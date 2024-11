Bitcoin stabilește din nou noi recorduri 🗽Va face Trump ca visul american al Bitcoin să devină realitate?

Anul 2024 apar╚Ťine Bitcoin, iar interesul investitorilor pentru cea mai mare dintre criptomonede este din nou ├«n cre╚Ötere, ├«n timp ce pre╚Ťul cre╚Öte. ├Än prim─âvar─â, Bitcoin a ÔÇ×atinsÔÇŁ noi maxime istorice, ajung├ónd la aproape 74.000 de dolari. Acum, dup─â sc─âderile considerabile ╚Öi incertitudinea din timpul verii, acesta s-a apropiat din nou de valori record "├«n ajunul ÔÇŁ alegerilor preziden╚Ťiale din SUA, al c─âror rezultat va fi cunoscut ├«n noaptea de 5 spre 6 noiembrie. Simpatia pe care pia╚Ťa criptomonedelor o are pentru Donald Trump, care conduce ├«n sondaje ├«n cursa preziden╚Ťial─â, alimenteaz─â pia╚Ťa ascendent─â din acest an. Nu este surprinz─âtor, deoarece Trump ├«nsu╚Öi inten╚Ťioneaz─â s─â ├«╚Öi creeze propriul blockchain ÔÇ×imperiu de familieÔÇŁ, World Liberty Financial. Ca urmare, Bitcoin pare s─â fie la mila rezultatului alegerilor din SUA. Se vor confrunta criptomonedele cu o adev─ârat─â ÔÇ×revolu╚ŤieÔÇŁ dac─â va c├ó╚Ötiga Donald Trump? Sau pia╚Ťa s-a supra-optimizat ├«n jurul ÔÇ×Trump TradeÔÇŁ? ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Bitcoin este foarte sensibil la schimbarea dinamicii evaluate de probabilitatea ca Donald Trump s─â c├ó╚Ötige alegerile preziden╚Ťiale din SUA. Ca urmare a cre╚Öterii ╚Öanselor lui Harris, ├«ncep├ónd cu a doua jum─âtate a s─âpt─âm├ónii trecute, pre╚Ťul a sc─âzut de la aproximativ 73.500 de dolari la 68.000 de dolari ├«n prezent. Surs─â: XTB Research, Bloomberg Finance L.P Fondurile ETF nu sunt suficiente? Prima jum─âtate a anului pentru Bitcoin a fost marcat─â de debutul ╚Öi specula╚Ťiile privind impactul ETF-urilor ╚Öi a patra ├«njum─ât─â╚Ťire. Fondurile tranzac╚Ťionate la burs─â au acumulat ├«n mod constant BTC ╚Öi au v├óndut relativ pu╚Ťine rezerve, av├ónd ├«n vedere corec╚Ťia de aproape 30% a Bitcoin de la maximele sale, ├«n august A doua jum─âtate a trecut ├«n ritmul alegerilor preziden╚Ťiale din SUA. Pie╚Ťei ├«i place s─â simplifice unele lucruri ╚Öi, ├«n acest caz, o vede pe Kamala Harris ca pe o sus╚Ťin─âtoare a finan╚Ťelor tradi╚Ťionale, a c─ârei administra╚Ťie democrat─â nu va fi deosebit de interesat─â s─â sprijine Bitcoin cu programe suplimentare sau concesii pentru companiile de criptomonede. Cu toate acestea, acest pesimism pare a fi o simplificare excesiv─â considerabil─â. La urma urmei, sub conducerea democrat─â ETF-urilor create de gigan╚Ťi precum BlackRock ╚Öi Fidelity li s-a permis tranzac╚Ťionarea. ├Än cele din urm─â, deci, nu este deloc evident c─â Harris ╚Öi democra╚Ťii se vor opune ├«n mod deosebit Bitcoin. Cu toate acestea, pia╚Ťa ├«i vede pe republicani ╚Öi pe Trump ca fiind grupul care poate aduce un suflu cu totul nou industriei, ÔÇ×consolid├ónd-oÔÇŁ sub steagul american. Lansarea ETF-urilor ├«n SUA, ├«n luna ianuarie a acestui an, a dus la intr─âri nete de peste 23,6 miliarde de dolari ├«n Bitcoin. Aceasta este cu aproximativ 15% mai mult dec├ót intr─ârile nete ├«n ETF-ul SPDR ÔÇ×emblematicÔÇŁ al S&P 500. Surs─â: XTB Research, Bloomberg Finance