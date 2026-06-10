Producția de țiței se reduce la cel mai scăzut nivel din ultimii douăzeci de ani 🛢️ 📉 Piața îngheață după raportul EIA 📌

Contractele futures pe petrol se luptă să-și găsească o direcție după raportul EIA de astăzi, care indică o reducere mai mare decât se aștepta a stocurilor de petrol. În plus, producția de petrol a OPEC s-a redus în luna mai la cel mai scăzut nivel din ultimii peste douăzeci de ani, ajungând la aproximativ 16,13 milioane de barili pe zi, potrivit unui sondaj Reuters. Prețul testează nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% la 92,97, după o scădere notabilă de la maximul de 97,58. Grupul de lumânări japoneze evidențiat indică o stare de indecizie la acest nivel. EMA-48 (92,20) se aplatizează sub EMA-240 (93,94), menținând tendința pe termen scurt bearish. Indicatorul RSI la 55,7 se redresează, dar nu este încă decisiv. O respingere aici vizează nivelul de 23,6% la 91,88, în timp ce o depășire clară peste pragul de 93,85 (50% Fibonacci) ar schimba impulsul într-unul pozitiv. Sursă: xStation5 Modificări importante ale stocurilor Stocurile de țiței au scăzut cu 7,23 milioane de barili — mai mult de trei ori peste prognoza de -2,2 milioane și similar cu -7,97 milioane din săptămâna precedentă. Stocurile comerciale de țiței se situează acum la 426,5 milioane de barili, cu aproximativ 5% sub media sezonieră pe cinci ani. Altele: Cushing, Oklahoma: -0,801 milioane de barili (anterior: -0,583 milioane)

Benzină: +0,186 milioane de barili (prognoză: +1,0 milioane — o abatere semnificativă)

Distilat: -0,2 milioane de barili (prognoză: +0,171 milioane)

Stocuri totale comerciale de petrol: -5,6 milioane de barili pe săptămână Operațiuni de rafinare Rafinăriile au funcționat la 95,3% din capacitatea operațională, prelucrând 17,0 milioane de barili pe zi — cu 80.000 bpd mai mult decât săptămâna precedentă. Producția de benzină a fost în medie de 9,7 milioane bpd, iar producția de distilate a fost în medie de 5,2 milioane bpd, ambele fiind mai mari față de săptămâna precedentă. Importuri și cerere Importurile de țiței au înregistrat o medie de 5,9 milioane de barili pe zi, în scădere cu 0,5 milioane de barili pe zi față de săptămâna precedentă și cu 5,8% sub nivelul aceleiași perioade de patru săptămâni de anul trecut. În ceea ce privește cererea, cantitatea totală de produse furnizate în ultimele patru săptămâni a înregistrat o medie de 20,6 milioane de barili pe zi, în creștere cu 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cererea de distilați a condus clasamentul, crescând cu 7,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce cererea de benzină a scăzut cu 0,5%, iar cea de combustibil pentru avioane cu 2,2%. Nivelurile stocurilor față de media pe cinci ani Stocurile de distilați rămân cele mai reduse, situându-se cu 13% sub media pe cinci ani, la 102,1 milioane de barili. Benzina se află cu 6% sub medie. Propanul/propilena reprezintă excepția în sens invers — cu 35% peste medie, la 22,8 milioane de barili. Contextul ofertei OPEC Producția de țiței a OPEC a scăzut cu 1,06 milioane de barili pe zi față de luna precedentă în mai, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii. Scăderea a fost determinată în principal de blocada navală a SUA asupra Iranului și de perturbările din jurul Strâmtorii Hormuz, care au redus drastic exporturile din Golf. Iranul a înregistrat cea mai abruptă scădere, Arabia Saudită înregistrând, de asemenea, scăderi, în timp ce Irakul, Venezuela și Nigeria au compensat parțial pierderile. Acest context întărește tendința de restrângere a ofertei sugerată de retragerile consecutive semnificative de țiței din SUA.

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