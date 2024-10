Bitcoin pierde 2,8%; dolarul avansează

Bitcoin depășește pragul de 67,000 USD📉 Slăbiciunea recentă a prețului Bitcoin, care l-a făcut să scadă cu 2,8% și să coboare sub 67.000 de dolari, poate fi atribuită întăririi dolarului american, în ciuda intrărilor puternice în ETF-uri Bitcoin spot săptămâna trecută. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Iată o defalcare a situației: Fluxurile ETF față de acțiunea prețurilor: Săptămâna trecută s-au înregistrat intrări record în ETF-urile Bitcoin spot cu sediul în SUA, fluxurile nete totale depășind 20 de miliarde de dolari la doar 10 luni de la lansarea lor. Această barieră a fost atinsă de ETF-uri pe aur în aproape cinci ani. Cu toate acestea, prețul Bitcoin s-a luptat să mențină impulsul peste pragul critic de 70 000 USD. Impactul întârziat al intrărilor de ETF-uri: Analiștii de piață sugerează că acțiunea lentă a prețului ar putea fi cauzată de efectul întârziat al intrărilor ETF. Analiștii Bitfinex explică faptul că influxurile ETF pot avea un impact atenuat timp de câteva zile înainte de a influența prețul spot al Bitcoin. Aceștia notează că este necesar un interes susținut pe piața spot pentru a împinge Bitcoin în afara acțiunii sale actuale a prețului în interval. Aprecierea dolarului american: Dolarul american a crescut, susținut de creșterea randamentelor obligațiunilor americane și de datele economice solide. Această forță a dolarului pune presiune pe Bitcoin și alte active de risc. Creșterea dolarului este susținută de: a) datele economice solide din SUA, care sugerează că Rezerva Federală poate fi răbdătoare în reducerea ratelor; b) așteptările investitorilor privind amploarea și viteza reducerilor ratelor din partea Fed; c) poziționarea viitoarelor alegeri prezidențiale din SUA. Perspectivele Rezervei Federale: Comentariile recente ale oficialilor Rezervei Federale, cum ar fi președintele Fed Dallas, Lorie Logan, indică o abordare mai graduală a reducerii ratelor. Acest lucru se aliniază cu așteptările pieței și susține puterea dolarului. Factori geopolitici: Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu determină fluxuri către dolarul american ca activ de refugiu, contribuind în continuare la aprecierea acestuia față de Bitcoin și alte criptomonede. În timp ce ETF-urile Bitcoin continuă să înregistreze intrări semnificative, inclusiv peste 1,17 miliarde de dolari în ETF-ul iShares Bitcoin Trust al BlackRock săptămâna trecută, impactul imediat asupra prețurilor a fost limitat. Piața este în prezent prinsă între semnalul bullish al cererii puternice de ETF-uri și presiunea bearish a creșterii dolarului american. Investitorii și analiștii vor urmări îndeaproape semnele unui interes susținut al pieței spot pentru Bitcoin, care ar putea contribui la depășirea rezistenței actuale și ar putea conduce prețul spre noi maxime. Între timp, interacțiunea dintre intrările ETF, puterea dolarului american și sentimentul mai larg al pieței va continua probabil să influențeze acțiunea prețului Bitcoin pe termen scurt. Istoric, octombrie a fost o lună puternică pentru Bitcoin. Prețul Bitcoin testează în prezent un nivel cheie de suport la 70.000 USD. Acesta a revenit după ce a atins SMA de 50 de perioade pe graficul de 4 ore, indicând un sprijin potențial la acel nivel. RSI se răcește din zona de supracumpărare, sugerând o oarecare atenuare a impulsului crescător, în timp ce MACD se restrânge, ceea ce ar putea semnala o potențială schimbare în volatilitate. Dacă suportul de 70.000 USD se menține, ar putea fi așteptată o nouă mișcare ascendentă, dar o depășire sub acest nivel ar putea declanșa o acțiune mai negativă. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."