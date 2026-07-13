Aurul își extinde pierderile la 3% în urma declarațiilor lui Christopher Waller (Fed) 🏛️

Aurul a înregistrat astăzi o scădere de peste 3%, ajungând la 3.994,86 dolari pe uncie, în urma unui discurs neașteptat de agresiv al guvernatorului Fed, Christopher Waller. Waller a semnalat că un scenariu de înăsprire a politicii monetare este la fel de probabil ca o relaxare suplimentară, ceea ce schimbă complet narativul pieței din ultimele săptămâni. Concluzia principală: Fed ar putea fi nevoită să majoreze ratele dobânzilor dacă valoarea CPI de bază din această săptămână se va dovedi a fi ridicată. Piața a reacționat imediat prin reevaluarea așteptărilor – contractele futures pe rata dobânzii pe termen scurt au ridicat probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii în iulie de la 35% la 45%, în timp ce traderii estimează acum o probabilitate de 50% pentru o eventuală majorare a ratei dobânzii în această lună. Aceasta reprezintă o schimbare dramatică față de consensul de acum doar câteva zile, când piața anticipa, dimpotrivă, reduceri ale ratei dobânzii. Sursă: CME Fed Watch Tool Waller a subliniat că piața muncii este stabilă și se apropie de obiectivul de ocupare maximă a forței de muncă, astfel încât nu reprezintă o sursă de presiune inflaționistă. În schimb, el a identificat trei factori care alimentează inflația: tarifele, prețurile energiei legate de situația din Orientul Mijlociu și creșterea robustă a consumului, susținută de investițiile în inteligența artificială (AI). Indicele PCE de bază a crescut de la 3,0% în decembrie la 3,4% în mai, în timp ce cifra globală se situează acum la 4,1% – o abatere semnificativă de la ținta Fed. Aceasta reprezintă o lovitură directă pentru aur: ratele reale ale dobânzii mai ridicate și un dolar mai puternic (o reacție tipică la o politică monetară restrictivă a Fed) reduc atractivitatea metalului prețios ca activ fără randament, care este corelat negativ cu dolarul american. Datele privind inflația CPI de mâine vor fi acum un catalizator cheie – o valoare ridicată ar putea confirma scenariul de majorare a ratei dobânzii și ar putea exercita o presiune suplimentară asupra aurului, în timp ce datele mai modeste ar putea inversa parțial valul de vânzări de astăzi. În prezent, aurul se tranzacționează în zona cheie de suport definită de minimele recente, care au reprezentat cele mai scăzute niveluri înregistrate din 2025. Sursă: xStation

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