Boabele de cacao își întrerup creșterea bruscă 🚩 Revin îngrijorările legate de producție în Africa de Vest

Contractele futures pe cacao de la ICE se tranzacționează astăzi la un nivel ușor mai scăzut, după ce au înregistrat o creștere puternică în ultimele două sesiuni, pe fondul unei pauze a pieței în urma unei creșteri puternice determinate de îngrijorările privind perspectivele recoltei din 2026/27 în Africa de Vest. Deși sezonul actual a adus o îmbunătățire semnificativă a ofertei, investitorii se concentrează deja asupra următoarei recolte, care ar putea fi afectată negativ de condițiile meteorologice nefavorabile.

Piața anticipează recolte mai slabe și riscuri meteorologice în creștere

Principalul factor care a determinat recentul avans este îngrijorarea crescândă cu privire la viitoarele aprovizionări cu cacao din Africa de Vest, care reprezintă majoritatea producției mondiale de cacao. Fermierii din Coasta de Fildeș afirmă că plantațiile au nevoie de mai mult soare după o perioadă cu precipitații sub medie și temperaturi mai scăzute. Dacă condițiile meteorologice nu se îmbunătățesc în următoarele săptămâni, recolta principală din perioada septembrie-februarie ar putea fi afectată negativ.

Interesant este faptul că prețurile cresc în ciuda datelor solide privind oferta pentru sezonul actual. Estimările privind exporturile arată că livrările de cacao în porturile din Coasta de Fildeș au atins aproximativ 1,99 milioane de tone de la începutul sezonului, pe 1 octombrie, reprezentând o creștere de 21,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Acest lucru sugerează că piața privește dincolo de oferta actuală și ia în calcul, în schimb, riscul unei producții mai slabe în următorul ciclu agricol.

Cacaoa rămâne una dintre cele mai sensibile mărfuri agricole la condițiile meteorologice. Chiar și o deteriorare modestă a condițiilor meteorologice în Coasta de Fildeș și Ghana se poate traduce rapid într-o primă de risc meteorologic mai mare în prețurile contractelor futures. Ca urmare, se așteaptă ca investitorii să monitorizeze îndeaproape precipitațiile, temperaturile și dezvoltarea culturilor în următoarele săptămâni, deoarece acești factori vor determina probabil direcția prețului boabelor de cacao înaintea noului sezon.

Analiza raportului „Commitment of Traders” (CoT)

Din perspectiva clasică a raportului CoT, structura pieței la data de 28 iulie rămâne favorabilă investitorilor optimiști:

Producătorii și procesatorii comerciali continuă să profite de prețurile ridicate pentru a-și acoperi producția viitoare, ceea ce reprezintă un comportament tipic pentru participanții comerciali.

Fondurile de investiții rămân pe poziții nete short în raportul din 28 iulie, indicând faptul că poziționarea speculativă nu a atins încă niveluri de euforie.

Valoarea ridicată a pozițiilor deschise sugerează că pe piață intră capital proaspăt, și nu că creșterea prețurilor este determinată exclusiv de acoperirea pozițiilor short.

Dacă condițiile meteorologice din Coasta de Fildeș și Ghana continuă să se deterioreze, fondurile speculative ar putea fi forțate să-și acopere agresiv pozițiile short, oferind un impuls suplimentar de creștere.

Aceasta creează una dintre cele mai interesante configurații de pe piața mărfurilor: fundamentele devin din ce în ce mai optimiste, în timp ce poziționarea speculativă nu reflectă încă optimismul deplin.

Operatorii comerciali continuă să-și acopere producția la prețuri mai ridicate

Cel mai recent raport CoT arată că producătorii și procesatorii rămân ferm pe poziții nete short, deținând 55.928 de contracte long față de 74.361 de contracte short, echivalentul a aproximativ 18.400 de contracte nete short. Acesta este un comportament tipic pe piețele de mărfuri, unde producătorii își asigură prețuri de vânzare atractive, în loc să speculeze pe scăderea prețurilor. Pe o bază săptămânală, pozițiile long ale operatorilor comerciali au crescut cu 1.152 de contracte, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 1.590, indicând doar o reducere modestă a activității generale de acoperire a riscurilor.

Fondurile gestionate mai au încă potențial pentru a alimenta creșteri suplimentare

Fondurile gestionate continuă să dețină aproximativ 8.800 de contracte short nete (20.277 de contracte long față de 29.050 de contracte short), ceea ce sugerează că piața nu a intrat încă într-o fază de exuberanță speculativă. Dacă îngrijorările privind producția din Africa de Vest se intensifică, fondurile speculative ar putea fi forțate să-și acopere aceste poziții short, ceea ce ar putea accelera raliul. În sprijinul scenariului alcist, interesul deschis total rămâne peste 201.000 de contracte, indicând faptul că capital nou continuă să intre pe piață.

Sursă: CoT, Commitment of Traders

Graficul CACAO (Interval D1)

În ultimele două sesiuni, contractele futures pe cacao au înregistrat o creștere de aproape 10%, urcând de la aproximativ 5.000 USD la aproape 6.000 USD pe tonă. Piața trece acum printr-o ușoară corecție după această creștere bruscă. Nivelul cheie de suport rămâne în apropierea valorii de 5.000 USD pe tonă, în timp ce rezistențele majore se situează în jurul valorilor de 6.000 USD și 6.500 USD, definite de zonele anterioare de reacție a prețurilor.

Sursă: xStation