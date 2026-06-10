Rezumatul zilei: Acțiunile și aurul sunt în cădere liberă, pe fondul anunțului că SUA vor continua atacurile asupra Iranului (10.06.2026)

Contractele futures pe acțiuni din SUA au prelungit pierderile de ieri, după ce președintele Trump a promis că va continua atacurile asupra Iranului. Nasdaq a condus scăderile (US100: -1,6%), urmat de Dow Jones (US30: -1,2%) și S&P 500 (-1%). 🌎 Războiul SUA-Iran Trump a intensificat presiunea asupra Teheranului, avertizând că vor urma noi acțiuni militare după ce a acuzat Iranul că a doborât un elicopter american Apache deasupra Strâmtorii Hormuz

În același timp, el a dat semne că este deschis la un acord nuclear „semnificativ”, susținând că unul este aproape de a fi încheiat — dar a acuzat Iranul că trage de timp, insistând că orice acord trebuie să împiedice definitiv Teheranul să obțină arme nucleare 📉🇺🇸 Acțiuni — SUA Companiile din domeniul AI și al semiconductorilor conduc pierderile: Qualcomm (-6,6%), Broadcom (-4,9%), Western Digital (-5,3%), AMD (-4,6%), Nvidia (-2,2%)

Și companiile industriale se vând masiv: Caterpillar (-6%), Honeywell (-3,4%), Boeing (-2,9%)

Super Micro Computer a scăzut cu 18% după ce a anunțat o majorare de capital de 7 miliarde de dolari, în ciuda dezvăluirii unui portofoliu de comenzi de servere AI în valoare de 39 miliarde de dolari — investitorii au salutat cererea, dar au sancționat riscul de diluare și preocupările legate de marje

Cracker Barrel a crescut cu 23% după ce rezultatele financiare din trimestrul al treilea au trecut de la o pierdere așteptată la un profit, cu venituri peste așteptări, o revizuire în sus a previziunilor pentru întregul an, o reevaluare din partea Wells Fargo și o rotație către titluri defensive din sectorul de consum 📉🇪🇺 Acțiuni — Europa Contractele futures pe indicele DAX au înregistrat cele mai slabe performanțe din Europa (DE40: -1,4%), afectate de SAP (-3,2%) și Siemens (-2,2%)

Indicele francez CAC40 (FRA40: -0,95%) și FTSE 100 (UK100: -0,5%) sunt, de asemenea, în scădere

Indicele SMI din Elveția este cel mai rezistent (SUI20: -0,2%) datorită compoziției sale sectoriale defensive (concentrare în sectorul sănătății) 🏦 Macro — Inflație și bănci centrale Inflația CPI din SUA în mare parte în linie cu așteptările: global 0,5% MoM / 4,2% YoY (în creștere de la 3,8%), inflația CPI de bază 0,3% MoM/ 2,9% YoY — inflația persistentă reduce așteptările privind reducerea ratei dobânzii de către Fed pe termen scurt, consolidând perspectiva „mai mare pentru mai mult timp”

Banca Canadei a menținut ratele la 2,25%, conform așteptărilor, semnalând o combinație de tip stagflatie între creștere slabă și inflație persistentă; mișcările viitoare rămân dependente de date și deschise în ambele direcții 🛢️ Mărfuri Petrolul Brent (OIL: +2,2%) a înregistrat o creștere pe fondul raportului optimist al EIA (scădere a stocurilor de 7,23 milioane de barili față de 2,2 milioane de barili așteptați) și al tensiunilor continue dintre SUA și Iran; un sondaj Reuters a arătat că producția OPEC a scăzut la minimul ultimelor două decenii de ~16,13 milioane de barili pe zi

Aurul a scăzut sub nivelul de suport cheie de 4.200 USD/uncie (GOLD: -3,3% la 4.115 USD); argintul a urmat (contracte futures -0,9% la 64,80 USD/uncie) 🪙 Valute Cele mai puternice: euro (EURUSD: +0,15% la 1,155), lira sterlină (GBPUSD: +0,18%), coroana norvegiană (USDNOK: -0,4%)

Cele mai slabe: yenul japonez (USDJPY: +0,12%, EURJPY: +0,2%); dolarul australian rămâne, de asemenea, în urmă (AUDUSD, AUDNZD: -0,1%) ₿ Criptomonede Bitcoin urcă cu 0,5% la 62.110 USD; Ethereum pierde 0,7% și coboară la 1.640 USD

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