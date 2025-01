AMD cu 44% sub maximul istoric 📊Ce urmează pentru gigantul din sectorul de semiconductori?

Ac╚Ťiunile Advanced Micro Devices (AMD.US) se tranzac╚Ťioneaz─â deja cu aproape 50% sub maximele lor din 2023, dup─â ce au pierdut aproape 10% ├«n ultima s─âpt─âm├ón─â ╚Öi 38% ├«n ultimele ╚Öase luni. Sectorul semiconductorilor se afl─â ├«nc─â pe ÔÇ×radarulÔÇŁ Wall Street ca unul dintre cei mai mari beneficiari ai infrastructurii AI. AMD este unul dintre cei mai mari ÔÇ×perdan╚ŤiÔÇŁ ├«n aceast─â faz─â a ciclului. P├ón─â ├«n prezent, ac╚Ťiunile companiilor care permit infrastructura AI, Nvidia ╚Öi Broadcom, printre altele, au c├ó╚Ötigat 100% ├«n 2024. ├Äntre timp, ac╚Ťiunile cu mai pu╚Ťin─â expunere la inteligen╚Ťa artificial─â ╚Öi mai mult─â expunere la PC-urile ╚Öi serverele tradi╚Ťionale au sc─âzut. Printre acestea, AMD ╚Öi Intel (INTC.US). Wall Street este precaut ├«n privin╚Ťa AMD KeyBanc a men╚Ťinut un rating Overweight pentru ac╚Ťiunile AMD, ├«n ciuda previziunilor dezam─âgitoare privind inteligen╚Ťa artificial─â pentru 2025. Anali╚Ötii ╚Öi-au redus ╚Ťinta de pre╚Ť la 150 de dolari, de la 220 de dolari anterior, ca urmare a ├«ngrijor─ârilor legate de faptul c─â produc╚Ťia crescut─â a celor mai recente cipuri NVIDIA ar putea limita accesul AMD la oportunit─â╚Ťi de scalare.

Alte preocup─âri ale AMD includ o cerere mai slab─â pentru AMD MI325, care a ar─âtat doar c├ó╚Ötiguri marginale de performan╚Ť─â fa╚Ť─â de predecesorul s─âu, MI300. Previziunile pentru seria MI3XX, ├«n special SKU-ul MI308 specific Chinei, sugereaz─â un poten╚Ťial limitat de cre╚Ötere a cotei de pia╚Ť─â.

Estim─ârile de venituri ale AMD pentru GPU-urile pentru centre de date ├«n 2025 au fost reduse la 10 miliarde de dolari. Compania a atribuit acest lucru unei cote mai mari anticipate a v├ónz─ârilor din SKU-urile chineze╚Öti cu un pre╚Ť mediu de v├ónzare (ASP) mai mic,

KeyBanc consideră că problemele actuale sunt mai degrabă pe termen scurt și prezice că AMD își va recâștiga avantajul competitiv odată cu lansarea MI355 în a doua jumătate a anului, care se așteaptă să genereze o creștere mai semnificativă în 2026

Goldman Sachs a retrogradat ac╚Ťiunile AMD ╚Öi a enumerat rivalii companiei printre alegerile b─âncii pentru 2025; aceasta a sf─âtuit clien╚Ťii s─â aib─â expunere at├ót la ac╚Ťiunile ciclice, c├ót ╚Öi la cele care conduc ├«n domeniul AI ├«n sectorul cipurilor (inclusiv NXP Semiconductor, Teradyne ╚Öi Broadcom). Pre╚Ťul ╚Ťint─â actual pentru AMD la GS este de 129 de dolari, ├«n cre╚Ötere de la 175 de dolari anterior

