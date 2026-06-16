AUDUSD scade după decizia RBA, în ciuda menținerii unei poziții restrictive ⚔️

Banca Centrală a Australiei (RBA) a menținut rata dobânzii de referință neschimbată la 4,35%, punând capăt unei serii de trei majorări consecutive ale ratei și optând pentru prima pauză a anului. Decizia a fost larg anticipată și unanimă, dar tonul declarației a rămas clar prudent. RBA a subliniat că inflația este încă prea ridicată și a avertizat că o înăsprire monetară suplimentară rămâne posibilă dacă presiunile asupra prețurilor nu se atenuează. Inflația rămâne principala preocupare RBA a remarcat că inflația a accelerat vizibil în a doua jumătate a anului 2025, parțial din cauza cererii în creștere și a presiunilor din partea ofertei în economie. Deși inflația IPC a scăzut la 4,2% în aprilie, aceasta rămâne cu mult peste intervalul țintă de 2–3% al RBA, în timp ce inflația de bază rămâne, de asemenea, ridicată. Riscurile cheie legate de inflație includ: Prețurile mai mari la combustibili și energie care se reflectă în costurile transportului, alimentelor, materialelor de construcții și serviciilor.

Întreprinderile care transferă costurile mai mari ale factorilor de producție către consumatori.

Inflația persistent ridicată în sectorul serviciilor.

Presiunile salariale, inclusiv recentele creșteri ale salariului minim și ale salariilor reglementate.

Incertitudinea privind ritmul de normalizare a aprovizionării globale cu petrol. Principala preocupare a RBA este că șocul inflaționist determinat de energie ar putea deveni persistent. Încetinirea economiei oferă RBA spațiu de manevră pentru a face o pauză Principalul argument pentru menținerea ratelor neschimbate a fost datele mai slabe privind activitatea economică. Economia Australiei a crescut cu doar 0,3% trimestru la trimestru în primul trimestru, comparativ cu 0,9% în Q4 2025, în mare parte din cauza cheltuielilor de consum mai reduse. Gospodăriile se confruntă cu o presiune crescândă din cauza rambursărilor mai mari ale creditelor ipotecare, a costurilor de trai în creștere și a economiilor în scădere. Piața muncii a început, de asemenea, să se răcească. Rata șomajului a crescut la 4,5%, cel mai ridicat nivel din ultimii ani, deși RBA a remarcat că indicatorii mai generali ai pieței muncii rămân relativ rezistenți. În același timp, încetinirea nu este încă suficient de severă pentru a justifica o schimbare a direcției politicii monetare. Perspectivele politicii monetare: o pauză, nu o schimbare către relaxare Mesajul RBA este clar: decizia actuală reprezintă o pauză pentru a evalua datele viitoare, nu sfârșitul ciclului de înăsprire. Cu alte cuvinte, este o clasică menținere a poziției de înăsprire: Ratele dobânzilor rămân la 4,35% .

RBA dorește să evalueze impactul majorărilor anterioare ale ratei dobânzii.

Inflația rămâne prea ridicată pentru a lua în considerare o relaxare a politicii.

Prețurile petrolului și energiei rămân riscuri semnificative de creștere a inflației.

Sunt posibile noi majorări ale ratei dobânzii dacă presiunile asupra prețurilor se dovedesc persistente. Cu toate acestea, majoritatea băncilor australiene importante se așteaptă ca ratele să rămână la 4,35%, iar potențialele reduceri ale ratei să nu aibă loc până în 2027. Westpac rămâne cea mai „hawkish”, prognozând două majorări suplimentare ale ratei în acest an, ceea ce ar ridica rata de referință la 4,85%. Reacția AUD Dolarul australian s-a depreciat în urma deciziei RBA, sugerând că investitorii au interpretat menținerea ratei ca o reducere a probabilității pe termen scurt a unei alte majorări. AUDUSD a scăzut de la aproximativ 0,7060 la 0,7050 imediat după anunț, pierzând aproximativ 0,3% pe parcursul zilei. Reacția a fost relativ modestă, deoarece decizia în sine a fost pe deplin anticipată de piețe. Cu toate acestea, scăderea monedei indică faptul că investitorii au acordat o importanță mai mare pauzei și semnelor de încetinire economică decât avertismentelor RBA că sunt posibile noi majorări ale ratei dobânzii.

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