Aurul se apropie de 5.000 de dolari, în timp ce BOJ vine în ajutorul pieței obligațiunilor și vânzările de retail din Marea Britanie cresc

În această dimineață au apărut vești bune pentru economia britanică. Vânzările de retail au fost mai puternice decât se aștepta, vânzările incluzând combustibilul au crescut cu 0,4%, iar vânzările excluzând combustibilul au crescut cu 0,3% și 3,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele privind vânzările din decembrie au inversat pierderile din noiembrie deoarece vânzările online au fost deosebit de puternice în perioada premergătoare Crăciunului, potrivit ONS.

Vânzările de bijuterii din Marea Britanie au crescut chiar și în condițiile în care aurul și argintul au atins niveluri record

Luna trecută s-a înregistrat o cerere puternică pentru bijuteriile din aur și argint, chiar dacă prețurile ambelor metale au crescut rapid. ONS a declarat că în 2025 s-a înregistrat a doua creștere consecutivă a volumului vânzărilor de retail, deși volumul rămâne sub nivelurile maxime dinaintea pandemiei.

Această știre oferă speranțe pentru creșterea din al patrulea trimestru; cu toate acestea, reacția pieței ar putea fi limitată, deoarece ONS a declarat că datele privind vânzările au fost supuse mai multor revizuiri în 2025. Aceste date nu au reușit să stimuleze lira sterlină deoarece dolarul a înregistrat o creștere în această dimineață.

Perspective mixte pentru acțiuni la sfârșitul săptămânii

Contractele futures pe piețele europene de acțiuni sunt în scădere, pe măsură ce ne apropiem de ultima zi de tranzacționare a săptămânii. Acțiunile au înregistrat o revenire impresionantă joi, după ce Donald Trump a renunțat la amenințarea cu impunerea de tarife asupra aliaților europeni. Cu toate acestea, indicele britanic a rămas în urma raliului, fiind afectat de scăderea prețului petrolului, care a afectat marile companii petroliere, și de vânzarea masivă a acțiunilor din sectorul apărării.

Contractele futures din SUA ignoră slăbiciunea Intel și temerile JP Morgan

Contractele futures FTSE 100 indică o deschidere ușor mai slabă în această dimineață, deși contractele futures pe acțiuni din SUA rămân în teritoriu pozitiv, chiar și după ce prețul acțiunilor Intel a scăzut brusc după ce a raportat previziuni mai slabe decât se aștepta pentru primul trimestru, iar JP Morgan ar putea înregistra o anumită slăbiciune a pieței bursiere mai târziu astăzi, după ce Donald Trump a declarat că va da în judecată banca pentru 5 miliarde de dolari.

Cererea pentru active riscante rămâne robustă, chiar dacă investitorii trebuie să navigheze în ape geopolitice tulburi. Acțiunile asiatice au atins astăzi noi recorduri și sunt pe cale să depășească performanțele acțiunilor americane și europene în această săptămână.

Acțiunile asiatice ating recorduri pe fondul redresării pieței obligațiunilor japoneze

Acțiunile asiatice au fost la mare căutare pe tot parcursul anului, însă deteriorarea relațiilor diplomatice dintre SUA și Europa ar putea atrage mai multe fluxuri de capital către Asia. În plus, piața obligațiunilor japoneze s-a redresat în mare parte după vânzările masive de la începutul săptămânii, iar randamentele japoneze pe 30 de ani au crescut cu doar 2,2 puncte de bază în această săptămână. Banca Japoniei a menținut rata dobânzii la 0,75%, așa cum era de așteptat, deși a declarat că ar putea efectua „operațiuni pe piața obligațiunilor”, adică va continua să fie un sprijin pentru piața obligațiunilor japoneze.

Creșterea ratei dobânzii de către BoJ în aprilie nu a reușit să stimuleze yenul

Acest lucru a afectat yenul, chiar dacă BoJ a majorat și previziunile privind inflația pentru acest an, ceea ce a crescut șansa unei creșteri a ratei dobânzii în aprilie de la 20% la începutul săptămânii la 56%. Cu toate acestea, piața valutară se concentrează pe comentariile lui Ueda potrivit cărora BOJ ar putea interveni pe piața obligațiunilor în circumstanțe excepționale, iar yenul este cea mai slabă monedă din spațiul valutar G10 vineri, încheind o săptămână slabă în care USDJPY a crescut cu 0,5%.

Lira sterlină ignoră temerile legate de Burnham, pentru moment

Lira sterlină a reușit să ignore temerile că Keir Starmer ar putea fi înlocuit din funcția de prim-ministru de Andy Burnham. Au existat îngrijorări că acesta ar candida pentru funcția de deputat, ceea ce ar fi o modalitate pentru el de a ajunge la 10 Downing Street. Cu toate acestea, joi, ceilalți miniștri laburiști nu au primit această veste cu entuziasm. Deși Burnham afirmă că nu va fi „la cheremul piețelor obligațiunilor”, se pare că ceilalți miniștri laburiști sunt, și nu doresc o criză financiară pe durata mandatului lor. Astfel, deși randamentele din Marea Britanie rămân ridicate după creșterea de ieri, nu există încă un consens clar pentru înlocuirea lui Starmer cu Burnham, ceea ce ar putea limita vânzările pe piața obligațiunilor din Marea Britanie în această dimineață.

Aurul: următoarea oprire 5.000 USD

De asemenea, mărfurile sunt în centrul atenției în această dimineață. Dolarul slab contribuie la creșterea aurului la un nou record. Prețul aurului a crescut cu peste 7% în această săptămână și a crescut cu 20 de dolari până acum, vineri. În acest moment, nimic nu poate opri creșterea prețului aurului, care se apropie de nivelul de 5.000 de dolari pe uncie. Investitorii ar putea fi dispuși să cumpere acțiuni în acest context, dar riscul geopolitic și un președinte american neconvențional mențin cererea pentru metalul galben în viață pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul lunii ianuarie.