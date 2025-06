Banca Japoniei menține ratele neschimbate, dar semnalează riscul inflației🏛️USDJPY pierde 0,2%

În ciuda menținerii ratelor dobânzilor la același nivel în această săptămână, Banca Japoniei (BoJ) menține piețele în alertă cu avertismente subtile privind inflația. Guvernatorul Kazuo Ueda a subliniat că, deși atenția pe termen scurt rămâne concentrată asupra riscurilor de deteriorare, în special din partea tarifelor americane, presiunile persistente asupra costurilor, în special în sectorul alimentar și energetic, ar putea justifica luarea de măsuri în cursul acestui an. Ueda a semnalat posibilitatea unui al doilea șoc al ofertei , determinat de creșterea prețurilor la orez și alimente și de creșterea prețului petrolului din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Dacă se mențin, aceste forțe ar putea consolida anticipațiile inflaționiste, punând la încercare poziția de așteptare a BoJ.

Deși ședința de politică monetară a BoJ a avut un ton dovish , mesajul subiacent a fost nuanțat. Banca centrală nu mai exclude riscurile de creștere. Cu o inflație de bază de 3,6% în aprilie, cu mult peste ținta de 2%, și cu creșterea facturilor la utilități și a prețurilor serviciilor, un ciclu de înăsprire a politicii monetare la sfârșitul anului 2025 rămâne ferm pe masa discuțiilor .

Revizuirea previziunilor, prevăzută pentru 31 iulie, ar putea oferi mai multă claritate. Unii economiști, printre care JP Morgan și Mizuho, se așteaptă ca BoJ să-și revizuiască în sus previziunile privind prețurile, pregătind astfel terenul pentru o majorare a dobânzilor în octombrie, mai ales dacă inflația anticipată de gospodării rămâne ridicată.

De exemplu, ING estimează că majorarea dobânzilor va fi amânată până la începutul anului 2026 dacă negocierile comerciale se prelungesc, dar intensificarea monitorizării inflației de bază de către banca centrală și semnalele că consumatorii se adaptează la creșterea prețurilor ar putea accelera calendarul până în Q4 2025. BoJ procedează cu prudență, dar tonul devine mai hawkish. Dacă presiunile asupra prețurilor se dovedesc persistente și incertitudinea politică se risipește, piețele ar putea asista la reluarea politicii monetare expansioniste a băncii centrale japoneze înainte de sfârșitul anului. Până atunci, ne putem aștepta la mesaje echilibrate și la o sensibilitate ridicată la șocurile globale. Cu toate acestea, politica monetară a Japoniei rămâne afectată de incertitudinea geopolitică, în special de impactul măsurilor comerciale adoptate de SUA. Anunțul recent al lui Trump privind tarifele a deraiat o potențială majorare în iulie, iar mișcările viitoare ar putea depinde de modul în care se va dezvolta această poveste. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil USDJPY (H1) Perechea USDJPY scade astăzi cu peste 0,2%, testând EMA50 (linia portocalie) pe interval orar. Nu putem exclude testarea EMA200 și a părții inferioare a canalului ascendent al prețurilor. Sursa: xStation 5

