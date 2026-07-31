Rezumatul zilei: Wall Street recâștigă terenul; O nouă intervenție pe piața yenului❓

Principalul factor care a determinat volatilitatea de astăzi a fost creșterea bruscă a randamentelor obligațiunilor de stat americane, care a transformat piața bursieră într-un adevărat rollercoaster. Randamentul obligațiunilor pe 30 de ani a crescut săptămâna aceasta la cel mai înalt nivel din 2007, ajungând la aproximativ 5,26%, în timp ce randamentul de referință al obligațiunilor pe 10 ani a depășit 4,7%, cel mai înalt nivel din ianuarie 2025. Investitorii și-au pierdut încrederea în determinarea noului președinte al Fed, Kevin Warsh, de a combate inflația, în ciuda asigurărilor sale că rămâne dedicat acestui proces, deși el însuși a recunoscut că nu dispune de o baghetă magică. Piața a asimilat, de asemenea, rezultatele financiare ale marilor companii din domeniul tehnologiei, printre care Apple și Amazon, ceea ce a accentuat și mai mult volatilitatea tranzacțiilor pe parcursul sesiunii.

Pe plan geopolitic, armata iraniană a raportat atacuri asupra unor baze militare strategice ale SUA din Kuweit și Bahrain, ca răspuns la ultimul val de atacuri americane împotriva Iranului. Iranul a atacat, de asemenea, petroliere în Strâmtoarea Hormuz, un punct-cheie pentru comerțul mondial, ceea ce a determinat o creștere temporară a prețurilor la energie din cauza temerilor privind întreruperile în aprovizionare. În ciuda acestor tensiuni, vineri au apărut semne că fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Hormuz se reluau, ceea ce a atenuat temporar îngrijorările legate de aprovizionare pe piața petrolului.

Datele macroeconomice publicate vineri s-au dovedit a fi mixte, dar au confirmat, în general, persistența presiunilor inflaționiste în economia SUA. Indicele costului forței de muncă pentru al doilea trimestru a crescut cu 0,9% față de trimestrul anterior, depășind prognoza de 0,8%, alimentând îngrijorările cu privire la persistența presiunilor salariale. În același timp, încrederea consumatorilor, conform sondajului Universității din Michigan, s-a îmbunătățit la 55,2 puncte, depășind valoarea așteptată de 54,0, în timp ce așteptările privind inflația anuală au scăzut la 4,2%, cel mai scăzut nivel din martie. În Zona Euro, inflația a crescut la 2,9% în iulie, cu diferențe marcante între statele membre.

Principalii indici bursieri din SUA se tranzacționează în prezent pe teritoriu pozitiv, în ciuda fluctuațiilor puternice înregistrate anterior. Indicele Nasdaq Composite a înregistrat o creștere de 0,6%, indicele S&P 500 a crescut cu 0,4%, iar indicele Dow Jones a urcat cu 228 de puncte, adică 0,5%. ETF-ul iShares Semiconductor a înregistrat o creștere de 5,4%, continuând tendința ascendentă de joi, când a înregistrat o creștere masivă de 8,5% în urma rezultatelor excelente ale Microsoft. Contractele futures pe indicii europeni au înregistrat evoluții mai mixte, indicele german DE40 înregistrând o ușoară creștere de 0,06%, în timp ce UK100 a scăzut cu 0,50% și indicele chinez CHN.cash cu 0,42%.

Piața bursieră a fost dominată de reacții extrem de contrastante la rezultatele companiilor hiper scalers. Apple a înregistrat o scădere de peste 9%, în ciuda faptului că veniturile din al treilea trimestru fiscal au depășit previziunile, grație unei creșteri de 22% a vânzărilor de iPhone; cu toate acestea, veniturile din servicii și perspectivele pentru trimestrul următor nu au îndeplinit așteptările. Amazon a înregistrat o creștere de până la 11% în urma unor venituri mai bune decât se aștepta, susținută de performanța segmentului său de cloud, care a consolidat încrederea investitorilor în investițiile în inteligența artificială. Alte evoluții notabile au inclus o scădere de 10% a acțiunilor Novo Nordisk în urma eșecului unui studiu clinic privind un medicament cardiac, o creștere spectaculoasă de 133% a acțiunilor Replimune în urma unui aviz pozitiv din partea comitetului FDA, precum și rezultate solide înregistrate de Chevron și Exxon Mobil, susținute de prețurile ridicate ale petrolului pe fondul conflictului cu Iranul.

Pe piața valutară, dolarul a rămas relativ stabil, deși indicele USDIDX a înregistrat o ușoară scădere de 0,03%. Yenul japonez a scăzut cu 0,49% față de dolar, iar analiștii subliniază scorul Z extrem de scăzut pe cinci ani pentru perechea USDJPY, care, combinat cu avertismentele din partea Departamentului Trezoreriei SUA că este pregătit să intervină împreună cu Banca Japoniei, ar putea declanșa o inversare bruscă a cursului de schimb. Zlotul a rămas stabil față de euro și dolar, înregistrând ușoare creșteri cuprinse între 0,10 și 0,15%. În mass-media a apărut un nou zvon privind o intervenție valutară. Yenul s-a apreciat cu 0,7% față de dolarul american în ultimele 15 minute. Sursă: xStation Piața mărfurilor energetice a înregistrat o nouă creștere pe fondul primei de risc geopolitic, țițeiul WTI câștigând 1,10%, iar Brent 0,92% pe parcursul zilei, după o creștere lunară impresionantă a prețurilor petrolului de aproape 25%. Gazul natural european a încheiat luna cu un câștig astronomic de peste 33%, reflectând îngrijorările legate de aprovizionare în perspectiva sezonului de încălzire. Aurul și argintul au fost supuse unei presiuni puternice din cauza datelor cu ton dur din partea Fed, înregistrând scăderi de 1,32% și, respectiv, 2,15%, în timp ce cacao a continuat revenirea puternică, câștigând peste 6% vineri, pe fondul îngrijorărilor legate de aprovizionare din Africa de Vest.

Bitcoin a scăzut cu 2,77%, în urma unei scăderi generale a apetitului pentru risc, declanșată de creșterea randamentelor obligațiunilor și de poziția agresivă a membrilor FOMC. Presiunea asupra activelor fără dobândă a afectat atât metalele prețioase, cât și criptomonedele, ilustrând cât de puternic afectează mediul macroeconomic actual evaluările activelor speculative. Sursa: xStation

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