Apple a prezentat noul iPhone16, promisiunea cu care vrea să intre în lumea AI

Apple a prezentat lumii cea mai nouă versiune a dispozitivului său emblematic, iPhone 16, ce poate fi considerat pariul prin care compania îşi propune să-şi crească vânzările prin atragerea consumatorilor cu upgrade-uri hardware modeste şi tehnologie AI încă aflată în dezvoltare, subliniază Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale. Directorul executiv Tim Cook a prezentat noul smartphone - alături de ceasuri şi căşti AirPods - în cadrul unui eveniment desfăşurat luni, care a fost guvernat de promisiunea inteligenţei artificiale. Prezentarea noului iPhone 16 a fost piesa centrală a evenimentului, deşi compania a venit cu schimbări relativ minore la aspectul şi caracteristicile hardware ale dispozitivului. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Însă noile servicii legate de inteligenţa artificială (AI) au stârnit cel mai mare entuziasm în rândul consumatorilor. Deşi nu se aşteaptă încă să poată egala celelalte instrumente actuale, cum ar fi ChatGPT, Apple va încerca să demonstreze că va deveni, de asemenea, un jucător important în sectorul inteligenţei artificiale generative. Cu toate acestea, Apple Intelligence s-a confruntat cu numeroase întârzieri, multe caracteristici cheie urmând să apară abia anul viitor. Apple încearcă să recupereze teren în lumea inteligenţei artificiale generative, unde colegii din domeniul tehnologiei, precum Google al Alphabet şi Microsoft deja au făcut paşi mari. Prezentarea s-a dorit a fi, în parte, şi un manifest în faţa consumatorilor şi a Wall Street, prin care era subliniat faptul că Apple ar trebui să fie luată în serios în domeniul inteligenţei artificiale, explică analistul XTB România. Cum poate contribui AI la creşterea vânzărilor Apple? Noul iPhone 16 are potenţialul de a stimula cererea deja stagnantă de smartphone-uri, după aproape trei ani de vânzări aproape plate, în mare parte determinată de necesitatea de a actualiza dispozitivele vândute în urmă cu 3 şi 4 ani, explică analistul financiar al XTB România. Se estimează că vânzările ar putea creşte cu 5%, până la aproximativ 235 de milioane. Numărul de dispozitive mai vechi va fi, totuşi, cel mai mare motor al vânzărilor şi în următoarea perioadă, deoarece setul de instrumente AI al Apple Intelligence va avea un impact mai mare în 2026. La rândul ei, China este încă un mister pentru vânzările Apple, deoarece are potenţialul de a distorsiona cifra de vânzări cu 3-5%, într-un fel sau altul, reprezentând aproximativ 25% din baza instalată de iPhone. Ca şi în anul fiscal 2024, ne putem aştepta la o deschidere mai mare a consumatorilor faţă de variantele Pro şi Pro Max în anul fiscal 2025, deoarece aceste dispozitive au caracteristici mult mai bune decât modelul de bază. Este posibil ca în timp ce vânzările unitare de iPhone să crească cu aproximativ 5% anul viitor, cererea pentru modelele Pro să fie de aproximativ 7-9%. O cameră superioară pe modelul Pro este, adesea, catalizatorul care îi determină pe consumatori să se orienteze către acest dispozitiv în detrimentul telefonului entry-level, punctează Radu Puiu. Cât de mult ajută iPhone 16 acţiunile Apple? Una dintre cele mai valoroase companii din lume s-a aflat într-o stare de fluctuaţie încă din prima parte a anului, când Apple a pierdut 15%, fiind afectată de vânzări slabe şi de restricţii în China. Cu toate acestea, de la minimele din aprilie, Apple a urcat cu peste 40%, atingând un nou maxim istoric în iulie, la 236 de dolari pe acţiune. Acţiunile companiei se tranzacţionau cu 7% sub aceste niveluri înaintea evenimentului de luni seară, dar cererea de comenzi în zilele următoare prezentării le-ar putea "împinge" din nou către maxime. Chiar şi aşa, va trebui probabil să aşteptăm prezentările din trimestrele următoare pentru a vedea impactul iPhone 16 asupra vânzărilor. Acţiunile Apple au pierdut mai mult de 1,5% în timpul evenimentului, dar şi-au revenit ulterior, închizând sesiunea aproape plat, explică Radu Puiu. Acest tip de reacţie lipsită de interes este destul de tipică în timpul prezentărilor Apple. Cele mai multe caracteristici noi sunt raportate înainte de conferinţe, drept urmare, la prezentarea de luni au existat puţine elemente-surpriză. Cât de importante sunt vânzările de iPhone? Vânzările de iPhone reprezintă mai mult de jumătate din veniturile Apple. În ciuda noilor lansări, piaţa smartphone-urilor are o pondere decisivă în rezultatele companiei, mai ales după scăderea vânzărilor de computere Mac (7,7%) şi iPad-uri (7,4%) care, deşi rămân relevante, au înregistrat mai multe scăderi. În acest scenariu, nu trebuie uitată ponderea veniturilor digitale, care în ultimii ani a devenit una dintre principalele surse de creştere pentru Apple. În ultimul trimestru, vânzările Apple numai din serviciile digitale au atins 24,2 miliarde de dolari, mai mult decât veniturile combinate ale Adobe, Airbnb, Netflix, Palantir, Spotify, Zoom şi X al lui Elon Musk, explică analistul financiar din cadrul XTB România.

