruscă și totală. Este foarte probabil ca acesta să fie ultimul an în care SUA se poate lăuda cu o dominanță atât de mare în acest sector. Stocuri în creștere, capital mai mare și constrângeri de resurse În rapoartele trimestriale viitoare, merită să se acorde atenție schimbărilor în structurile bilanțului. Companiile pot prezenta niveluri mai ridicate ale stocurilor și cheltuieli de investiții în creștere. Aceasta este o consecință a problemelor legate de disponibilitatea metalelor rare, care sunt cruciale în producția de motoare, radare și sisteme de control al focului. Statele Unite se bazează în continuare în mare măsură pe materii prime și componente prelucrate în China. Pentagonul încearcă să schimbe această situație prin finanțarea dezvoltării surselor interne și a fabricilor de prelucrare, dar acest proces necesită timp și bani. Cheltuielile mai mari pentru stocuri și investițiile în capitalul circulant pot reduce marjele actuale și fluxurile de numerar. În special, programele implementate la prețuri fixe, cum ar fi B-21 la Northrop Grumman sau unele contracte de rachete, sunt sensibile la creșterea costurilor materialelor și forței de muncă. În timpul conferințelor privind rezultatele financiare, investitorii vor monitoriza îndeaproape nu numai cifrele, ci și limbajul utilizat de directorii executivi și directorii financiari. Semnalele de avertizare pot include termeni precum „probleme de capacitate”, „blocaje” sau „cicluri de livrare prelungite”. Pe de altă parte, mențiunile privind îmbunătățirea eficienței, creșterea capacității de producție și accelerarea îndeplinirii comenzilor vor fi primite pozitiv. De asemenea, merită să se acorde atenție indicatorilor de restanțe, raportului dintre comenzile noi și livrări și conversiei fluxului de numerar. Va scădea bugetul „perlei coroanei”? În ultimele luni, tema creșterii datoriei și a situației fiscale tensionate a Statelor Unite a revenit din ce în ce mai des. Deși sectorul apărării este considerat în mod tradițional „vaca sacră” a bugetului american, pe termen lung, chiar și acesta poate resimți constrângeri financiare. Deocamdată, însă, Congresul menține un nivel record de finanțare, iar bugetul total al apărării pentru 2026 este așteptat să depășească 900 de miliarde de dolari. Dacă rezultatele întregului sector vor fi semnificativ sub așteptări, acest lucru ar putea sugera primele simptome ale oboselii fiscale și izolarea progresivă a Statelor Unite pe scena internațională. Dacă acest scenariu se va concretiza, previziunile privind vânzările în trimestrele următoare vor fi la fel de importante, dacă nu chiar mai importante, decât rezultatele. Scenariul opus, adică rezultate semnificativ peste previziuni, ar putea însemna mai mult decât o îmbunătățire mult așteptată a eficienței. Dacă firmele americane de apărare încep să raporteze o creștere bruscă a vânzărilor și investițiilor, cicluri de livrare mai scurte, extinderea capacității de producție a muniției și a aviației, acest lucru ar putea fi un semnal că țara se pregătește pentru o activitate militară intensificată. O astfel de imagine ar putea indica pregătiri pentru o potențială intervenție sau confruntare cinetică. Industria americană de apărare rămâne într-o stare excelentă, în ciuda situației din ce în ce mai îngrijorătoare a finanțelor și economiei americane. Cu toate acestea, ea funcționează la limita capacităților sale maxime. Portofoliile de comenzi record, lipsa resurselor și lanțurile de aprovizionare tensionate creează un mix în care veniturile cresc pe hârtie, dar marjele rămân sub presiune. Piața încă are încredere în determinarea SUA de a investi sume nelimitate de bani în armată, dar observă din ce în ce mai mult ineficiența industriei și a sistemului politic american. Rezultatele viitoare vor arăta dacă firmele americane pot transforma cererea în profit și creștere durabile sau dacă vor rămâne blocate în capcana lanțurilor de aprovizionare ineficiente, a bugetelor instabile și a managementului fără perspective.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."