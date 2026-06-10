Bitcoin pare ieftin, dar oare este acesta minimul? Piețele criptomonedelor așteaptă un catalizator

Un dolar american puternic și îngrijorările legate de inflație continuă să afecteze Bitcoin. Deși publicarea de astăzi a indicelui IPC din SUA a avut un impact imediat redus asupra BTC, seria recentă de date privind piața muncii, mai bune decât se aștepta, a exercitat o presiune suplimentară asupra sentimentului pe piața criptomonedelor.
După o scădere de aproximativ 50% față de maximele istorice atinse în toamna anului 2025, Bitcoin pare acum subevaluat conform mai multor indicatori cheie on-chain, inclusiv cei monitorizați de Grayscale. Deși evaluările nu au atins încă nivelurile extrem de reduse observate la minimele ciclurilor anterioare, nu există nicio garanție că acest ciclu va reproduce exact piețele bear din trecut.
Inflația și provocările de reglementare din SUA
Perspectivele de reglementare din Statele Unite par să se fi deteriorat în ultimele săptămâni. Progresul privind CLARITY Act, un act legislativ cheie pentru industria criptomonedelor, a încetinit, ridicând îndoieli cu privire la implementarea unui cadru de reglementare mai favorabil criptomonedelor.
Incertitudinea din jurul proiectului de lege s-ar putea intensifica înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din Congres, întrucât democrații și republicanii continuă să aibă opinii diferite cu privire la activele digitale. O potențială victorie a democraților la alegerile de la jumătatea mandatului ar putea fi percepută de o parte a pieței criptomonedelor ca un rezultat mai puțin favorabil.
Galaxy Digital a redus recent probabilitatea adoptării Legii CLARITY de la 75% la 60%, invocând numărul limitat de zile lucrătoare rămase în Senat în acest an și controversele în curs privind legislația.
Cu toate acestea, cel mai mare risc pentru Bitcoin pare să fie în prezent inflația, mai degrabă decât reglementarea. Inflația persistent ridicată nu crește neapărat probabilitatea creșterilor ratei dobânzii, dar reduce semnificativ marja de manevră a Rezervei Federale pentru a începe relaxarea monetară. La începutul anului, mulți investitori considerau reducerile de rate ca fiind aproape inevitabile.
Reevaluarea bruscă a acestor așteptări a alimentat declinul Bitcoin. Dacă tensiunile din Orientul Mijlociu persistă, prețurile ridicate ale petrolului ar putea continua să afecteze activele de risc pe parcursul celui de-al treilea și al patrulea trimestru. Pe de altă parte, un acord de pace cu Iranul ar putea acționa ca un catalizator pozitiv pentru Bitcoin și pentru sentimentul general al pieței, marcând potențial un punct de cotitură în dinamică.
Bitcoin pare ieftin, dar ar putea deveni și mai ieftin?
În timpul minimelor ciclurilor anterioare, Bitcoin a înregistrat scăderi semnificativ mai profunde, creând oportunități și mai atractive conform indicatorilor de evaluare on-chain. Ca urmare, mediul actual nu reprezintă încă genul de fază de capitulare de manual care a marcat istoric minimele majore ale pieței.
Vânzarea masivă determinată de pandemie și prăbușirea FTX la sfârșitul anului 2022 au oferit oportunități de evaluare mult mai clare. În același timp, este dificil să ignorăm faptul că investitorii se așteptau în mod constant la scăderi și mai profunde în acele perioade.
Deși contextul actual al pieței nu seamănă cu un eveniment clasic de capitulare, nu există nicio garanție că punctul minim al acestei piețe bearish trebuie să se formeze într-o perioadă de panică extremă. Deși un astfel de rezultat rămâne posibil, nu există certitudinea că acesta va fi în cele din urmă necesar pentru a pune capăt tendinței descendente actuale.
Unul dintre motive este că piața bull a Bitcoin între 2024 și 2026 a generat un câștig relativ mai mic în comparație cu ciclurile bull din 2017 și 2021. În consecință, corecția actuală s-ar putea dovedi, de asemenea, mai superficială.
În plus, în ciuda vânzărilor masive — în special în rândul altcoin-urilor — industria nu pare în prezent vulnerabilă la tipul de evenimente „black swan” observate în timpul prăbușirii Terra/Luna și FTX în 2022. O mare parte din efectul de levier excesiv și din risc a fost eliminată de pe piață cu câțiva ani în urmă, lăsând ecosistemul într-o stare probabil mai sănătoasă astăzi.
Strategy continuă să acumuleze Bitcoin în mod agresiv, dar compania menține o lichiditate operațională suficientă și nu se așteaptă să se confrunte cu obligații semnificative de rambursare a datoriilor până în 2028 și 2029. Dacă Strategy ar fi în cele din urmă forțată să vândă Bitcoin și să declanșeze o altă scădere majoră a pieței, aceasta ar implica cea mai lungă piață bear din istoria criptomonedelor și ar rupe efectiv ciclul tradițional de halving de patru ani.
Între timp, ETF-urile spot Bitcoin, care nu existau în ciclurile anterioare, ar putea ajuta la atenuarea presiunii descendente. Fluxurile nete ale ETF-urilor au rămas puternic pozitive de la lansare, oferind o sursă structurală de cerere.
Perspectiva tehnică a Bitcoin (Interval D1)
Din perspectivă tehnică, Bitcoin a înregistrat acum al treilea impuls descendent major din toamna anului 2025. Cele două vânzări masive anterioare au avut o amploare similară. Dacă istoria s-ar repeta, următoarea zonă de suport semnificativă ar putea apărea în jurul valorii de 55.000 USD.
Sursa: xStation 5
Eryk Szmyd Analist piețe financiare, XTB
Știri de ultimă oră: Banca Canadei nu a adus surprize; ratele dobânzilor canadiene rămân neschimbate 🚨
Știri de ultimă oră: Datele IPC din SUA în ton cu așteptările. IPC lunar în ușoară creștere
Știri de ultimă oră: EURUSD crește după un rezultat CPI în ton cu așteptările în SUA!
Prețul petrolului se stabilizează, atenția se îndreaptă spre IPC și oferta publică inițială a SpaceX
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."