Comentariu despre piața valutară: La ce să ne așteptăm de la raportul de astăzi privind piața muncii din SUA?

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Raportul de vineri privind piața muncii din SUA ar putea decide dacă EURUSD va depăși media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile sau dacă dolarul își va recâștiga avantajul pe termen mai lung.

Evenimentul principal al săptămânii

Datele privind locurile de muncă din sectorul non-agricol din iulie reprezintă, fără îndoială, punctul culminant al programului săptămânii. Piața estimează o creștere a numărului de locuri de muncă cu 80 de mii, comparativ cu 57 de mii în iunie, cu o rată a șomajului neschimbată, de 4,2%. Cu toate acestea, distribuția previziunilor se concentrează în mod clar în intervalul 70-80 de mii, ceea ce înseamnă că chiar și o valoare situată într-un interval larg de estimări (10-140 de mii) ar putea constitui o surpriză dacă se va situa la limita inferioară a intervalului de așteptări. La fel de importante vor fi revizuirile datelor pentru lunile mai și iunie, economiștii de la Citigroup și BNP Paribas avertizează că datele JOLTS și discrepanța neobișnuită dintre producție și ocuparea forței de muncă totală sugerează un risc de corecții în sens descendent, care ar putea umbri chiar cifra principală. Echipa macroeconomică a MUFG merge chiar mai departe, prognozând până la 125.000 de noi locuri de muncă, argumentând că sectorul de agrement și ospitalitate ar fi putut fi subestimat în iunie, ceea ce sporește șansa unei surprize pozitive și a unei revizuiri în sens ascendent.

Cum ar putea reacționa dolarul

Contextul macroeconomic favorizează dolarul chiar înainte de publicarea datelor. Creșterea prețurilor petrolului din cauza tensiunilor din jurul Strâmtorii Ormuz și o serie de date solide de pe piața muncii (o scădere a anunțurilor de concedieri, șomajul săptămânal sub 200.000, productivitatea muncii în al doilea trimestru la nivelul de 1,4% trimestrial față de 0,7% cât se aștepta) au susținut deja dolarul, iar indicele DXY s-a apropiat de nivelul de 100. Dacă datele NFP se încadrează în intervalul 125-150k sau dacă vor exista revizuiri în sens ascendent, piața ar putea interpreta acest lucru ca o adevărată „surpriză plăcută” care ar putea declanșa o vânzare pe piața ratelor dobânzilor și ar consolida dolarul, deși piața ratelor se află deja aproape de extremele istorice, astfel încât ar fi necesar un șoc pozitiv excepțional de mare pentru o reevaluare permanentă. Pe de altă parte, o altă valoare slabă, fără o revizuire în sens ascendent, ar calma piața obligațiunilor, dar revenirea dolarului ar fi limitată de viitoarele licitații de titluri de stat și de datele privind IPC-ul de săptămâna viitoare, care, conform comentariilor din partea Fed (Warsh, Kashkari, Logan, Hammack), rămân principalul punct de referință pentru politica monetară, nu piața muncii.

La ce să ne așteptăm și ce ne-ar putea surprinde

Scenariul de bază presupune un rezultat apropiat de consens (70-90 de mii), cu o rată a șomajului de 4,2% și o dinamică anuală a salariilor de 3,5% – un astfel de rezultat va menține probabil în discuție majorarea ratei dobânzii din septembrie, dar nu va provoca o reacție violentă, deoarece piața a luat deja în calcul acest lucru, iar șansele unei mișcări din partea Fed au scăzut la 55% de la 63% cu o săptămână în urmă, conform CME FedWatch. Cea mai mare surpriză potențială ar putea fi combinația dintre un indicator NFP mai slab și o scădere simultană a ratei șomajului la 4,1% (pe care unii economiști pariază). O astfel de citire „mixtă” ar face dificilă interpretarea fără ambiguitate și ar putea provoca o reacție haotică, în două sensuri, asupra perechii EURUSD. La fel de importantă ca numărul locurilor de muncă va fi dinamica salarială lunară (consens de 0,3%), deoarece presiunea costurilor forței de muncă, și nu ritmul creșterii ocupării forței de muncă, reprezintă în prezent o prioritate pentru aripa „hawkish” a FOMC, inclusiv Kashkari, Logan și Hammack.

Situația tehnică a perechii EURUSD

Perechea EURUSD se tranzacționează puțin sub nivelul de 1,1520, practic lipită de media mobilă exponențială (EMA) pe 100 de zile (1,15257) și încă sub EMA cheie pe 200 de zile, situată la 1,15618, ceea ce face ca datele de astăzi să fie un potențial catalizator pentru depășirea acestei bariere, după o serie de maxime din ce în ce mai joase care durează încă din luna mai. Indicele RSI, situat la 58,5, indică un potențial de creștere suplimentară fără a intra în zona de supracumpărare, iar recenta redresare de la minimele de la sfârșitul lunii iulie (sub 1,14) sugerează că piața se poziționează deja parțial în scenariul unui dolar mai slab. O depășire a mediei mobile exponențiale (EMA) de 200 de zile, însoțită de un raport NFP mai slab sau revizuit în jos, ar deschide calea pentru continuarea tendinței ascendente către maximele din luna mai, de la aproximativ 1,17, în timp ce o valoare puternică, însoțită de revizuiri în sus, ar putea împinge perechea înapoi sub nivelul de suport de 1,14-1,145, invalidând revenirea anterioară și restabilind dominația speculatorilor care mizează pe deprecierea dolarului. Sursă: xStation