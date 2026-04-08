Aurul crește cu 2% pe fondul deprecierii dolarului american 📈

Aurul a înregistrat astăzi o creștere de aproape 2%, ajungând la aproximativ 4.800 de dolari pe fondul armistițiului din Orientul Mijlociu, în timp ce argintul a depășit pragul de 77 de dolari pe uncie, înregistrând un avans de aproape 6%. Perspectiva scăderii prețurilor petrolului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz par să atenueze riscurile inflaționiste și, prin extensie, perspectivele unei noi înăspriri monetare din partea băncilor centrale. Noul impuls al pieței a afectat astăzi dolarul, declanșând o revenire de aproape 0,8% a EURUSD, în timp ce moneda americană mai slabă oferă un sprijin suplimentar pentru fluxurile de capital către metalele prețioase. O situație mai calmă pe piețele energetice ridică, de asemenea, speranțe pentru o cerere industrială mai stabilă pentru argint, ceea ce ar trebui să susțină fundamentele din spatele revenirii — cu condiția ca armistițiul de două săptămâni dintre SUA, Israel și Iran să evolueze într-o pace durabilă în Orientul Mijlociu și să conducă, în cele din urmă, la un acord de pace final. Deocamdată, acest scenariu este posibil, dar departe de a fi cert. Iranul continuă să mențină obiective destul de maximaliste în cadrul negocierilor, inclusiv controlul deplin asupra Strâmtorii Ormuz, dreptul de a desfășura un program nuclear civil și ridicarea sancțiunilor. GOLD și SILVER (Interval D1) Aurul a înregistrat o retragere după ce a atins 4.850 USD (EMA de 50 de zile, linia portocalie), iar o depășire a acestui nivel pare acum să fie provocarea cheie pentru cumpărători. Merită menționat faptul că prețul a reacționat recent pozitiv, revenind peste media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile (linia roșie) și inițiind un nou impuls ascendent. Într-un scenariu de scădere, zona din jurul valorii de 4.350 USD s-ar putea dovedi a fi un nivel de suport foarte important; de la minimul local recent, aurul a înregistrat deja o revenire de aproape 20%. Sursa: xStation 5 Argintul se tranzacționează astăzi la cel mai înalt nivel din 18 martie, dar rămâne încă mult sub nivelurile înregistrate recent, la sfârșitul lunii ianuarie, când prețul său era de aproape 120 USD pe uncie. La fel ca în cazul aurului, zona din jurul valorii de 65 USD pare să fie în prezent un nivel important de suport pentru argint. Sursa: xStation 5

