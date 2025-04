Bancherii Fed, Williams și Barkin, comentează despre economia și inflația din SUA

Ieri, membrii Rezervei Federale, Thomas Barkin și John Williams, au comentat starea economiei americane. Mai jos este prezentat un rezumat al observațiilor lor. Williams (Rezerva Federală) Încetinirea ritmului de reducere a bilanțului Fed a fost un pas firesc.

Așteptările inflaționiste pe termen lung sunt în prezent bine ancorate.

Fed trebuie să mențină stabilitatea anticipațiilor inflaționiste pe termen lung.

Nu știu exact unde trebuie să se situeze politica monetară în restul anului.

Fed are capacitatea de a aduna mai multe date înainte de a face orice schimbări de politică.

Politica monetară actuală este bine poziționată pentru a naviga prin incertitudine.

Mă aștept ca economia să continue să crească, dar într-un ritm mai lent decât anul trecut.

Economia nu se află în prezent într-o stare de stagflație.

Fed nu va permite ca inflația ridicată să se înrădăcineze.

Nu voi ignora sondajele slabe și datele anecdotice.

Economia este în prezent într-o formă foarte bună.

Nu voi prognoza probabilitatea unei recesiuni; economia rămâne solidă și piața muncii puternică.

Riscurile pentru creștere și inflație sunt la fel de importante.

Incertitudinea este în prezent foarte ridicată, iar îngrijorările cu privire la o încetinire sunt în creștere.

Scenariul meu de bază prevede o inflație relativ stabilă în acest an, dar cu riscuri de creștere.

Există un risc clar ca inflația să fie mai mare decât proiecțiile Fed.

Bunurile de consum sunt susceptibile de a înregistra o trecere rapidă a efectelor tarifelor în prețuri.

Bunurile intermediare ar putea reacționa cu întârziere la tarife.

Impactul tarifelor s-ar putea manifesta pe o perioadă îndelungată.

Este prea devreme pentru a evalua efectele complete ale tarifelor - detaliile contează. Urmăresc îndeaproape datele pentru a evalua impactul tarifelor asupra prețurilor. Barkin (Rezerva Federală) Perioada de stagflație din anii 1970 a fost caracterizată de așteptări inflaționiste neancorate, ceea ce nu se întâmplă în prezent.

Nu este momentul să facem previziuni cu privire la numărul de reduceri ale ratelor pentru acest an.

Datele actuale par decente, dar văd riscuri pe partea de ocupare a forței de muncă.

Sunt îngrijorat atât de inflație, cât și de piața muncii.

Procesul de lichidare a bilanțului ar putea să se desfășoare mai lent și să dureze mai mult.

Nu mă grăbesc să reduc ratele dobânzilor.

Reducerea ratelor necesită încrederea că inflația este sub control.

Nu sunt convins că majorarea costurilor nu va fi transferată consumatorilor.

Furnizorii raportează că vor trebui să transfere prețurile mai mari.

Consumatorii spun că s-au săturat să plătească prețuri ridicate.

Prin urmare, văd anumite riscuri pentru piața muncii ca urmare a tarifelor.

Părerea mea de bază este că va fi nevoie de mult timp pentru a evalua pe deplin impactul tarifelor. Indicele USD (grafic D1) Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Donald Trump urmează să anunțe un nou plan tarifar pe 2 aprilie în Grădina de Trandafiri de la Casa Albă. Sursa: xStation 5

