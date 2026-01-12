Băncile americane încep să-și publice rezultatele financiare. La ce ne putem aștepta? 📊

Sezonul raportărilor financiare pentru băncile americane
Sezonul de raportare al rezultatelor financiare din SUA abia începe, primele rapoarte venind de la cele mai mari bănci. După un an 2025 excepțional de puternic, în care sectorul bancar a atins niveluri aproape istorice în ceea ce privește profiturile și veniturile, piețele intră în această perioadă cu așteptări mari și o atenție sporită asupra detaliilor. Anul trecut a demonstrat că băncile pot combina cu succes mai mulți factori favorabili simultan. Activitatea puternică a băncilor de investiții și serviciile de consultanță au stimulat veniturile din comisioane, în timp ce numărul crescând de fuziuni și achiziții și volumele mari de tranzacționare au determinat creșterea veniturilor. Veniturile nete din dobânzi (NII), diferența dintre dobânzile obținute din împrumuturi și costul depozitelor, au rămas stabile, oferind o bază solidă pentru performanța operațională.
După ce prețurile acțiunilor băncilor americane au câștigat între 30-50% în 2025, investitorii abordează sezonul de raportare a rezultatelor financiare cu așteptări semnificative. Baza de comparație ridicată înseamnă că orice dezamăgire ar putea declanșa o reacție bruscă a pieței, în timp ce depășirea previziunilor va necesita nu numai rezultate operaționale solide, ci și un mesaj clar și pozitiv din partea conducerii cu privire la perspectivele veniturilor și profitabilității. Consensul pieței anticipează o creștere a EPS de aproximativ 8% de la an la an și o marjă netă a dobânzii (NIM) de 2,40%. La fel de important, rezultatele băncilor precum JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs și Morgan Stanley vor oferi informații preliminare despre starea de sănătate a consumatorilor americani.
Tendințe actuale
Cea mai notabilă tendință din sector este creșterea continuă a veniturilor din investiții bancare și tranzacții. Băncile care se ocupă de cele mai mari fuziuni și achiziții beneficiază de creșterea comisioanelor de tranzacție, iar ponderea acestor segmente în veniturile totale continuă să crească.
Al doilea factor cheie rămâne venitul net din dobânzi (NII), diferența dintre dobânzile obținute din împrumuturi, credite și investiții și dobânzile plătite clienților pentru depozite și alte pasive. Un NII stabil și în creștere în 2025 a fost determinat de extinderea portofoliului de împrumuturi și de condițiile favorabile de pe piață.
A treia tendință este menținerea unui portofoliu de împrumuturi de înaltă calitate. În ciuda creșterii datoriilor consumatorilor și ale companiilor, băncile au menținut rate scăzute ale creditelor neperformante și o adecvare puternică a capitalului, ceea ce le-a permis să investească în siguranță în segmente strategice de afaceri.
Sentimentul pieței
În prezent, investitorii rămân pozitivi, dar prudenți. Acțiunile marilor bănci, precum JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup și Wells Fargo, au crescut cu câteva zeci de procente în ultimele luni, apropiindu-se de niveluri istorice. Chiar și mici dezamăgiri în ceea ce privește câștigurile ar putea declanșa o corecție a prețurilor.
Consensul pentru sectorul bancar
Analiștii se așteaptă ca majoritatea băncilor mari să raporteze o creștere a veniturilor și a EPS în trimestrul IV al anului 2025 față de aceeași perioadă a anului precedent. Factorii determinanți vor include venituri nete din dobânzi mai mari, creșterea activității de investiții bancare și menținerea unui portofoliu de credite de înaltă calitate. Baza de comparație ridicată înseamnă că depășirea așteptărilor va necesita rezultate operaționale solide și un mesaj clar din partea conducerii.
Ce va prezenta fiecare bancă?
JPMorgan Chase
JPMorgan Chase este considerată liderul sectorului bancar. Consensul pieței indică un EPS de aproximativ 4,91 USD și venituri de 46,17 miliarde USD. Banca are o poziție puternică atât în domeniul bancar de investiții, cât și în cel de consum, ceea ce face ca rezultatele sale să fie urmărite cu atenție. Creșterea este susținută de venituri nete din dobânzi stabile și de activitatea de tranzacționare și fuziuni și achiziții. Eficiența operațională și controlul costurilor demonstrează capacitatea JPMorgan de a menține o profitabilitate ridicată chiar și în contextul volatilității pieței. Orientările conducerii cu privire la planurile viitoare de creditare și strategia de investiții vor fi esențiale pentru reacțiile pieței.
