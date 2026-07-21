Bitcoin depășește pragul de 66.000 USD pe fondul redresării fluxurilor către ETF-uri, însă Glassnode avertizează asupra unei volatilități mai ridicate

Bitcoin a depășit pragul de 66.000 de dolari, în timp ce fluxurile ETF-urilor spot pe Bitcoin indică o revenire treptată la acumulare, după câteva săptămâni de vânzări aproape neîntrerupte. Mai important, prețul a depășit zona de 65.000 de dolari și s-a situat din nou peste media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA50), îmbunătățind perspectivele tehnice pe termen scurt.

Interesant este că activitatea de cumpărare s-a intensificat și pe piața metalelor prețioase, ceea ce ar putea semnala un interes reînnoit pentru active care, din punct de vedere istoric, sunt corelate negativ cu dolarul american și care au fost supuse unei presiuni puternice de vânzare în ultimele luni. Din perspectivă tehnică, zona 64.000–65.000 de dolari reprezintă acum primul nivel major de suport pentru Bitcoin, urmată de zona 57.000 de dolari, unde a apărut anterior interesul de cumpărare.

Ce observă Glassnode?

Potrivit Glassnode, Bitcoin a intrat într-o fază de consolidare după ce a înregistrat o revenire de la niveluri sub 58.000 de dolari. Deși tendința generală de creștere rămâne intactă, impulsul a început să încetinească, iar volumele relativ reduse ale tranzacțiilor spot sugerează că investitorii încă așteaptă o confirmare mai puternică a faptului că redresarea este durabilă.

În același timp, poziționarea pe piața instrumentelor derivate a devenit mai puțin defensivă. Interesul deschis pentru contracte futures și opțiuni continuă să crească, traderii de contracte futures perpetue au revenit la o poziție netă long, iar cererea de protecție împotriva scăderilor a scăzut. Cu toate acestea, Glassnode observă că efectul de levier este reconstruit cu prudență, întrucât ratele de finanțare rămân relativ scăzute și nu indică încă o supraîncălzire a pieței.

Analiștii firmei consideră, de asemenea, că presiunea de vânzare din partea instituțiilor ar putea să se estompeze. Aceștia subliniază îmbunătățirea fluxurilor de capital către ETF-urile spot de Bitcoin din SUA și faptul că mulți investitori în ETF-uri se îndreaptă din nou spre pragul de rentabilitate. Fluxurile totale de capital rămân însă prudente, așa cum o reflectă contracția continuă a capitalizării realizate lunar.

Cel mai mare risc, potrivit Glassnode, îl reprezintă schimbarea compoziției participanților la piață. O pondere din ce în ce mai mare a capitalului este deținută acum de investitori pe termen scurt, care tind să reacționeze mai agresiv la fluctuațiile de preț și la schimbările de dinamică. Aceasta înseamnă că Bitcoin continuă să beneficieze de sprijinul oferit de deținătorii pe termen lung și de profitabilitatea puternică a investitorilor, dar viitoarele creșteri și corecții ar putea deveni semnificativ mai volatile.

Glassnode concluzionează că piața rămâne fundamental rezilientă, dar devine din ce în ce mai sensibilă la slăbirea dinamicii și la reînnoirea presiunii de vânzare. Firma observă, de asemenea, că deținătorii pe termen lung au devenit mai puțin agresivi în realizarea pierderilor, deși încă nu există o confirmare definitivă că Bitcoin a atins un minim de piață durabil.

Perspectiva tehnică Bitcoin (Interval D1)

Dacă ar apărea un nou impuls de scădere din zona de rezistență 66.000–70.000 USD, o a treia etapă majoră de scădere s-ar putea extinde, teoretic, către 45.000 USD. De remarcat că, atât în timpul corecției din iarnă, cât și din nou în aprilie, Bitcoin a recuperat pentru scurt timp EMA50 înainte de a-și relua declinul, ceea ce sugerează că o depășire a mediei mobile, în sine, ar putea să nu fie suficientă pentru a confirma o inversare durabilă a tendinței.

Sursă: xStation5