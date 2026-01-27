ASML: Va depăși din nou așteptările hegemonia tehnologică europeană?

Cea mai mare companie europeană, ASML (ASML.NL) din Olanda, își va prezenta rezultatele înainte de sesiunea din 28 ianuarie. Cu ceva timp în urmă, piața a realizat cât de indispensabilă este ASML pentru economia globală și sectorul tehnologic. Compania iese dintr-o perioadă de creștere impresionantă atât în ceea ce privește performanța financiară, cât și evaluarea. Rămâne întrebarea: mai există loc pentru creșteri suplimentare? ASML a reușit să depășească așteptările în materie de profit timp de șase trimestre consecutive. Va reuși să-și mențină seria de succese? Așteptările pieței sunt ridicate. Prognozele consensuale presupun un EPS de aproximativ 8,2 USD și venituri de peste 11 miliarde USD. Aceasta reprezintă o creștere de peste 50% față de trimestrul anterior. Cu un prag atât de ridicat, riscurile atât pentru rezultate, cât și pentru reacția pieței sunt în creștere. Chiar și ASML ar putea avea dificultăți în a înregistra o creștere atât de puternică într-o perioadă atât de scurtă, mai ales având în vedere că restricțiile de vânzare apar în primul rând la nivelul clienților, și nu în cadrul companiei. Acest lucru se datorează, printre alți factori, întârzierilor în execuția proiectelor sau numărului insuficient de așa-numite „camere curate”, necesare pentru instalarea și funcționarea mașinilor. Un domeniu pe care piața îl va urmări cu deosebită atenție este segmentul „High NA”, care reprezintă ultima generație de mașini de litografie. Acesta este un segment de piață în care ASML continuă să dețină un monopol complet, fiind în același timp segmentul față de care piața are cele mai mari așteptări. Chiar dacă firma va înregistra rezultatele excepționale anticipate de investitori, previziunile sale s-ar putea dovedi conservatoare. Rezultatele solide combinate cu „previziuni slabe” ar putea declanșa o scădere pe termen scurt a prețului acțiunilor. Un risc semnificativ pentru perspectivele pe termen lung ale companiei ar putea fi comportamentul cererii legate de „revoluția AI”. Cu toate acestea, chiar și într-un astfel de scenariu, inerția performanței financiare a ASML ar fi substanțială, ceea ce face mai probabil ca piața să nu fi luat încă în calcul pe deplin beneficiile pentru companie, decât să înceapă să desconsidere riscurile potențiale. Un potențial factor surpriză al raportului privind rezultatele financiare ar putea fi rezultatele sau previziunile mai bune decât se aștepta, determinate de o creștere masivă a cererii de memorie RAM. În cele din urmă, reacția pieței va fi determinată de interacțiunea dintre rezultatele financiare raportate și previziunile pentru viitor. ASML.NL (Interval D1) Tendința ascendentă rămâne puternică și există puține indicii că aceasta se apropie de sfârșit, deși potențialul de creștere rămas pare din ce în ce mai limitat. Sursa: xStation

