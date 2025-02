Așteptări privind rezultatele NVIDIA pentru Q4 2024: Dominația AI se confruntă cu un test critic în contextul provocării DeepSeek

În timp ce NVIDIA se pregătește să își publice rezultatele pentru trimestrul al patrulea după închiderea sesiunii de astăzi, 26 februarie 2025, investitorii se pregătesc pentru ceea ce ar putea fi cel mai important raport de rezultate din istoria companiei. Cel mai mare producător de cipuri din lume după valoarea de piață a înregistrat o creștere remarcabilă în ultimii doi ani, dar acum se confruntă cu o atenție sporită în urma vânzării declanșate de DeepSeek în ianuarie, care a șters aproape 600 de miliarde de dolari din valoarea de piață a companiei. Mișcarea implicită a pieței pentru o zi, bazată pe datele privind opțiunile, este de aproximativ 9,87%. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Estimări ale rezultatelor Pentru trimestrul al patrulea, analiștii se așteaptă ca NVIDIA să raporteze: venituri de 38,1 miliarde de dolari, reprezentând o creștere de 72% de la an la an

Câștiguri ajustate pe acțiune de 0,84 - 0,85 USD, în creștere cu 64% față de anul trecut

Venituri din centre de date de 34,06 miliarde de dolari, o creștere de 82% de la an la an

Venituri din jocuri de 3,02 miliarde de dolari

Venituri din vizualizare profesională de 507,3 milioane de dolari

Venituri din industria auto de 459 milioane de dolari

Marjă brută ajustată de 73,5%

Venituri nete de aproximativ 19,6 miliarde de dolari Estimări privind câștigurile. Sursa: Bloomberg Orientări și perspective Orientarea viitoare va fi cea mai importantă componentă a acestui raport de câștiguri. Analiștii preconizează venituri de aproximativ 42,26 miliarde de dolari pentru Q1 2025, o marjă brută ajustată de aproximativ 72,1% pentru Q1 și cheltuieli de capital de 760 milioane de dolari pentru Q1. Previziunile privind veniturile pentru întregul an 2026 se situează în prezent la 198,63 miliarde de dolari. Tranziția cipurilor Blackwell Lansarea și expansiunea viitoarei generații de cipuri Blackwell de la NVIDIA vor face obiectul unei examinări intense. Compania a indicat că aceste cipuri vor aduce câteva miliarde de dolari în venituri în acest trimestru, dar a recunoscut, de asemenea, că cererea depășește capacitățile de aprovizionare. Analiștii vor căuta claritate cu privire la termenele de producție și sănătatea lanțului de aprovizionare, contribuția preconizată a veniturilor Blackwell în trimestrele următoare, dinamica tranziției între vechea arhitectură Hopper și Blackwell, precum și feedback-ul timpuriu al clienților cu privire la creșterea performanței și eficienței. Analiștii UBS se așteaptă la venituri Blackwell de aproximativ 9 miliarde de dolari pentru trimestrul al patrulea, preconizând că acestea se vor dubla la peste 20 de miliarde de dolari în primul trimestru din 2025. Ei anticipează că acest lucru va compensa un declin secvențial preconizat de 5% în vânzările Hopper. Impactul DeepSeek și peisajul concurențial Apariția modelului chinez de inteligență artificială DeepSeek în ianuarie a ridicat semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca viitoarele modele de inteligență artificială ar putea necesita mai puține cipuri high-end. Investitorii vor monitoriza îndeaproape răspunsul conducerii la pretențiile de eficiență ale DeepSeek, orice schimbări în modelele de cumpărare ale clienților, strategia pe termen lung de menținere a dominației pe piața cipurilor pentru inteligență artificială și eventualele schimbări în concentrarea activităților de cercetare și dezvoltare sau în foile de parcurs ale produselor. În ciuda panicii inițiale, mai mulți analiști raportează că implementările AI la nivel de întreprindere nu au încetinit, Dan Ives de la Wedbush observând că „NICIUNA dintre implementările AI la nivel de întreprindere nu a încetinit sau nu s-a schimbat din cauza situației DeepSeek”. Cheltuieli de capital din partea principalilor clienți Avantajul NVIDIA rămâne strâns legat de cheltuielile marilor companii de cloud și tehnologie. Câștigurile recente ale giganților tehnologici „Magnificent 7” au dezvăluit planuri record de cheltuieli de capital pentru 2025, cu un total de 325 de miliarde de dolari în cheltuieli de capital planificate, reprezentând o creștere de 100 de miliarde de dolari față de nivelurile din 2024. Microsoft, Google, Meta și Amazon și-au afirmat sau și-au majorat planurile de investiții în AI în timpul recentelor apeluri privind rezultatele. Potrivit unor analiști, AI ar reprezenta 10-15% din multe bugete IT pentru 2025. Provocări de reglementare și geopolitice Compania continuă să se confrunte cu tensiuni geopolitice complexe, în special în ceea ce privește vânzările de cipuri către China. Impactul restricțiilor din ianuarie ale administrației Biden asupra exporturilor de cipuri AI, potențialele schimbări de politică în cadrul administrației Trump și strategiile de menținere a creșterii în ciuda provocărilor de pe piața chineză vor fi subiecte importante în timpul apelului privind rezultatele. Analiștii Bank of America cred că „cererea în creștere din vest (cloud american, întreprinderi, OpenAI Stargate etc.) va compensa tendințele contrare din China pentru NVIDIA”. NVIDIA (Interval zilnic) NVIDIA se tranzacționează în apropierea mediei mobile de 200 de zile (126,50 USD), un nivel de suport crucial. Acțiunile au format un canal descendent din decembrie 2024, cu maxime și minime în scădere care stabilesc o tendință descendentă pe termen scurt. RSI în zona neutră arată o divergență descendentă cu maxime în scădere din decembrie, în timp ce încrucișarea descendentă a MACD semnalează creșterea impulsului de scădere. Suportul cheie este stabilit la media mobilă de 200 de zile, cu un altul la nivelul de retragere Fibonacci de 61,8%, care a condus la inversare. Taurii au nevoie de o închidere peste pragul de 130 USD (nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%) pentru a semnala inversarea, în timp ce tranzacționarea susținută sub media mobilă de 200 de zile ar putea declanșa o scădere suplimentară spre nivelul de retragere Fibonacci de 61,8%.

