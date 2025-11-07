Analiză tehnică: Bitcoin (07.11.2025)

Prețul Bitcoin a scăzut recent la aproximativ 100.000 de dolari, unde a întâlnit interesul cumpărătorilor și s-a recuperat inițial, urcând la aproximativ 104.000 de dolari. Cu toate acestea, în urma scăderilor de ieri de pe Wall Street, Bitcoin a scăzut din nou spre 101.000 de dolari, iar acum observăm că sentimentul bearish persistă pe piața mai largă a criptomonedelor.

Analizând modelele de corecție anterioare, putem observa că fiecare retragere a fost foarte similară ca amploare — mișcări corective de aproape 1:1 în cadrul tendinței ascendente actuale. Interesant este că, de la scăderea Bitcoin la 48.000 USD în vara anului 2024, minimul vânzării masive din primăvara anului 2025 s-a format cu aproximativ 26.000 USD mai sus (în jur de 74.700 USD). Dacă acest interval proporțional s-ar repeta, corecția actuală ar putea atinge minimul în jurul nivelurilor actuale.

Pe de altă parte, amploarea impulsurilor descendente anterioare a fost puțin mai mare, ceea ce ar implica acum o potențială scădere către 94.000 de dolari, ștergând efectiv aproape toate câștigurile din acest an. Pe baza analizei evoluției prețurilor și a indicatorilor precum RSI și MACD, condițiile pieței par supravândute, iar nivelul cheie de suport pe termen scurt rămâne în apropierea valorii de 100.000 de dolari, unde am observat deja o reacție puternică de cumpărare, consolidată și mai mult de o revenire similară observată în iunie.

În schimb, nivelul principal de rezistență este în prezent EMA pe 200 de zile, situat în apropierea valorii de 110.000 USD, care coincide și cu un nivel important on-chain - prețul mediu de achiziție al deținătorilor pe termen scurt. O mișcare către această zonă ar putea reduce presiunea de vânzare în rândul investitorilor de retail. Cel mai mare risc rămâne o corecție continuă a pieței bursiere, care ar putea împinge Bitcoin sub pragul de 100.000 USD.

Sursa: xStation 5