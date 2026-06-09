🟡⬇️Aurul la cel mai scăzut nivel din martie

Prețurile aurului scad notabil în timpul sesiunii de astăzi, pierzând peste 1,3% până la niveluri sub 4.270 USD pe uncie, ștergând astfel câștigurile din acest an. Această mișcare dinamică descendentă este determinată de o combinație de îngrijorări privind politica monetară restrictivă și revizuiri ale previziunilor de către instituții cheie de pe Wall Street. Aspecte cheie și anomalii de piață: Citi își reduce previziunile: Citigroup și-a redus ținta de preț pe 3 luni pentru aur de la 4.300 USD la 4.000 USD pe uncie . Analiștii avertizează că, dacă blocada Strâmtorii Hormuz continuă și cererea fizică continuă să scadă, prețul ar putea coborî până la 3.500 USD. UBS și-a redus, de asemenea, prognoza pentru aur de la 5.900 USD la 5.500 USD pe uncie pentru sfârșitul acestui an.

Anomalia prețului: Interesant este că vânzarea masivă de aur continuă, chiar dacă așteptările pieței privind majorările ratei dobânzii din SUA au scăzut ușor . În prezent, contractele futures preconizează o singură majorare a ratei Fed până la sfârșitul anului (față de 1,2 la începutul acestei săptămâni, în urma datelor NFP foarte puternice de vineri).

Petrolul în scădere, la fel și Wall Street: Scăderile aurului sunt însoțite de scăderea prețurilor petrolului brut (WTI sub 90 de dolari), ceea ce, teoretic, ar trebui să reducă presiunea inflaționistă și să susțină aurul pe termen scurt. Cu toate acestea, aversiunea față de risc domină piețele: capitalul fuge și de pe piețele bursiere, ceea ce este evident din retragerea clară a principalilor indici de pe Wall Street ( US500 , US100 ). Aurul se comportă în prezent în mod neobișnuit, ignorând ușoara relaxare a așteptărilor privind traiectoria ratei dobânzii Fed. Acest lucru semnalează că investitorii ar putea să-și realizeze profiturile după o creștere de câteva luni sau pur și simplu să-și lichideze pozițiile în fața unei răciri generale a sentimentului de pe Wall Street. Ce urmează? Un test cheie pentru tauri pe piața aurului va fi marcat de datele de mâine (miercuri) privind inflația CPI din SUA pentru luna mai. Dacă dinamica prețurilor surprinde cu o valoare mai mare, presiunea asupra aurului va crește, iar piața va începe din nou să includă în prețuri un cost mai ridicat al banilor în SUA, împingând aurul chiar spre 4.000 de dolari pe uncie. În prezent, prețul se menține sub media pe 200 de sesiuni, iar înainte de nivelul de 4.000 de dolari, avem și un suport sub forma retragerii Fibonacci de 38,2% al valului mare ascendent început din 2023. Un semnal important pentru aur ar putea fi revenirea slăbiciunii dolarului. În acest moment, observăm că indicele dolarului revine la aproximativ 100, nivel la care a fost tranzacționat anterior la sfârșitul lunii martie și în iulie și noiembrie 2025. La acel moment, a fost întotdeauna un punct de revenire pentru aur.

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