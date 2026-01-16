🚨Argintul scade cu 1,5% - este trendul ascendent în pericol?

Argintul (SILVER) a scăzut astăzi cu peste 1,5% după o creștere masivă care a adus câștiguri de peste 100% față de ultimul minim local înregistrat pe 28 octombrie 2025. Analizând graficul, tendințele ascendente pe termen lung, mediu și scurt rămân intacte. Cu toate acestea, metalul nu a reușit să depășească în mod decisiv pragul de 93 USD pe uncie, iar retragerea de astăzi readuce prețurile în zona de 90 USD. Pe grafic, creșterea anterioară, care a început pe 31 iulie, a durat 79 de zile înainte de a se produce o corecție mai profundă, care a tras prețurile în jos spre 45 de dolari pe uncie și a marcat un vârf pe 17 octombrie. Acum putem vedea că o altă creștere puternică a început pe 28 octombrie și a durat 79 de zile până astăzi, însă prețurile sunt în scădere. Acest al doilea impuls a generat o creștere de aproximativ două ori mai mare: în perioada vara-toamna 2025, argintul a crescut cu aproximativ 53%, în timp ce perioada toamnă-iarnă a generat o creștere de peste 100%.

Dacă situația tehnică se înrăutățește și prețurile scad sub 90 de dolari pe uncie, presiunea de realizare a profiturilor ar putea afecta piața și limita orice potențială accelerare a cumpărărilor.

Analizând raportul CFTC Commitment of Traders pentru argint din 6 ianuarie, putem observa că producătorii (comerciali) dețin o poziție short de hedgind (poziție short netă de -25.545 contracte), în timp ce fondurile speculative (Managed Money) au o poziție lungă netă de +15.822 contracte.

Expunerea bullish a crescut începând cu 6 ianuarie, dar nu pentru că fondurile au adăugat poziții long, ci mai degrabă din cauza acoperirii pozițiilor short. Comercialii au redus, de asemenea, marginal pozițiile short, dar schimbarea a fost neglijabilă: 529 contracte față de o poziție netă scurtă încă substanțială de peste 25,5 mii contracte.

Expunerea lungă este deținută și de Alte entități raportabile și Entități neraportabile , ceea ce indică o poziționare puternic bullish în rândul participanților cu capital mai mic. Entitățile neraportabile au o poziție netă long de peste 22,4 mii de contracte. După ce argintul a revenit peste 90 USD pe uncie, mișcarea a fost foarte dinamică, în mare parte datorită concentrării ridicate pe partea short. Cei mai mari opt deținători de poziții short nete reprezintă 37,6% din totalul pozițiilor short nete. Cu toate acestea, impulsul se estompează treptat, iar raliul dă semne timpurii de oboseală. SILVER (Interval D1) O zonă de suport potențial importantă într-un scenariu de retragere ar putea fi în jurul valorii de 70 USD, unde s-a format o „bază” puternică în jurul anului 2025 și 2026. Sursa: xStation 5

