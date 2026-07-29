🟡Aurul testează 4.000 USD înainte de Fed

Ne aflăm în fața uneia dintre cele mai intrigante și incerte ședințe ale Rezervei Federale. Piețele preconizează o probabilitate de aproximativ 36% pentru o majorare a ratei dobânzii în cadrul ședinței de astăzi; cu toate acestea, situația din cadrul Comitetului, precum și contextul macroeconomic și politic, sugerează că decizia de astăzi și conferința de presă care o va însoți ar putea declanșa mișcări semnificative pe piețele financiare. Desigur, în conformitate cu consensul pieței, Fed va menține ratele dobânzilor neschimbate, dar tonul conferinței în sine ar putea avea un impact semnificativ asupra dolarului, randamentelor și, în consecință, asupra aurului și indicilor americani. Ce putem aștepta de la evenimentul de astăzi?

Puncte cheie de luat în considerare

Probabilitatea unei mișcări astăzi, în termeni de amploare, este scăzută, situându-se la puțin peste 1/3, dar, în același timp, rămâne relativ ridicată, ceea ce este legat de lipsa unei comunicări adecvate din partea bancherilor americani, în primul rând a lui Kevin Warsh. Kevin Warsh evită declarațiile, limitează comunicarea și așteaptă revizuirile datelor din toamnă și rapoartele grupurilor sale de lucru, pe care probabil le vom vedea abia la sfârșitul acestui an, când piața va fi 100% sigură de o majorare (sau chiar de aproape două). Mecanismul de transmisie a politicii monetare și calendarul politic (alegerile de la jumătatea mandatului) sugerează că o majorare ar putea avea loc la o dată ulterioară. Cel mai mare „lebădă neagră” rămâne revenirea inflației prețurilor la materiile prime. Petrolul s-a tranzacționat pentru o clipă la 100 USD pe baril, iar prețurile combustibililor în SUA au depășit 4 USD pe galon. În ciuda scăderii recente a inflației la 3,5%, presiunea asupra prețurilor ar putea reveni în economia SUA.

Prețurile pieței vs. consensul analiștilor

Analizând curba ratelor dobânzilor preconizate, pe baza contractelor futures, se poate observa o creștere clară a așteptărilor de politică monetară restrictivă în ultima lună. În timp ce acum patru săptămâni piața atribuia o probabilitate neglijabilă oricărei mișcări în iulie, în prezent, în principal din cauza creșterii prețurilor petrolului, probabilitatea unei majorări a crescut la 36%. Traiectoria pe termen lung pare și mai interesantă. Pentru septembrie 2026, piețele prețuiesc pe deplin cel puțin o majorare (+1,05), pentru decembrie se apropie de două (+1,74), iar în aprilie 2027 prețuiesc mai mult de două majorări complete (+2,18). Acest lucru atestă temerile crescânde ale pieței cu privire la izbucnirea unui „al doilea val” de inflație.

Curba așteptărilor pentru următoarele ședințe ale Fed. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Din perspectiva consensului economic, Fed ar trebui să decidă menținerea status quo-ului. Pe de altă parte, dintre cele peste 100 de voturi din consensul Bloomberg, două indică o majorare a ratei dobânzii. În cadrul FOMC, am putea întâlni două voturi puternic „hawkish”, provenind în principal de la membri care nu sunt votanți permanenți în cadrul Comitetului (de exemplu, Beth Hammack (Cleveland) și Lorie Logan (Dallas)). Deși graficul cu puncte prezentat de Fed a indicat posibilitatea unei majorări în acest an, în același timp jumătate dintre membrii FOMC consideră că ratele vor rămâne neschimbate sau chiar vor fi reduse. Pe de altă parte, chiar Warsh indică faptul că graficul cu puncte este o idee proastă pentru prezentarea măsurilor de politică monetară.

Prețurile pentru rata Fed la sfârșitul acestui an. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

2. Enigma Warsh: retorică „hawkish”, acțiuni „dovish”

Cea mai mare necunoscută a ședinței de astăzi este atitudinea noului președinte al Fed, Kevin Warsh. De la preluarea mandatului, Warsh a redus semnificativ comunicarea cu piața, plecând de la premisa că conferințele de presă au sens doar atunci când banca centrală are de comunicat decizii importante sau schimbări sistemice. Warsh însuși susține că vorbește mult despre necesitatea unei „lupte reale împotriva inflației”, însă, în practică, acțiunile sale sunt foarte reținute. Acest lucru stârnește îngrijorări în rândul unor investitori, care consideră că Fed pur și simplu „nu face nimic”.

Warsh a adoptat o abordare metodică, aproape corporativă. El a numit cinci grupuri de lucru speciale pentru a investiga natura dinamicii actuale a inflației, ale căror rapoarte finale sunt așteptate abia la sfârșitul anului. În plus, noul șef al Fed așteaptă în mod evident marea revizuire anuală a datelor privind inflația PCE de bază, programată pentru septembrie. În cadrul discursului său în fața Congresului, el a susținut că, de exemplu, impulsurile de cerere rezultate din boom-ul inteligenței artificiale (IA) stimulează creșterea prețurilor în faza inițială, dar pe termen mediu și lung, creșterea productivității generată de IA este de așteptat să aibă un efect dezinflaționist.

Ar trebui luat în considerare și faptul în sine al conferinței de presă de astăzi. Deși unii văd în aceasta un semn al unei majorări neașteptate a ratei dobânzii (ca o ultimă demonstrație de forță și pentru a-și consolida credibilitatea în lupta împotriva inflației), este mult mai probabil ca Warsh să prezinte un nou cadru pentru comunicarea instituțională a Fed, să revizuiască formatul comunicărilor privind incertitudinea pieței sau să împărtășească orientări preliminare din partea grupurilor de lucru. Merită reținut faptul că aceasta va fi a doua conferință de presă a lui Warsh și, dacă nu are nimic de comunicat, ar putea fi semnificativ mai scurtă decât ultima dată.

