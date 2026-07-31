Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (31 iulie 2026)

Rezerva Federală a menținut ratele dobânzilor neschimbate, deși chiar Kevin Warsh a încercat să adopte o poziție “hawkish”, fără a sugera însă că se așteaptă majorări ale dobânzilor în viitorul apropiat. Ultimele zile ale lunii iulie au adus, de asemenea, o îmbunătățire semnificativă a sentimentului în sectorul tehnologic, în tandem cu publicarea rezultatelor financiare ale marilor companii din domeniul tehnologiei. Situația din Orientul Mijlociu rămâne un factor de risc critic, chiar și în contextul în care țările OPEC+ încearcă să readucă pe piață un volum cât mai mare de materii prime. În această săptămână, investitorii vor analiza rapoartele de profit ale altor companii importante, inclusiv ale SpaceX, care a intrat recent pe piață. Pe lângă aceasta, ne așteaptă un maraton complet de date economice din Statele Unite, care va culmina cu cireașa de pe tort: raportul NFP privind piața muncii din SUA. În consecință, atenția investitorilor ar trebui să se concentreze pe piețe precum US100 (contractele futures pe Nasdaq 100), USDJPY și petrolul Brent.

US100 (Contractele futures pe Nasdaq 100)

Marțea viitoare (4 august), după închiderea bursei de pe Wall Street, SpaceX își va publica raportul financiar pentru prima dată de la listarea la bursă. Aceste rezultate vor oferi un impuls puternic încrederii în sectorul tehnologiei de vârf. Cu toate acestea, raportul SpaceX nu este singura publicare crucială de rezultate financiare pentru Wall Street în această săptămână, fiind așteptate rapoarte și de la companii precum AMD, Palantir, Uber și Cloudflare.

Cotațiile indicilor și ale contractelor futures vor fi influențate de o serie de date cheie din economia americană. La începutul săptămânii, va fi publicat indicatorul ISM pentru sectorul manufacturier, urmat marți de raportul JOLTS, miercuri de datele ADP și de indicele ISM pentru sectorul serviciilor, iar joi de cererile săptămânale de șomaj. Evenimentul principal din perspectiva calendarului macroeconomic va fi raportul privind piața muncii din Statele Unite, care va fi publicat vineri. Previziunile indică o creștere moderată a numărului de locuri de muncă cu 65 de mii (ca urmare a expirării contractelor de muncă temporare după Cupa Mondială), alături de o ușoară creștere a ratei șomajului la 4,3%. Un rezultat mai slab ar susține o poziție mai puțin agresivă din partea Fed și ar putea alimenta noi creșteri pentru acțiunile din sectorul tehnologic.

USDJPY

Perechea valutară USDJPY a înregistrat o scădere abruptă în ultima joi a lunii iulie, în urma intervenției valutare, a sprijinului verbal din partea Statelor Unite și a declarațiilor agresive ale guvernatorului Ueda după decizia de a menține ratele dobânzilor neschimbate. Cu toate acestea, perechea rămâne ferm ancorată în apropierea nivelului de 160, care a servit anterior drept rezistență și acționează acum ca suport. În această săptămână, principalul catalizator al evoluției va fi comportamentul randamentelor titlurilor de stat americane ca răspuns la datele privind piața muncii din SUA (JOLTS, ADP și NFP).

Miercuri (5 august), vor fi publicate procesele-verbale ale ședinței din iunie a Băncii Japoniei (BOJ). Deși acest raport este publicat cu o întârziere semnificativă, el ar putea oferi indicii privind poziția factorilor de decizie japonezi cu privire la viitoarele majorări ale ratei dobânzii și la efectele secundare ale prețurilor ridicate la energie asupra inflației de bază.

Dacă datele NFP de vineri vor confirma o creștere a șomajului din SUA la 4,3%, alături de o creștere modestă a locurilor de muncă, presiunea descendentă asupra dolarului, combinată cu tonul agresiv din procesul-verbal al BOJ, va crea condițiile pentru o nouă apreciere a yenului.

Petrol (Brent)

Având în vedere condițiile de penurie de pe piața combustibililor, OPEC+ se străduiește să readucă pe piață cât mai mult petrol posibil. Deși recentele creșteri ale țintelor de producție au fost vizibile doar pe hârtie, se înregistrează o creștere treptată a producției, chiar și în contextul închiderii parțiale a Strâmtorii Hormuz și al tensiunilor accentuate din Strâmtoarea Bab el Mandeb.

Săptămâna trecută, anxietățile pieței au reapărut din cauza reluării atacurilor militare care implică Iranul. Tensiunile geopolitice persistente din Orientul Mijlociu generează o primă de risc, în timp ce o potențială escaladare a operațiunilor militare reprezintă o amenințare directă la adresa rutelor de tranzit și a stabilității aprovizionării cu această marfă.

Pentru evaluarea mărfurilor, vor fi importante datele ISM din sectorul manufacturier american publicate astăzi și datele privind comerțul exterior din China, care vor fi publicate vineri. Creșterea estimată de două cifre a exporturilor chineze (+24,5% față de aceeași perioadă a anului trecut), determinată de cererea globală de echipamente de inteligență artificială, ar putea oferi un impuls puternic cererii pe piața energetică.