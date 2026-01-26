Aurul crește cu peste 2% și se apropie de 5.100 de dolari pe fondul slăbirii dolarului 📈

Prețul aurului a crescut astăzi cu peste 2%, ajungând la aproape 5.100 de dolari pe uncie, pe fondul slăbirii dolarului american. Polymarket estimează acum o probabilitate de 80% de închidere a guvernului SUA, după ce senatorii democrați, conduși de Chuck Schumer, au promis să blocheze proiectul de lege privind cheltuielile publice, cu excepția cazului în care finanțarea pentru Departamentul Securității Interne (DHS) va fi eliminată. Acest lucru vine în urma uciderii unui asistent medical american în Minnesota de către un agent al Poliției de Frontieră, intensificând îngrijorările opoziției că DHS abuzează de puterile sale. Președintele SUA, Donald Trump, rămâne în favoarea unor reduceri masive ale ratei dobânzii, de la nivelul actual de 3,5% la 1%, iar acum liderul în cursa pentru președinția Fed, Rick Rieder de la BlackRock, reiterează semnalele că este foarte dovish, comentând că reducerea ratelor dobânzii ar putea chiar ajuta la combaterea inflației.

Incertitudinea generală, destabilizarea și polarizarea politică din SUA sunt un alt factor care afectează poziția dolarului și atrage atenția pieței asupra creșterii datoriei țării, care se apropie de 39 de trilioane de dolari și se preconizează că va continua să crească.

O consecință firească a acestui context este creșterea interesului pentru metalele prețioase, în special pentru aur, care de secole a servit drept „activ de refugiu”, păstrându-și valoarea în timp. Capitalul se îndreaptă astăzi către aur, în timp ce dolarul este vândut (contractul futures pe indicele dolarului american, USDIDX, scade sub 97). În ultimele luni, a fost greu să scapi de impresia că aurul nu numai că include în preț „pierderea trecută a puterii de cumpărare a monedelor fiduciare”, dar și „consumă” deja valoarea cu care monedele s-ar putea deprecia în anii următori – dacă băncile centrale vor fi supuse presiunii de a menține ratele dobânzilor la un nivel structural mai scăzut, în ciuda inflației ridicate, pentru a evita fisurile în sistemul fiscal. Sursa: Polymarket

Sursa: xStation 5

