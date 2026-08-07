Calendar economic: Va influența raportul NFP piața? (07.08.2026)

A fost o săptămână liniștită din punct de vedere macroeconomic. Nu este un secret faptul că revizuirile indicilor PMI, inflația elvețiană sau decizia Băncii Naționale a Cehiei privind rata dobânzii nu au stârnit prea mult entuziasm în rândul investitorilor.

Nici datele JOLTS, nici cele ADP nu au generat o volatilitate semnificativă pe piață. În condiții normale, acestea sunt considerate mai degrabă un supliment valoros la datele NFP decât o sursă primară de volatilitate. Acest aspect este deosebit de relevant, întrucât primele sunt publicate cu o întârziere de o lună (miercuri am primit datele pentru iunie, nu pentru iulie, așa cum se întâmplă în cazul altor indicatori ai pieței muncii), iar cele din urmă, după perioada pandemiei, au încetat să mai prezinte o corelație puternică cu datele NFP și și-au pierdut importanța.

„NFP” a apărut deja de două ori în acest text. Nu întâmplător. Este, fără îndoială, cel mai important indicator macroeconomic al acestei săptămâni și va fi, cel mai probabil, unul dintre cuvintele care vor apărea cel mai frecvent în analizele pe care le publicăm astăzi (și, cu siguranță, cel mai popular acronim).

Vă reamintim că raportul este publicat aproape întotdeauna în prima vineri a lunii, la ora 15:30. De data aceasta nu este altfel.

Datele ar trebui să eclipseze rezultatele corporative publicate înainte de deschiderea sesiunii din SUA. Acest lucru nu va fi prea dificil, întrucât giganții care ne-au informat despre performanțele lor din trimestrul al doilea în prima parte a săptămânii nu vor publica rapoarte astăzi. Publicațiile de la Under Armour, Take-Two Interactive și Wendy’s ar trebui să stârnească cel mai mare interes.

Ce trebuie să știm înainte de NFP?

Întrucât Fed trebuie să ia în considerare atât stabilitatea prețurilor, cât și ocuparea maximă a forței de muncă, semnalele de răcire a pieței muncii din SUA ar putea duce la revizuiri și mai acomodative privind traiectoria preconizată a ratei dobânzii în SUA. Datele ADP și JOLTS publicate săptămâna aceasta indică acest lucru într-o oarecare măsură – ambele valori s-au situat sub așteptările pieței. Așa cum s-a menționat, însă, acestea sunt fie date secundare în condiții normale (cum ar fi ADP), fie date cu un decalaj semnificativ (cum ar fi JOLTS).

Grafic 1: NFP și componenta de ocupare a forței de muncă din indicele PMI ISM (2020 - 2026)

Sursă: XTB Research, 07.08.2026

La rândul lor, economiștii au avut tendința, în ultimii ani, de a subestima numărul de noi locuri de muncă din sectoarele non-agricole. Valoarea NFP s-a dovedit a fi mai bună decât se aștepta în nu mai puțin de 35 din ultimele 50 de luni. Mai mult, în ciuda valorii slabe din iunie (57k), media mobilă pe 3 luni se menține la un nivel sănătos (111k).

Publicații macroeconomice importante

Joi

SUA

Datele de ieri au fost în concordanță cu o imagine a pieței muncii caracterizată de un număr redus de concedieri, dar și de un nivel scăzut al angajărilor noi (concedieri puține – angajări puține).

Numărul cererilor inițiale de șomaj din SUA s-a situat sub estimările consensuale (199k), ceea ce a adus media pe 4 săptămâni la același nivel.

În plus, raportul Challenger privind reducerile de personal a indicat o scădere a concedierilor planificate la nivel corporativ la 33,4k (cel mai scăzut nivel din iulie 2024).

Republica Cehă

Banca Națională a Cehiei a menținut ieri ratele dobânzilor neschimbate (3,75%). Decizia era larg anticipată. Cu toate acestea, piața se aștepta ca, după majorarea ratei din iunie, banca să mențină un discurs ferm și agresiv (ca urmare, printre alți factori, a creșterii salariilor, a activității dinamice de creditare și a inflației de bază persistentă în sectorul serviciilor, care se menține aproape de 3%).

Conferința guvernatorului Ales Michl a avut un ton neașteptat de conciliant. Guvernatorul a acordat o atenție semnificativă riscurilor de încetinire economică (inclusiv conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu).

Piețele au redus estimările privind majorările ratei dobânzii la mai puțin de una până la jumătatea anului 2027.

Calendar macroeconomic

Vineri

SUA: NFP – Variația numărului de angajați din sectorul non-agricol (iulie) Ora: 15:30 Valoarea anterioară: 57k Consens: 85k

SUA: Creșterea salariilor (iulie) Ora: 15:30 Valoarea anterioară: 3,5% Consens: 3,5%

SUA: Rata șomajului (iulie) Ora: 15:30 Anterior: 4,2% Consens: 4,2%

Canada: Creșterea salariilor (iulie) Ora: 15:30 Anterior: 3,7%

SUA: Așteptările privind inflația la consum pe 1 an (iulie) Ora: 18:00 Valoare anterioară: 3,7%

Raportul CFTC Ora: 22:30



Companii care își vor prezenta rezultatele financiare

Canopy Growth Corporation ($CGC.US) – Înainte de deschiderea pieței (BMO)

Under Armour Inc ($UAA.US) – Înainte de deschiderea pieței (BMO)

Oklo Inc. ($OKLO.US) – Înainte de deschiderea pieței (BMO)

Take-Two Interactive Software ($TTWO.US) – Înainte de deschiderea pieței (BMO)

Wendy's Co ($WEN.US) – Înainte de deschiderea pieței (BMO)

Vistra Corp ($VST.US) – Înainte de deschiderea pieței (BMO)

Riot Platforms Inc ($RIOT.US) – După închiderea pieței (AMC)

Phunware Inc ($PHUN.US) – După închiderea pieței (AMC)

Globus Maritime Ltd ($GLBS.US) – După închiderea pieței (AMC)

Sharplink Inc. ($SBET.US) – După închiderea pieței (AMC)

3 piețe de urmărit