🔬 ASM International este un motor al sectorului tehnologic european și a publicat previziuni „excelente”🚀

Aseară, gigantul olandez de echipamente pentru semiconductori ASM International a publicat rezultatele pentru primul trimestru al anului 2026, care au depășit așteptările și au stabilit noi recorduri în ceea ce privește marja de profit. În această dimineață, acțiunile companiei au înregistrat o creștere de +8,4%, atingând maxime istorice, antrenând după sine întregul sector tehnologic european și propulsând ASMI în fruntea indicelui paneuropean. Sectorul tehnologic este motorul creșterilor de astăzi din Europa. Sursa: xStation Citi a comentat: „ASM a depășit semnificativ așteptările și și-a ridicat previziunile, chiar și după standardele industriei de semiconductori.” 📊 Cifre cheie — pariuri și creșteri: Venituri Q1 2026: 862,5 milioane de euro față de consensul de 828,5 milioane de euro (LSEG) — la limita superioară a estimării companiei de 830 milioane de euro ±4%

Creșterea veniturilor de la an la an: +3% raportată / +16% la rate de schimb constante

Marja brută: 53,3% — susținută de un mix de produse favorabil (acum un an: 53,4%)

Marja operațională ajustată: 33,1% — un record trimestrial (acum un an: 32,3%)

Profit net ajustat: 246 milioane de euro — o creștere de 54 milioane de euro față de aceeași perioadă a anului trecut 🔭 Previziuni pentru Q2 2026 — încă o depășire: Previziunea veniturilor pentru Q2 2026: ~980 milioane de euro ±5% la curs valutar constant

Consensul analiștilor (LSEG) era de 883,9 milioane de euro — compania se situează cu mult peste această cifră

Se așteaptă ca al doilea semestru 2026 să fie mai puternic decât primul semestru — conducerea își menține perspectiva optimistă pentru întregul an 🀏 Ce determină această creștere? Cei trei factori principali evidenți în rezultate: Cererea de logică/fabricare — performanță puternică la nodurile de ultimă generație + o revenire clară în China (compania a raportat că veniturile din China sunt proiectate să crească față de anul trecut)

Investiții conduse de AI — clienții accelerează investițiile în capacitatea de producție pentru infrastructura AI; producția de linii pilot pentru nodul de 1,4 nm urmează să înceapă în al doilea semestru al anului 2026

Mix de produse favorabil și controlul costurilor — marjă operațională record, în paralel cu creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare CEO Hichem M'Saad: „Clienții își măresc cheltuielile pentru procese tehnologice de ultimă generație și investesc în linii de producție pilot pentru procesul de 1,4 nm — acestea ar putea fi utilizate în produse de la Nvidia și Apple.” 📈 Piață și evaluare: Acțiunile au crescut cu + 63,8% de la începutul anului (inclusiv sesiunea de astăzi) — cea mai bună performanță din STOXX 600

Compania a încetat să mai publice date privind comenzile noi (rezervările) — analiști precum Degroof Petercam nu se lasă descurajați: „Având în vedere că previziunile au fost depășite în acest fel, nu ne pasă deloc.”

Raportul P/E forward ~38x — o primă față de sector justificată de marjele record și expunerea la AI Sursa: xStation

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."