3. Impas politic: alegerile de la jumătatea mandatului și transmiterea politicii monetare.

Este dificil să scrii despre deciziile Rezervei Federale într-un an electoral, ignorând contextul politic. Indiferent de natura apolitică declarată oficial a Fed, înaintea viitoarelor alegeri pentru Congresul SUA din noiembrie (alegerile de la jumătatea mandatului), banca centrală este extrem de prudentă în ceea ce privește generarea de șocuri asupra economiei. Studiile Fed indică clar că economia reală are nevoie de până la jumătate de an pentru a resimți pe deplin efectul creșterii ratelor dobânzilor, iar modificarea acestora se resimte pe termen scurt în principal prin intermediul piețelor financiare și al creditelor. În consecință, impactul asupra inflației în sine este puternic întârziat.

Ce înseamnă acest lucru în practică pentru ședința din iulie? O eventuală majorare a ratei dobânzii astăzi ar începe să sufoce cu adevărat economia și ar afecta piața muncii exact la cumpăna dintre octombrie și noiembrie – adică în momentul cel mai fierbinte al campaniei electorale. În același timp, până la acel moment, inflația probabil că nu ar fi scăzut drastic ca urmare a acestei măsuri. A risca o „aterizare forțată” chiar înainte de alegeri este un scenariu pe care niciun președinte al Fed, nici chiar cel mai „hawkish”, nu și-ar dori să-l aibă în palmares fără o necesitate absolută.

4. Petrolul încă deține controlul

Ignorând toate aspectele luate în considerare, în cele din urmă aproape totul va depinde de petrolul brut, care rămâne principalul motor al inflației. Creșterea foarte puternică recentă a prețurilor petrolului brut până la niveluri de aproximativ 100 USD pe baril și prețurile combustibililor care ating 4 USD pe galon la benzinăriile din SUA reprezintă un semnal de alarmă pentru bancherii centrali.

Combustibilul din SUA, cu un preț de peste 4 USD, acționează ca o taxă pe consum impusă cetățenilor, traducându-se simultan și imediat în costuri logistice și de producție în aproape toate sectoarele economiei. Un șoc de ofertă de acest tip poate distruge în câteva săptămâni tendința descendentă a inflației, inclusiv a inflației de bază, care a fost construită cu multă trudă în ultimele trimestre.

Deși Kevin Warsh repetă că politica monetară nu ar trebui să reacționeze la creșteri punctuale ale ofertei, istoria arată că menținerea pe termen lung a prețului petrolului în jurul valorii de o sută de dolari se răsfrânge imediat asupra indicatorilor inflației de bază. Dacă șocul petrolier va dura până în toamnă, argumentele privind așteptarea „rapoartelor finale ale grupurilor de lucru” vor înceta să mai fie credibile pentru piață. Dacă piețele au dreptate (având în vedere prețurile care anticipează mai mult de două majorări până în aprilie 2027), atunci suspendarea măsurilor din iulie va fi doar liniștea dinaintea furtunii, iar înăsprirea agresivă a politicii monetare va începe din septembrie sau noiembrie. Pe de altă parte, dacă situația din Orientul Mijlociu este rapid adusă sub control, iar prețurile gazelor și cerealelor scad din cauza fenomenului El Niño, există o șansă ca inflația să fie tranzitorie (deși Powell a indicat ceva similar în faza inițială a creșterii inflației după 2021).

5. Concluzii

Toate semnalele indică faptul că astăzi Fed va menține ratele neschimbate, acceptând faptul că beneficiile pe termen scurt pentru credibilitatea „hawkish”-ului Warsh sunt mai mici decât riscul de a îngheța inutil o piață a muncii încă instabilă (și riscul de a afecta perioada electorală). Atenția investitorilor se va îndrepta către tonul conferinței de astăzi. Dacă Warsh continuă să evolueze spre un „înțelept care studiază piața” în loc de un activist, iar petrolul se menține peste 90-100 USD, pe piață ar putea apărea îngrijorări puternice cu privire la o eroare de politică a băncii centrale, ceea ce, pe termen lung, va afecta creșterea randamentelor obligațiunilor și întărirea dolarului.

6. Cum ar putea reacționa aurul

Aurul înregistrează în mod evident pierderi înaintea deciziei de astăzi, deși perechea EURUSD rămâne stabilă sub nivelul de 1,14. Principalul motiv al scăderii prețurilor aurului astăzi este revenirea prețurilor petrolului brut în urma escaladării situației din Orientul Mijlociu. Aurul se menține la nivelul de suport cheie, care, în absența unei schimbări clare de retorică din partea lui Warsh, ar trebui să se mențină. Este greu de anticipat un ton conciliant din partea lui Warsh, care nu a întreprins încă nimic pentru a combate inflația. Dacă, totuși, acesta va comunica că Fed este pregătită să majoreze ratele dobânzilor sau cel puțin să limiteze bilanțul, atunci s-ar putea crea o situație în care aurul să scadă sub 4.000 USD. Dacă piața începe să anticipeze mai mult de două majorări până la jumătatea anului viitor, aurul ar putea scădea chiar până în intervalul 3.700-3.800.

Aurul se menține peste 4.000 USD, dar, în același timp, sub media pe 25 de sesiuni. Sursă: xStation5

În prezent, aurul este bine evaluat în raport cu rata dobânzii preconizată, motiv pentru care eventualele schimbări ale așteptărilor ar putea avea o importanță enormă pentru perspectivele aurului pe termen scurt. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB