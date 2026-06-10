Bitcoin pare ieftin, dar oare este acesta minimul? Piețele criptomonedelor așteaptă un catalizator

Un dolar american puternic și îngrijorările legate de inflație continuă să afecteze Bitcoin. Deși publicarea de astăzi a indicelui IPC din SUA a avut un impact imediat redus asupra BTC, seria recentă de date privind piața muncii, mai bune decât se aștepta, a exercitat o presiune suplimentară asupra sentimentului pe piața criptomonedelor.

După o scădere de aproximativ 50% față de maximele istorice atinse în toamna anului 2025, Bitcoin pare acum subevaluat conform mai multor indicatori cheie on-chain, inclusiv cei monitorizați de Grayscale. Deși evaluările nu au atins încă nivelurile extrem de reduse observate la minimele ciclurilor anterioare, nu există nicio garanție că acest ciclu va reproduce exact piețele bear din trecut.

Inflația și provocările de reglementare din SUA

Perspectivele de reglementare din Statele Unite par să se fi deteriorat în ultimele săptămâni. Progresul privind CLARITY Act, un act legislativ cheie pentru industria criptomonedelor, a încetinit, ridicând îndoieli cu privire la implementarea unui cadru de reglementare mai favorabil criptomonedelor.

Incertitudinea din jurul proiectului de lege s-ar putea intensifica înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din Congres, întrucât democrații și republicanii continuă să aibă opinii diferite cu privire la activele digitale. O potențială victorie a democraților la alegerile de la jumătatea mandatului ar putea fi percepută de o parte a pieței criptomonedelor ca un rezultat mai puțin favorabil.

Galaxy Digital a redus recent probabilitatea adoptării Legii CLARITY de la 75% la 60%, invocând numărul limitat de zile lucrătoare rămase în Senat în acest an și controversele în curs privind legislația.

Cu toate acestea, cel mai mare risc pentru Bitcoin pare să fie în prezent inflația, mai degrabă decât reglementarea. Inflația persistent ridicată nu crește neapărat probabilitatea creșterilor ratei dobânzii, dar reduce semnificativ marja de manevră a Rezervei Federale pentru a începe relaxarea monetară. La începutul anului, mulți investitori considerau reducerile de rate ca fiind aproape inevitabile.

Reevaluarea bruscă a acestor așteptări a alimentat declinul Bitcoin. Dacă tensiunile din Orientul Mijlociu persistă, prețurile ridicate ale petrolului ar putea continua să afecteze activele de risc pe parcursul celui de-al treilea și al patrulea trimestru. Pe de altă parte, un acord de pace cu Iranul ar putea acționa ca un catalizator pozitiv pentru Bitcoin și pentru sentimentul general al pieței, marcând potențial un punct de cotitură în dinamică.

Bitcoin pare ieftin, dar ar putea deveni și mai ieftin?

În timpul minimelor ciclurilor anterioare, Bitcoin a înregistrat scăderi semnificativ mai profunde, creând oportunități și mai atractive conform indicatorilor de evaluare on-chain. Ca urmare, mediul actual nu reprezintă încă genul de fază de capitulare de manual care a marcat istoric minimele majore ale pieței.

Vânzarea masivă determinată de pandemie și prăbușirea FTX la sfârșitul anului 2022 au oferit oportunități de evaluare mult mai clare. În același timp, este dificil să ignorăm faptul că investitorii se așteptau în mod constant la scăderi și mai profunde în acele perioade.

Deși contextul actual al pieței nu seamănă cu un eveniment clasic de capitulare, nu există nicio garanție că punctul minim al acestei piețe bearish trebuie să se formeze într-o perioadă de panică extremă. Deși un astfel de rezultat rămâne posibil, nu există certitudinea că acesta va fi în cele din urmă necesar pentru a pune capăt tendinței descendente actuale.

Unul dintre motive este că piața bull a Bitcoin între 2024 și 2026 a generat un câștig relativ mai mic în comparație cu ciclurile bull din 2017 și 2021. În consecință, corecția actuală s-ar putea dovedi, de asemenea, mai superficială.

În plus, în ciuda vânzărilor masive — în special în rândul altcoin-urilor — industria nu pare în prezent vulnerabilă la tipul de evenimente „black swan” observate în timpul prăbușirii Terra/Luna și FTX în 2022. O mare parte din efectul de levier excesiv și din risc a fost eliminată de pe piață cu câțiva ani în urmă, lăsând ecosistemul într-o stare probabil mai sănătoasă astăzi.

Strategy continuă să acumuleze Bitcoin în mod agresiv, dar compania menține o lichiditate operațională suficientă și nu se așteaptă să se confrunte cu obligații semnificative de rambursare a datoriilor până în 2028 și 2029. Dacă Strategy ar fi în cele din urmă forțată să vândă Bitcoin și să declanșeze o altă scădere majoră a pieței, aceasta ar implica cea mai lungă piață bear din istoria criptomonedelor și ar rupe efectiv ciclul tradițional de halving de patru ani.

Între timp, ETF-urile spot Bitcoin, care nu existau în ciclurile anterioare, ar putea ajuta la atenuarea presiunii descendente. Fluxurile nete ale ETF-urilor au rămas puternic pozitive de la lansare, oferind o sursă structurală de cerere.

Perspectiva tehnică a Bitcoin (Interval D1)

Din perspectivă tehnică, Bitcoin a înregistrat acum al treilea impuls descendent major din toamna anului 2025. Cele două vânzări masive anterioare au avut o amploare similară. Dacă istoria s-ar repeta, următoarea zonă de suport semnificativă ar putea apărea în jurul valorii de 55.000 USD.

Sursa: xStation 5

Eryk Szmyd Analist piețe financiare, XTB