L.P ÔÇ×Visul americanÔÇŁ despre Bitcoin Nu este surprinz─âtor faptul c─â o situa╚Ťie ├«n care un (posibil) viitor pre╚Öedinte al SUA va fi legat de pia╚Ťa criptomonedelor prin prisma interesului personal ├«i bucur─â pe sus╚Ťin─âtorii Bitcoin. La urma urmei, debutul ETF-urilor este acum istorie, iar investitorii au ├«ntotdeauna un apetit pentru mai mult. Dup─â cum se pare, exist─â multe pentru care s─â lup╚Ťi, deoarece programul ÔÇ×agresivÔÇŁ de sus╚Ťinere a Bitcoin implic─â cump─ârarea chiar de c─âtre Statele Unite ╚śi nu exist─â nicio indica╚Ťie c─â Trump ar avea ceva ├«mpotriva ideii. Desigur, interesul pentru jetonul WLFI, asociat cu World Liberty Financial ╚Öi familia lui Trump, s-a dovedit a fi mai sc─âzut (proiectul ╚Öi-a redus obiectivul de finan╚Ťare cu 90%, de la 300 de milioane de dolari planificate la ├«nceput la 30 de milioane de dolari ├«n prezent), dar simplul fapt c─â Trump a identificat ├«n mod clar blockchain-ul ca o alternativ─â la sistemul bancar tradi╚Ťional ╚Öi la institu╚Ťiile care au ├«nceput s─â abuzeze de puterea lor aduce speran╚Ťe pentru pia╚Ťa BTC (derularea viziunii lui Satoshi). Potrivit Axios, lumea a folosit deja aproximativ 44 de miliarde de dolari pentru a garanta ├«mprumuturi descentralizate (De-Fi). ├Än contextul sectorului bancar, aceasta este ├«nc─â o sum─â infim─â. Trump ├«╚Öi caut─â aici oportunitatea de afaceri ╚Öi, de asemenea, ╚Öi-a exprimat sprijinul pentru Bitcoin ├«n timpul unui discurs ├«nfl─âc─ârat ├«n iunie, c├ónd a promis c─â, ├«n timpul domniei sale, SUA nu va vinde niciunul dintre cele aproximativ 210.000 de BTC pe care le de╚Ťine (aproximativ 1% din oferta BTC). Trump a criticat, de asemenea, SUA pentru dezinvestirea unei p─âr╚Ťi din rezervele sale de BTC. Primii pa╚Öi, serio╚Öi, pentru a sprijini Bitcoin au fost deja f─âcu╚Ťi. Republican, Cynthia Lummis a prezentat un proiect de lege care sugereaz─â crearea unei rezerve strategice na╚Ťionale Bitcoin, ÔÇ×Boosting Innovation, Technology and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide (BITCOIN) ActÔÇŁ. Existen╚Ťa unei rezerve BTC ar stabiliza cre╚Öterea exponen╚Ťial─â a deficitului Statelor Unite, care a ajuns deja la aproape 36 de trilioane de dolari. ├Än temeiul noii legi, SUA ar urm─âri s─â acumuleze 5% din oferta total─â de Bitcoin vizat─â, adic─â aproximativ 1 milion de BTC. Instrumentele care ar face acest lucru posibil sunt deja disponibile sub form─â de ETF-uri. Achizi╚Ťiile ar avea loc pe parcursul a 5 ani, cu un obiectiv de 200.000 de BTC-uri acumulate ├«n fiecare an. Dac─â ad─âug─âm la acest puzzle aspectul reducerii la jum─âtate (sc─âderea ofertei la fiecare 4 ani) ╚Öi achizi╚Ťiile de pe pia╚Ť─â prin ETF-uri, nu este greu de ghicit c─â pia╚Ťa sper─â c─â Trump va accelera ╚Öocul ofertei pe termen lung. Dup─â un moment de sl─âbiciune, ├«n urma a╚Öa-numitei ├«njum─ât─â╚Ťiri (limitarea ofertei de BTC noi ╚Öi a recompenselor minerilor la jum─âtate la fiecare patru ani aproximativ), Bitcoin arat─â din nou o oarecare asem─ânare cu maximele istorice ale ├«njum─ât─â╚Ťirii, ├«ncep├ónd o cre╚Ötere ciclic─â la ├«nceputul trimestrului al patrulea al anului. Surs─â: XTB Research, Bloomberg Finance L.P Rezumat Probabil c─â pia╚Ťa nu gre╚Öe╚Öte