Bank of America
Bank of America se numără printre cei mai mari beneficiari ai creșterii NII în 2025. Consensul estimează un EPS de 0,96 USD și venituri de 27,55 miliarde USD. Banca continuă să se concentreze pe serviciile bancare corporative și comerciale, volumul crescut al tranzacțiilor determinând creșterea veniturilor. Îmbunătățirile eficienței operaționale, inclusiv reducerea costurilor administrative și digitalizarea, sporesc probabilitatea de a depăși previziunile. Investitorii vor monitoriza, de asemenea, calitatea portofoliului de credite, care este esențială în contextul potențialelor creșteri ale ratei dobânzii sau al volatilității economice.
Citigroup
Citigroup se află încă într-un proces de transformare, iar trimestrul următor va fi un test important pentru strategia sa. Consensul prevede un EPS de aproximativ 1,78 USD și venituri de 20,55 miliarde USD. Creșterea va fi susținută de expansiunea în domeniul bancar de investiții și al consultanței corporative, surse de venit din ce în ce mai importante. Menținerea marjelor ridicate în segmentele strategice și echilibrarea veniturilor stabile cu investițiile în tehnologie și produse noi vor fi urmărite cu atenție de investitori.
Wells Fargo
Wells Fargo prognozează un EPS de 1,66 USD și venituri de 21,6 miliarde USD. După o perioadă de reconstrucție și îmbunătățiri operaționale, banca se concentrează pe o creștere constantă din comisioanele de tranzacție și serviciile pentru consumatori. Menținerea unui portofoliu de credite de înaltă calitate este crucială, deoarece chiar și o ușoară creștere a riscului de credit ar putea afecta rezultatele. Investitorii vor monitoriza, de asemenea, eforturile de digitalizare și îmbunătățirile în experiența clienților, care ar putea crește veniturile pe termen mediu.
Goldman Sachs
Goldman Sachs ar putea menține EPS la un nivel apropiat de cel de anul trecut, cu un consens de 11,62 USD și venituri de 14,5 miliarde USD. Deși beneficiază de o bază de comparație ridicată, poziția sa puternică în domeniul bancar de investiții și al gestionării averilor oferă oportunități pentru o creștere suplimentară a comisioanelor și a comisioanelor. Performanța tranzacțiilor, impactul tranzacțiilor de fuziuni și achiziții și orientările conducerii privind strategia de investiții și dividendele vor influența percepția investitorilor.
Morgan Stanley
Morgan Stanley se așteaptă la o creștere a EPS de aproximativ 8% față de anul trecut, până la 2,41 USD, cu venituri de 17,72 miliarde USD. Veniturile stabile din gestionarea averilor și un segment de investiții puternic susțin rezultate constante. În plus, serviciile digitale și extinderea gestionării activelor ar putea stimula veniturile din comisioane. Eficiența operațională, controlul costurilor și un portofoliu stabil de împrumuturi sporesc probabilitatea de a îndeplini sau depăși așteptările investitorilor.
Concluzii
- Rezultatele JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs și Morgan Stanley vor oferi informații despre sănătatea consumatorilor, creșterea creditelor și sentimentul pieței.
- Analiza performanțelor bancare de investiții, tranzacționare și consultanță va arăta care bănci profită cel mai bine de condițiile favorabile ale pieței.
- Menținerea unui portofoliu de credite de înaltă calitate și a eficienței operaționale este esențială pentru depășirea previziunilor și asigurarea stabilității pe termen lung.
- Veniturile nete din dobânzi (NII) rămân un factor cheie, reflectând capacitatea băncilor de a obține profit din activitățile de creditare și depozitare.
- Următoarea perioadă de raportare a rezultatelor financiare va revela dacă 2025 a fost un an excepțional sau începutul unei noi faze de creștere susținută în sectorul bancar din SUA.