Anali╚Ötii au citat previziuni mai conservatoare pentru PC-uri ╚Öi serverele tradi╚Ťionale, precum ╚Öi o cre╚Ötere modest─â a activit─â╚Ťii unit─â╚Ťii de procesare grafic─â (GPU) pentru centrele de date ale companiei, av├ónd ├«n vedere concuren╚Ťa acerb─â din partea rivalilor. Goldman Sachs a redus cu dou─â cifre estim─ârile privind veniturile produc─âtorului de cipuri pentru 2025/26. Parteneriat cu Dell ╚Öi perspectiva unei cote de pia╚Ť─â mai mari? Advanced Micro Devices (AMD) a anun╚Ťat luni o linie extins─â de procesoare PC cu inteligen╚Ť─â artificial─â pentru consumatori ╚Öi utilizatori comerciali. Compania ╚Öi-a prezentat cele mai recente procesoare Ryzen pentru PC-uri cu suport pentru inteligen╚Ť─â artificial─â la CES 2025 ╚Öi a ob╚Ťinut un parteneriat cu Dell ├«n acest sens. Acestea includ AMD Ryzen AI Max, seria Ryzen AI 300 ╚Öi seria Ryzen 200, precum ╚Öi versiuni ÔÇ×ProÔÇŁ destinate ├«ntreprinderilor. Computerele cu procesoare AMD sunt disponibile ╚Öi la Acer, Asus, HP (HPQ), Lenovo ╚Öi al╚Ťii. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Sistemele echipate cu procesoarele Ryzen AI Max ╚Öi Ryzen AI Max din seria Pro sunt a╚Öteptate s─â fie disponibile ├«n primul trimestru.

├Äntre timp, procesoarele AMD din seria Ryzen AI 300 sunt concepute pentru a sprijini inteligen╚Ťa artificial─â ├«n notebook-urile din gama medie. De asemenea, se a╚Öteapt─â ca acestea s─â fie disponibile ├«n primul trimestru.

├Än cele din urm─â, procesoarele AMD din seria Ryzen 200 sunt destinate PC-urilor cu costuri reduse ╚Öi vor fi disponibile ├«n al doilea trimestru. Rosenblatt Securities a enumerat ac╚Ťiunile AMD ca fiind una dintre cele opt ÔÇ×cele mai bune ideiÔÇŁ ale sale pentru prima jum─âtate a anului 2025 . Compania se a╚Öteapt─â ca AMD s─â acapareze ├«n cele din urm─â o cot─â de pia╚Ť─â mai mare de procesoare de la Intel (INTC) ╚Öi GPU de la Nvidia (NVDA) ├«n 2025. De asemenea, va beneficia de o revigorare mai larg─â a semiconductorilor ├«n cipuri, altele dec├ót inteligen╚Ťa artificial─â, mai t├órziu ├«n cursul anului. Anali╚Ötii de la Bernstein au men╚Ťinut pre╚Ťul ╚Ťint─â pentru AMD la 150 de dolari. Sursa: AMD Rezultatele financiare ale AMD (GAAP) pentru Q3 2024 Venituri: 6,8 mil: 6,8 miliarde de dolari - ├«n cre╚Ötere cu 18% de la an la an ╚Öi cu 17% de la trimestru la trimestru.

Marja brută: 50%, în creștere cu 3 puncte procentuale de la an la an.

Profit opera╚Ťional: 724 de milioane de dolari - ├«n cre╚Ötere cu 223% de la an la an.

Profit net: 771 de milioane de dolari - ├«n cre╚Ötere cu 158% fa╚Ť─â de anul precedent.

Profitul pe ac╚Ťiune (EPS): 0,47 USD - ├«n cre╚Ötere cu 161% de la an la an. Segmente de activitate Centrul de date Venituri: 3,5 miliarde de dolari (nivel record).

Creștere de 122% de la an la an și de 25% de la trimestru la trimestru.

Impact cheie: GPU-ul AMD Instinct ╚Öi procesoarele EPYC. Clien╚Ťi Venituri: 1,9 miliarde de dolari, ├«n cre╚Ötere cu 29% de la an la an.

Cerere mare pentru procesoarele Ryzen ÔÇ×Zen 5ÔÇŁ. Jocuri Venituri: 462 de milioane de dolari, ├«n sc─âdere cu 69% de la an la an.

Motivul: sc─âderea v├ónz─ârilor de componente semi personalizate. ├Äncorporate Venituri: 927 milioane de dolari, ├«n sc─âdere cu 25% fa╚Ť─â de anul precedent.

