Aston Martin câștigă 4,5% pe fondul transferului lui Newey la echipa de Formula 1 și a relansării Vanquish 📈

Acțiunile producătorului britanic de automobile de lux Aston Martin (AML.UK) rezistă scăderilor din sectorul auto în general, câștigând aproape 5% astăzi, după ce principalul proprietar al companiei, Lawrance Stroll, a anunțat semnarea finală a unui contract cu unul dintre cei mai importanți constructori din Formula 1, Adrian Newey, acceptând un salariu de 30 de milioane de lire sterline pe an. Stroll a numit contractul cu Newey o afacere și a indicat că, la fel ca în cazul unei prietenii de lungă durată, se pregătește pentru un parteneriat pe termen lung cu Aston. Newey este considerat „părintele” succesului structural al mașinilor Red Bull Racing, care în urmă cu o duzină de ani nici nu visa să fie vioara întâi în lumea sportului cu motor. Datorită muncii lui Newey și a echipei sale, Red Bull Racing a urcat pe „culmile raliului” și a concurat până acum cu echipe de top precum McLaren și Ferrari

Investitorii speră că succesul pe circuitele de F1, se va traduce în vânzări mai mari ale modelelor Aston Martin, unde este așteptat să debuteze în curând o nouă versiune a supercarului Vanquish (motor V12, 824 CP), al cărui rival pe piață va fi Ferrari 12 Cilindri

Transferul lui Newey poate indica faptul că așteptările pentru Aston în acest sezon și în sezoanele următoare vor fi ancorate destul de sus - mai ales având în vedere că compania va avea un constructor strălucit și o infrastructură excelentă la facilitatea Silverstone, precum și acordul de construcție cu echipa Honda. Criticii sugerează că Newey ar putea să nu fie suficient decât dacă Aston angajează un pilot pe măsură. În prezent, piloții echipei sunt Fernando Alonso și Lance Stroll, fiul proprietarului Aston Martin. Angajarea unuia dintre cei mai remarcabili constructori de F1 din istorie, Newey, și perspectivele de „infrastructură” pe care Aston le poate oferi acum piloților, ar putea face ca piloții tineri și foarte talentați să fie interesați să se mute la echipă. În urma transferului lui Newey, un val de speculații a circulat în mass-media cu privire la posibila tranziție a celui mai remarcabil tânăr pilot din Formula 1, Max Verstappen, care a intrat recent într-un fel de conflict cu Red Bull Racing. Newey va începe la Aston încă din 2025.

Aston Martin (AML.UK) Acțiunile Aston Martin se tranzacționează aproape de minimele din iunie, dar au depășit media exponențială de 50 de perioade(linia portocalie), principalul nivel de rezistență este în prezent în zona 1.73 - 1.75 £ pe acțiune (retragerea Fibonacci de 23.6%, media exponențială de 200 de perioade).

Sursa: xStation5

