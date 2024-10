BCE trebuie să se pregătească pentru o eră cu o inflațiie mai volatilă💵

În discursul său de astăzi, Christine Lagarde a subliniat necesitatea ca BCE să se pregătească pentru viitoarea eră a unei volatilități mai mari a inflației. În prezent, potrivit lui Lagarde, ne aflăm într-o eră a riscurilor sporite și a incertitudinii legate de desfășurarea politicii monetare. Prin urmare, în ciuda convingerii din ce în ce mai puternice a piețelor că ieșim din mediul inflaționist (care este parțial întărită de reducerile din ce în ce mai îndrăznețe ale ratelor dobânzilor de către băncile centrale), Lagarde a subliniat că unul dintre obiectivele băncilor centrale ar trebui să fie acum să urmărească îndeaproape schimbările din economie și să se pregătească pentru potențiale provocări suplimentare la adresa politicii monetare. Lagarde a citat schimbarea stilurilor de viață, așteptările consumatorilor, evoluțiile tehnologice, precum și fragmentarea globală a economiei printre factorii care contribuie la schimbarea mediului economic cu care ne confruntăm în prezent. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În plus, președintele BCE a amintit de o serie de șocuri de aprovizionare care au afectat economia în ultimii ani: o pandemie, războiul din Ucraina și criza energetică. Potrivit bancherului, astfel de șocuri viitoare ale ofertei sunt acum tot mai așteptate. Pentru investitori, o știre importantă va fi prezentarea rezultatelor revizuirii strategiei BCE, care urmează să fie publicată în a doua jumătate a anului 2025. În timp ce ținta de inflație de 2% rămâne un factor nenegociabil, rezultatele revizuirii ar putea avea implicații de anvergură pentru viitorul politicii BCE. Una dintre schimbări ar putea fi modul în care sunt realizate previziunile de creștere și modul de comunicare al băncii centrale. PE intervalul H1, nu vedem semnale clare pe cotațiile EURUSD sub influența discursului lui Lagarde. Perechea valutară încearcă să treacă de suportul stabilit de maximele locale din săptămâna precedentă în zona 1,1145. Dacă perechea depășește suportul, atât geometria pieței, cât și linia de suport din consolidarea de la începutul săptămânii indică un potențial interval de scăderi în zona 1,11168. Deasupra suportului ar putea fi un semnal de revenire la maximele de astăzi din zona 1.1158-1.11678. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."