├Ämbun─ât─â╚Ťirea cererii ├«n mai multe segmente finale. AMD estimeaz─â pentru Q4 venituri de aproximativ 7,5 miliarde de dolari, ├«n cre╚Ötere cu 22% de la an la an. De asemenea, se a╚Öteapt─â lansarea procesoarelor AMD EPYC din seria 9005 ╚Öi a pedalei de accelera╚Ťie Instinct MI325X. Compania continu─â s─â colaboreze cu companii precum Google Cloud, Meta, Oracle Cloud Infrastructure ╚Öi Microsoft. Aceasta inten╚Ťioneaz─â s─â ├«╚Öi extind─â portofoliul cu noi solu╚Ťii, cum ar fi AMD EPYC Embedded 8004. Mai multe achizi╚Ťii sunt ├«n curs de desf─â╚Öurare: ZT Systems ╚Öi Silo AI. Grafic AMD (AMD.DE) Ac╚Ťiunile AMD (AMD.DE) se tranzac╚Ťioneaz─â ├«n euro, la Bursa din Frankfurt. Declinul actual al pre╚Ťului ac╚Ťiunilor AMD de la v├órful s─âu este de aproximativ 50%, similar cu pr─âbu╚Öirea din 2021-2022. Sursa: xStation 5 Multiplii financiari ai AMD (AMD.US) Cu o datorie practic zero ╚Öi un raport P/E viitor pe 12 luni de 26, ac╚Ťiunile AMD par relativ subevaluate, ├«n special ├«n raport cu nivelurile istorice. Compania vizeaz─â extinderea afacerilor ├«n 2024 ╚Öi o cre╚Ötere de 10% QoQ a veniturilor din centrele de date ├«n Q4 2024, veniturile din centrele de date cresc├ónd cu 122% ├«n Q3. AMD prognozeaz─â, de asemenea, o ├«mbun─ât─â╚Ťire a marjei brute de la 50% la 54% ├«n Q4 2024, iar profitul s─âu pe ac╚Ťiune a crescut constant timp de mai multe trimestre. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

"Acest material este o comunicare de marketing ├«n sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pie╚Ťele de instrumente financiare, ╚Öi de modificare a Directivei 2002/92 / CE ╚Öi a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investi╚Ťii sau o recomandare de informa╚Ťii sau o recomandare care sugereaz─â o strategie de investi╚Ťii ├«n sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de pia╚Ť─â ( reglementarea abuzului de pia╚Ť─â) ╚Öi de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului ╚Öi a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE ╚Öi 2004/72 / CE ╚Öi a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului ├«n ceea ce prive╚Öte standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectiv─â a recomand─ârilor de investi╚Ťii sau a altor informa╚Ťii care sugereaz─â strategii de investi╚Ťii ╚Öi pentru dezv─âluirea de interese particulare sau indica╚Ťii de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv ├«n domeniul consultan╚Ťei ├«n materie de investi╚Ťii, ├«n sensul Legii privind tranzac╚Ťionarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este preg─âtit─â cu cea mai mare diligen╚Ť─â, obiectivitate, prezint─â faptele cunoscute autorului la data preg─âtirii ╚Öi este lipsit─â de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este preg─âtit─â f─âr─â a lua ├«n considerare nevoile clientului, situa╚Ťia sa financiar─â individual─â ╚Öi nu prezint─â nicio strategie de investi╚Ťii ├«n niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofert─â de v├ónzare, oferire, abonament, invita╚Ťie la cump─ârare, reclam─â sau promovare a oric─ârui instrument financiar. XTB SA nu este responsabil─â pentru ac╚Ťiunile sau omisiunile niciunui client, ├«n special pentru achizi╚Ťionarea sau cedarea instrumente, ├«ntreprinse pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta r─âspunderea pentru nicio pierdere sau daun─â, inclusiv, f─âr─â limitare, orice pierdere care poate ap─ârea direct sau indirect, efectuat─â pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. ├Än cazul ├«n care comunicarea de marketing con╚Ťine informa╚Ťii despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate ├«n acestea, acestea nu constituie nicio garan╚Ťie sau prognoz─â cu privire la rezultatele viitoare. Performan╚Ťele anterioare nu indic─â neap─ârat rezultatele viitoare ╚Öi orice persoan─â care ac╚Ťioneaz─â pe baza acestor informa╚Ťii o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzac╚Ťionare ale niciunei persoane. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate ├«n cadrul tranzac╚Ťiilor dumneavoastr─â. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material sunt emise ├«n baza experien╚Ťei proprii a emitentului ╚Öi nu reprezint─â o recomandare individual─â, nu vizeaz─â atingerea anumitor obiective, randamente financiare ╚Öi nu se adreseaz─â nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au ├«n vedere situa╚Ťia ╚Öi persoana dumneavoastr─â deci nu recomand─âm utilizarea acestor informa╚Ťii sub orice form─â. Utilizarea informa╚Ťiilor cuprinse ├«n cadrul acestui material ├«n orice modalitate se face pe propria dumneavoastr─â r─âspundere. Acest material este emis de c─âtre un analist pentru care ├«╚Öi asum─â r─âspunderea XTB SA, persoan─â juridic─â autorizat─â de KNF ÔÇô Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."