crez├ónd c─â alegerea lui Trump ar putea ajuta la eviden╚Ťierea beneficiilor pentru industria criptomonedelor. ├Än acest moment, beneficiile dincolo de solidificarea pozi╚Ťiei Bitcoin ├«n sine sunt dificil de cuantificat. S─â ne amintim c─â ├«n 2016 Trump a c├ó╚Ötigat alegerile, chiar dac─â sondajele ├«i d─âdeau o ╚Öans─â de abia 15% ├«mpotriva lui Hillary Clinton. Deci, de data aceasta, pie╚Ťele s-ar putea s─â gre╚Öeasc─â subestim├óndu-o pe Harris. Cel pu╚Ťin pe termen scurt, ceea ce se ├«nt├ómpl─â cu Bitcoin va depinde de rezultatul alegerilor. Dar o victorie a democra╚Ťilor va fi v─âzut─â ca o mare lovitur─â pentru industrie? Nu neap─ârat. La urma urmei, ├«n timpul administra╚Ťiei democratului Joe Biden Bitcoin a atins noi maxime istorice ╚Öi a crescut de la aproximativ 4.000 |USD ├«n martie 2020 la aproape 70.000 USD ├«n prezent. Mai mult, ÔÇ×Trump TradeÔÇŁ se refer─â la ├«nt─ârirea dolarului, consolidarea infla╚Ťiei ╚Öi cre╚Öterea randamentelor (protec╚Ťionism). Istoric, contextul macro nu a fost deosebit de favorabil pentru Bitcoin. Randamentele pe 10 ani la bariera magic─â de 5% poate sugera schimb─âri semnificative ├«n pozi╚Ťionarea marilor speculatori ╚Öi institu╚Ťii (a╚Öa-numita regul─â Niederhoffer). S─â ne amintim, de asemenea, c─â Trump nu va guverna ÔÇ×indivizibilÔÇŁ; ├«n Congres, republicanii vor continua s─â concureze cu democra╚Ťii. Pentru moment, ╚Ötim un singur lucru. Bitcoin l-a ├«ndr─âgit pe Donald Trump, iar republicanii, cu ajutorul s─âu, pot crea un cadru legal care va ajuta nu numai Bitcoin, ci ╚Öi adoptarea tehnologiei blockchain ╚Öi a altor criptomonede mai mici. Dac─â Harris c├ó╚Ötig─â alegerile, o corec╚Ťie temporar─â poate fi inevitabil─â. Graficul Bitcoin (interval zilnic) Analiz├ónd graficul zilnic al pre╚Ťului BTC, vedem observa c─â pre╚Ťul a p─âr─âsit canalul de pre╚Ť descendent pe termen mediu (martie - octombrie) dup─â mai multe ├«ncerc─âri e╚Öuate (cercuri ro╚Öii pe v├órfurile lum├ón─ârilor). ├Än prezent, acesta testeaz─â din nou limita superioar─â a canalului de pre╚Ť men╚Ťionat, la 68.000 USD, ca suport. Pre╚Ťul a ap─ârat de trei ori nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% al valului ascendent din ianuarie 2024 din zona de 50.000 USD, precum ╚Öi media exponen╚Ťial─â de 200 de zile (linia ro╚Öie). De la minimele locale din august, Bitcoin a crescut cu aproape 20%, iar capitalizarea sa ajunge din nou la 1,36 trilioane de dolari, capitalizarea total─â a pie╚Ťei criptomonedelor fiind de 2,2 trilioane de dolari. O dep─â╚Öire a canalului de pre╚Ť este o poten╚Ťial─â confirmare a unei forma╚Ťiuni bullish flag, iar dac─â se declan╚Öeaz─â un alt impuls ascendent, este posibil un test al zonei din jurul valorii de 78.000-80.000 USD

├Än scenariul unei victorii a lui Kamala Harris, un impuls descendent poate duce la un test al zonei de 64.000 $, USDunde exist─â un suport semnificativ ├«ntre nivelul STHRP pe lan╚Ť ╚Öi retragerea Fibonacci de 23,6% la 62.000 USD.

Denominat─â ├«n moneda euro, Bitcoin a atins un nou ATH ├«n octombrie, peste 68.000 ÔéČ. Bitcoin a crescut cu peste 55% de la 1 ianuarie 2024, ├«n timp ce Nasdaq 100, care atinge maxime istorice, a c├ó╚Ötigat 21%, iar aurul 27%. Sursa: xStation 5

