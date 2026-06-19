🚩 Aurul pierde 1,5%, pe fondul reducerii de către Goldman Sachs a țintei de preț pentru aurul fizic pentru 2026

Aspecte esențiale Goldman Sachs și-a redus prognoza privind prețul aurului la sfârșitul anului la 4.900 de dolari pe uncie, pe fondul așteptărilor conform cărora Rezerva Federală nu va reduce ratele dobânzilor.

Anterior, banca se aștepta ca aurul să încheie anul la 5.300 de dolari pe uncie.

Metalul prețios își extinde pierderile începute după ședința de politică monetară a Fed, scăzând la aproximativ 4.150 de dolari pe uncie.

Prețurile aurului sunt în scădere astăzi pe piețele globale, iar decizia Goldman Sachs de a-și reduce ținta de preț pentru aur la 4.900 de dolari pare, în mare măsură, în concordanță cu condițiile actuale de pe piața metalelor, unde sentimentul continuă să se răcească în urma raliului speculativ înregistrat la începutul acestui an. După acordul dintre SUA și Iran, investitorii și-au îndreptat atenția de la riscurile geopolitice înapoi către politica Rezervei Federale și către un dolar american mai puternic, ceea ce a pus aurul pe calea unei a treia scăderi săptămânale consecutive. Investitorii au revenit rapid la anticiparea unui scenariu de rate ale dobânzii mai ridicate pe termen mai lung în Statele Unite. Deși Rezerva Federală a menținut ratele neschimbate, comunicatul său a fost interpretat ca fiind de orientare restrictivă. Mai mulți responsabili politici consideră în continuare că există spațiu pentru cel puțin o majorare suplimentară a ratei dobânzii înainte de sfârșitul anului.

Randamentele titlurilor de stat americane au crescut, în timp ce dolarul s-a apreciat până la cel mai înalt nivel din ultimul an. Aceasta creează un context dificil pentru aur, care nu oferă randament și tinde să devină mai puțin atractiv atunci când activele purtătoare de dobândă asigură randamente mai mari.

Piețele preconizează în prezent o probabilitate de peste 80% ca Fed să mai majoreze o dată rata dobânzii înainte de sfârșitul anului, ceea ce limitează cererea de investiții pentru metalul prețios.

A apărut o incertitudine suplimentară după ce negocierile dintre Washington și Teheran au fost amânate. Deși acordul provizoriu rămâne în vigoare, încep să apară întrebări cu privire la durabilitatea sa pe termen lung.

Prețurile petrolului au înregistrat o revenire vineri, dar pe parcursul săptămânii au rămas sub o presiune semnificativă. Așteptările privind normalizarea treptată a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz au redus prima de risc geopolitic încorporată în prețurile energiei.

Slăbiciunea este vizibilă și în ansamblul pieței metalelor. Argintul a scăzut cu aproximativ 2%, platina cu aproximativ 1,5%, în timp ce cuprul a fost, de asemenea, supus presiunii, ceea ce sugerează o atitudine mai prudentă a investitorilor față de sectorul materiilor prime în ansamblu.

Pe termen scurt, aurul rămâne determinat în mare măsură de dolarul american, de randamentele titlurilor de stat și de așteptările legate de politica Rezervei Federale. Atâta timp cât piețele continuă să prețuiască rate mai ridicate ale dobânzilor în SUA, potențialul de creștere al metalului prețios ar putea rămâne limitat. GOLD (Interval H1) Sursa: xStation 5

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