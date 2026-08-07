🔼 Argintul crește cu 4%

Metalele prețioase continuă să se redreseze. Argintul a crescut cu aproape 4%, în timp ce aurul continuă să avanseze, atingând cel mai înalt nivel de la sfârșitul lunii iunie. În ultimele trei sesiuni de tranzacționare, aurul a urcat cu aproape 200 de dolari, apropiindu-se de 4.300 de dolari pe uncie. Creșterea a fost susținută de datele mai slabe privind piața muncii din SUA, de slăbiciunea relativă a dolarului american și de așteptările tot mai mari privind un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, ceea ce ar putea duce la o detensionare a situației din Orientul Mijlociu. În ciuda redresării puternice a încrederii pieței, atât argintul, cât și aurul rămân cu mult sub maximele istorice atinse la începutul acestui an.

Prețurile petrolului au scăzut cu aproape 5% în această săptămână, oferind un impuls suplimentar argintului. Cu toate acestea, perspectiva unui acord durabil privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz rămâne incertă. Investitorii așteaptă acum publicarea raportului privind locurile de muncă din sectorul non-agricol din SUA (NFP) pentru luna iulie la ora 15:30 ora României. Se așteaptă ca raportul să ofere indicii importante cu privire la evoluția viitoare a ratelor dobânzilor din SUA și ar putea declanșa o volatilitate crescută atât pentru aur, cât și pentru argint. Un raport NFP mai slab decât se aștepta ar susține probabil metalele prețioase, în timp ce datele mai bune decât se aștepta (piața se așteaptă la o creștere a numărului de locuri de muncă de 80.000, după 57.000 în iunie) ar putea determina realizarea de profituri pe termen scurt, după raliul puternic înregistrat în ultimele zile.

Raportul ADP privind ocuparea forței de muncă din iulie, mai slab decât se aștepta, a redus așteptările privind o majorare a ratei dobânzii de către Rezerva Federală în septembrie, susținând metalele prețioase, deși contextul economic general al SUA rămâne solid.

Economia globală continuă să se extindă cu aproximativ 3% față de aceeași perioadă a anului trecut și rămâne departe de recesiune, oferind sprijin argintului, care beneficiază, de asemenea, de rolul său tot mai important în infrastructura centrelor de date legate de inteligența artificială (AI).

Indicele dolarului american (DXY) înregistrează astăzi o ușoară creștere, dar rămâne aproape de minimele din ultimele șase săptămâni, în jurul valorii de 99,8 , după scăderea bruscă înregistrată începând cu 25 iulie, ceea ce continuă să sporească atractivitatea relativă a metalelor prețioase.

Un sprijin suplimentar vine din rapoartele privind progresele înregistrate în negocierile dintre Iran și Oman cu privire la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, deși situația geopolitică generală din Orientul Mijlociu rămâne extrem de instabilă.

Graficul ARGINTULUI și AURULUI (Interval D1)

Argintul a înregistrat deja o revenire de aproximativ 20% față de minimele locale recente și testează în prezent un nivel cheie de rezistență reprezentat de media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA50, linia portocalie). O depășire a acestui nivel ar marca prima mișcare peste EMA50 din luna mai. Următoarea zonă majoră de rezistență se situează între 68 și 71 de dolari pe uncie, unde media mobilă exponențială pe 200 de zile (linia roșie) converge cu retragerea Fibonacci de 23,6% a scăderii din ianuarie-februarie. Pe partea descendentă, 58 de dolari pe uncie rămâne nivelul cheie de suport.

Sursă: xStation5

Sursă: xStation5