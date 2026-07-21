Bitcoin depășește pragul de 66.000 USD pe fondul redresării fluxurilor către ETF-uri, însă Glassnode avertizează asupra unei volatilități mai ridicate

Bitcoin a depășit pragul de 66.000 de dolari, în timp ce fluxurile ETF-urilor spot pe Bitcoin indică o revenire treptată la acumulare, după câteva săptămâni de vânzări aproape neîntrerupte. Mai important, prețul a depășit zona de 65.000 de dolari și s-a situat din nou peste media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA50), îmbunătățind perspectivele tehnice pe termen scurt.
Interesant este că activitatea de cumpărare s-a intensificat și pe piața metalelor prețioase, ceea ce ar putea semnala un interes reînnoit pentru active care, din punct de vedere istoric, sunt corelate negativ cu dolarul american și care au fost supuse unei presiuni puternice de vânzare în ultimele luni. Din perspectivă tehnică, zona 64.000–65.000 de dolari reprezintă acum primul nivel major de suport pentru Bitcoin, urmată de zona 57.000 de dolari, unde a apărut anterior interesul de cumpărare.
Ce observă Glassnode?
Potrivit Glassnode, Bitcoin a intrat într-o fază de consolidare după ce a înregistrat o revenire de la niveluri sub 58.000 de dolari. Deși tendința generală de creștere rămâne intactă, impulsul a început să încetinească, iar volumele relativ reduse ale tranzacțiilor spot sugerează că investitorii încă așteaptă o confirmare mai puternică a faptului că redresarea este durabilă.
În același timp, poziționarea pe piața instrumentelor derivate a devenit mai puțin defensivă. Interesul deschis pentru contracte futures și opțiuni continuă să crească, traderii de contracte futures perpetue au revenit la o poziție netă long, iar cererea de protecție împotriva scăderilor a scăzut. Cu toate acestea, Glassnode observă că efectul de levier este reconstruit cu prudență, întrucât ratele de finanțare rămân relativ scăzute și nu indică încă o supraîncălzire a pieței.
Analiștii firmei consideră, de asemenea, că presiunea de vânzare din partea instituțiilor ar putea să se estompeze. Aceștia subliniază îmbunătățirea fluxurilor de capital către ETF-urile spot de Bitcoin din SUA și faptul că mulți investitori în ETF-uri se îndreaptă din nou spre pragul de rentabilitate. Fluxurile totale de capital rămân însă prudente, așa cum o reflectă contracția continuă a capitalizării realizate lunar.
Cel mai mare risc, potrivit Glassnode, îl reprezintă schimbarea compoziției participanților la piață. O pondere din ce în ce mai mare a capitalului este deținută acum de investitori pe termen scurt, care tind să reacționeze mai agresiv la fluctuațiile de preț și la schimbările de dinamică. Aceasta înseamnă că Bitcoin continuă să beneficieze de sprijinul oferit de deținătorii pe termen lung și de profitabilitatea puternică a investitorilor, dar viitoarele creșteri și corecții ar putea deveni semnificativ mai volatile.
Glassnode concluzionează că piața rămâne fundamental rezilientă, dar devine din ce în ce mai sensibilă la slăbirea dinamicii și la reînnoirea presiunii de vânzare. Firma observă, de asemenea, că deținătorii pe termen lung au devenit mai puțin agresivi în realizarea pierderilor, deși încă nu există o confirmare definitivă că Bitcoin a atins un minim de piață durabil.
Perspectiva tehnică Bitcoin (Interval D1)
Dacă ar apărea un nou impuls de scădere din zona de rezistență 66.000–70.000 USD, o a treia etapă majoră de scădere s-ar putea extinde, teoretic, către 45.000 USD. De remarcat că, atât în timpul corecției din iarnă, cât și din nou în aprilie, Bitcoin a recuperat pentru scurt timp EMA50 înainte de a-și relua declinul, ceea ce sugerează că o depășire a mediei mobile, în sine, ar putea să nu fie suficientă pentru a confirma o inversare durabilă a tendinței.
Sursă: xStation5
Rezumatul dimineții: Prețul petrolului revine peste pragul de 90 de dolari, în timp ce segmentul AI din China afectează acțiunile din sectorul tehnologic.
Rezumatul dimineții: Vânzări masive în sectorul tehnologic și escaladarea conflictului dintre SUA și Iran
Rezumatul zilei: 📉 O zi în roșu pe toate piețele. Sectorul AI afectează negativ Wall Street, metalele prețioase sunt sub presiune
🔼 Bitcoin depășește pragul de 65.000 USD
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."